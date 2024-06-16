Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Под Екатеринбургом десять человек отравились токсичным соединением в теплице
В теплице на улице Сибирка в поселке Садовый под Екатеринбургом десять человек отравились йодно-борным соединением, сообщает региональный минздрав.
Как указали в ведомстве, пострадавшие – работники тепличного хозяйства. В пресс-службе уточнили, что для пострадавших выехали пять бригад скорой медицинской помощи из Екатеринбурга, передает РИА «Новости».
Отмечается, что пять человек обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована в токсикоцентр с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных пострадавших – удовлетворительное, от госпитализации они отказались, добавили в минздраве.
Ранее сообщалось, что пятеро человек погибли от отравления угарным газом на катере на Байкале, возбуждено уголовное дело.