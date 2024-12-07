Алиса Вайдель стала кандидатом в канцлеры Германии от АдГ на выборах

Tекст: Вера Басилая

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ, передает РИА «Новости».

Вайдель выразила благодарность федеральному правлению партии, отметив, что решение было принято единогласно.

Она заявила, что выступает за мир на Украине и против поставок оружия, танков и ракет Киеву.

«Мы не хотим поставок ракет Taurus Украине, которые сделают Германию участником войны!»- заявила Вайдел, подчеркнув, что АдГ позиционируется как «партия мира».

Согласно последним опросам, АдГ стабильно занимает второе место с рейтингом около двадцати процентов, уступая лишь блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Ранее партия «Альтернатива для Германии» в своей предвыборной программе выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа, а также подчеркнула необходимость выхода из ЕС и отказа от евро.

Между тем, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия – «потерпеть поражение» в войне.

Между тем, выражение «Крах светофора» стало словом года в Германии после распада коалиции Олафа Шольца, известной как «светофор».