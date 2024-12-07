  • Новость часаВ МО Белоруссии объяснили размещение российского комплекса «Орешник»
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    Зачем Трампу нужен алкоголик в Пентагоне
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами
    Эксперт объяснил причины отказа в приеме старых долларов по всему миру
    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области
    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области
    Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии
    АдГ выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры Германии
    Сенат США решил рассмотреть закон о защите от исков из-за российских санкций
    И. о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    7 декабря 2024, 15:39 • Новости дня

    АдГ выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры Германии

    Алиса Вайдель стала кандидатом в канцлеры Германии от АдГ на выборах

    АдГ выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правая партия «Альтернатива для Германии» выдвинула сопредседателя партии Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ, передает РИА «Новости».

    Вайдель выразила благодарность федеральному правлению партии, отметив, что решение было принято единогласно.

    Она заявила, что выступает за мир на Украине и против поставок оружия, танков и ракет Киеву.

    «Мы не хотим поставок ракет Taurus Украине, которые сделают Германию участником войны!»- заявила Вайдел, подчеркнув, что АдГ позиционируется как «партия мира».

    Согласно последним опросам, АдГ стабильно занимает второе место с рейтингом около двадцати процентов, уступая лишь блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» в своей предвыборной программе выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа, а также подчеркнула необходимость выхода из ЕС и отказа от евро.

    Между тем, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия – «потерпеть поражение» в войне.

    Между тем, выражение «Крах светофора» стало словом года в Германии после распада коалиции Олафа Шольца, известной как «светофор».

    6 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки

    Глава Еврокомиссии отменила визит в Париж из-за невыгодного для Европы соглашения с Южной Америкой

    Фон дер Ляйен отменила поездку в Париж после заключения проигрышной для Европы сделки
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Урсула фон дер Ляйен, заключившая торговое соглашение в Уругвае, отменила поездку в Париж на открытие собора Нотр-Дам, чтобы избежать обострения напряженности с Францией и другими странами ЕС.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, отменила запланированную поездку в Париж, сообщает РИА «Новости». Она должна была присутствовать на открытии собора Нотр-Дам. Однако после заключения спорного торгового соглашения с Южной Америкой в Уругвае поездка была отменена. Соглашение создает крупнейшую в мире зону свободной торговли в странах общего рынка Южной Америки – Меркосур, охватывающую более 700 млн потребителей.

    До этого фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны ряда стран ЕС, включая Францию. Они опасаются негативного влияния соглашения на европейских сельхозпроизводителей.

    В странах Европейского Союза, включая Францию, Германию, Нидерланды, Италию, Бельгию и Польшу, ранее прошли массовые протесты фермеров. Их главной целью было выразить несогласие с заключением соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. Фермеры опасаются, что дешевый импорт из Латинской Америки, где применяются менее строгие санитарные и экологические нормы, может негативно повлиять на их бизнес.

    На фоне этих протестов президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой приостановить текущий раунд переговоров с государствами Меркосур. По мнению французского лидера, соглашение может усугубить ситуацию для европейских сельхозпроизводителей, которые уже сталкиваются с экономическими трудностями.

    Европейские фермеры опасаются, что планируемое соглашение создаст нечестные условия конкуренции. Импорт продукции из стран Меркосур, где стандарты производства значительно ниже, может привести к снижению спроса на европейские товары. Это, в свою очередь, угрожает сокращением доходов фермеров и ставит под вопрос существование сельского хозяйства в Европе.

    Ранее на брифинге в Брюсселе представители Еврокомиссии заявляли о планах фон дер Ляйен посетить церемонию открытия собора Нотр-Дам. Однако решение о поездке было пересмотрено в связи с возникшими политическими и экономическими последствиями после заключенного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.


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    6 декабря 2024, 16:35 • Новости дня
    В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов

    Digi24: КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

    В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов
    @ Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, сославшись на нарушения в предвыборной кампании, выявленные в рассекреченных документах, сообщил телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники.

    По информации Digi24, это решение было принято после срочного совещания судей в пятницу, когда в суд поступило множество запросов на отмену выборов, передает РИА «Новости». Предвыборная кампания прошла с нарушениями, что подтверждается рассекреченными документами Высшего совета обороны страны, сообщил телеканал. Первый тур выборов будет проведен повторно.

    Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии. В понедельник КС Румынии утвердил итоги первого тура выборов президента.

    Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что если прозападный и трансатлантический курс Румынии изменится, стране грозят негативные последствия в сфере безопасности и инвестиций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что выборы президента Румынии сопровождаются обвинениями в гибридной войне с Россией, что, по ее мнению, является попыткой повлиять на румынских граждан.

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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    6 декабря 2024, 20:02 • Новости дня
    Российские ученые нашли в метеорите признаки внеземной формы жизни

    Биотехнолог Духовлинов: В метеорите Сеймчан возможно найдена форма жизни неземного происхождения

    Российские ученые нашли в метеорите признаки внеземной формы жизни
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Возможно, мы имеем дело с внеземной формой жизни или ее следами, существовавшей несколько миллиардов лет назад», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов, рассказывая об изучении обломка метеорита, которому более 4 млрд лет.

    «Наш научный коллектив много лет занимается биохимией и генетикой, в том числе связанной и со сферой космоса. Мы разрабатываем препараты от радиации, восстановления организма после долгих полетов. Также одна из областей исследований – анализ обломков метеоритов с целью поиска химических соединений и структур, свидетельствующих о наличии внеземных форм жизни», – говорит Духовлинов. 

    Он рассказывает, что в течение нескольких лет ученым не удавалось обнаружить что-либо достоверное, пока к ним не попали на исследования обломки метеорита Сеймчан, который является осколком одной из древних протопланет, возникавших и разрушавшихся на заре формирования Солнечной системы. Его возраст около 4 млрд лет.

    Илья Духовлинов

    Илья Духовлинов


    «Внутри оливинового кристалла метеорита сотрудником лаборатории Евгением Чираком и мной – руководителем лаборатории – обнаружена структура, имеющая идеально линейную трубчатую форму, и резко выделяющаяся среди всего, обнаруженного ранее, своей геометрически точной ровной формой. Такая форма и ее размер с очень большой вероятностью не подходит ни под один известный на Земле биологический вид. Не исключено и техногенное происхождение. Учитывая, что обнаруженная структура находится внутри кристалла метеорита, исключается ее земное и современное происхождение, а также загрязнение образца», – делится ученый.

    По его словам, в дальнейшей работе планируется подтвердить датировку возраста образца метеорита и извлечь обнаруженную структуру для ее анализа методами электронной микроскопии и масс-спектрометрии. «Возможно, мы имеем дело с внеземной формой жизни или ее следами, существовавшей несколько миллиардов лет назад», – заключил Духовлинов.

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    6 декабря 2024, 23:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами

    ВСУ использовали польские БЭК «Гавия» для атаки на Крымский мост

    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника.

    ВСУ попытались атаковать Крымский мост с использованием новейших польских безэкипажных катеров «Гавия». Кроме них, в атаке также участвовали катера Magura-V5 и Sea Baby, сообщила «Лента.Ру».

    По замыслу украинских военных, до Крымского моста должны были добраться не менее десяти безэкипажных катеров. Однако все они были уничтожены российскими военными.

    Напомним, в августе Вооруженные силы отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

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    6 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

    «Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

    Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты
    4 комментария

    Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.

    Коментарии (18)
    7 декабря 2024, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины отказа в приеме старых долларов по всему миру
    Эксперт объяснил причины отказа в приеме старых долларов по всему миру
    @ H.-D. Falkenstein/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ в приеме денежных купюр старого образца, включая доллары, стал мировой тенденцией, затрагивающей всех граждан, рассказал директор департамента Минэкономразвития Никита Кондратьев.

    По его словам, отказ в приеме старых денежных купюр является мировой тенденцией. Это касается не только российских граждан, но и всех туристов по всему миру, передает ТАСС.

    Кондратьев отметил, что в России и в других странах ряд банков отказывают в приеме старых купюр, включая доллары.

    По его мнению, банки таким образом стремятся обезопасить себя в долгосрочной перспективе, имея в распоряжении более свежие банкноты.

    Он подчеркнул, что эта проблема не касается исключительно россиян, а наблюдается на международном уровне.

    Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туристы и банки сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках, особенно в популярных туристических странах. В Турции, ОАЭ, Таиланде и других странах принимаются только новые доллары в идеальном состоянии. Представители государственного банка Турции Ziraat заявили, что граждане России могут легко обменять доллары старого образца без каких-либо трудностей или ограничений.

