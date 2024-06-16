Под Екатеринбургом десять человек отравились токсичным соединением в теплице

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, пострадавшие – работники тепличного хозяйства. В пресс-службе уточнили, что для пострадавших выехали пять бригад скорой медицинской помощи из Екатеринбурга, передает РИА «Новости».

Отмечается, что пять человек обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована в токсикоцентр с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных пострадавших – удовлетворительное, от госпитализации они отказались, добавили в минздраве.

Ранее сообщалось, что пятеро человек погибли от отравления угарным газом на катере на Байкале, возбуждено уголовное дело.