Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.4 комментария
АдГ выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры Германии
Алиса Вайдель стала кандидатом в канцлеры Германии от АдГ на выборах
Правая партия «Альтернатива для Германии» выдвинула сопредседателя партии Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ, передает РИА «Новости».
Вайдель выразила благодарность федеральному правлению партии, отметив, что решение было принято единогласно.
Она заявила, что выступает за мир на Украине и против поставок оружия, танков и ракет Киеву.
«Мы не хотим поставок ракет Taurus Украине, которые сделают Германию участником войны!»- заявила Вайдел, подчеркнув, что АдГ позиционируется как «партия мира».
Согласно последним опросам, АдГ стабильно занимает второе место с рейтингом около двадцати процентов, уступая лишь блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Ранее партия «Альтернатива для Германии» в своей предвыборной программе выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа, а также подчеркнула необходимость выхода из ЕС и отказа от евро.
Между тем, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия – «потерпеть поражение» в войне.
Между тем, выражение «Крах светофора» стало словом года в Германии после распада коалиции Олафа Шольца, известной как «светофор».