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    6 декабря 2024, 19:29 • Новости дня
    На Украине сообщили о применении новой ракеты-дрона «Пекло»
    На Украине сообщили о применении новой ракеты-дрона «Пекло»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине впервые применили в бою новую ракету-дрон «Пекло», способную поражать цели на расстоянии более 700 км. Первая партия ракет уже передана вооруженным силам страны.

    Власти Украины сообщили о применении в бою новой ракеты-дрона отечественного производства под названием «Пекло». По данным официальных источников, ракета может поражать цели на расстоянии до 700 километров и летать со скоростью 700 километров в час, передает ТАСС.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что первая партия ракет была передана украинским силам обороны. «Украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение», – отметил он.

    Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что ракета была запущена в серийное производство. По его словам, переданная в вооруженные силы Украины партия составила несколько десятков единиц. Он также подчеркнул, что разрабатываются новые виды боевых частей для этой ракеты.

    Украинские СМИ сообщили о пяти боевых применениях новой ракеты. Однако других подробностей об испытаниях и дополнительных характеристиках ракеты пока не раскрыто.

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




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    В среду министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране запущено серийное производство ракет-дронов «Паляница». В августе Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляница». Между тем военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности этой ракеты преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

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    6 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    На границе с Россией скопились фуры с абхазскими мандаринами

    Фуры с мандаринами начали скапливаться на границе Абхазии и России

    Tекст: Евгения Караваева

    На границе Абхазии и России началось скопление грузовиков, груженых мандаринами, в стране – пик цитрусового сезона, а политическая ситуация не позволяет их реализовать.

    На границе России и Абхазии по реке Псоу начали скапливаться грузовые автомобили с мандаринами, сообщает ТАСС. Сотрудник Государственного таможенного комитета рассказал, что с утра уже возвращены несколько легковых автомобилей, а фуры с фруктами скапливаются на абхазской стороне границы.

    В Абхазии сейчас наблюдается пик цитрусового сезона. Республика планировала поставить в Россию более 37 тыс. тонн мандаринов. Это составляет значительную часть экспорта в Россию в этот период. Данная ситуация на границе может сказаться на сроках доставки фруктов, что вызывает беспокойство у экспортеров.

    Напомним, ранее абхазский парламент проголосовал против ратификации соглашений об инвестициях между Москвой и Сухумом.


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    7 декабря 2024, 07:48 • Новости дня
    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области

    ВСУ использовали мины с сейсмическими датчиками и маскировали их под предметы

    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали применять мины с сейсмическими датчиками в Курской области, что затрудняет выполнение задач российским войскам, сообщил командир инженерно-саперной бригады Игорь Ляпунов.

    Ляпунов подчеркнул, что мины с сейсмическими датчиками реагируют на движение, что делает их особенно опасными. Кроме того, ВСУ применяют самодельные мины, известные как «Джоники», которые также производятся российской стороной, передает ТАСС.

    Полковник отметил использование ВСУ разнообразных иностранных мин и их маскировку под предметы, такие как камни, для введения в заблуждение противника. Он добавил, что ВСУ располагают большим количеством западных кассетных боеприпасов, которые замаскированы под обычные предметы. Ляпунов подчеркнул, что российская сторона также предпринимает меры по маскировке мин и использует различные тактики.

    Кроме того, командир рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские войска в Курской области. По его словам, противник активно использует радиоэлектронную борьбу (РЭБ) для подавления работы беспилотных летательных аппаратов и вычисления операторов дронов. Это создает значительные затруднения для выполнения задач и наносит урон личному составу, затрудняя работу саперов и выполнение других задач.

    До этого командир батальона рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском.  

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    7 декабря 2024, 11:36 • Новости дня
    Сенат США решил рассмотреть закон о защите от исков из-за российских санкций
    Сенат США решил рассмотреть закон о защите от исков из-за российских санкций
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конгрессмен Уэсли Хант внес в сенат США законопроект, защищающий граждан от исков из-за санкций против России. Законопроект предполагает запрет на судебные иски против американцев, которые следуют санкциям Вашингтона.

    Конгрессмен представил в американский сенат проект закона, который запрещает иностранным гражданам и компаниям подавать судебные иски против резидентов США в связи с ущербом, нанесенным из-за санкций, препятствующих исполнению контрактов, передает RT.

    Законопроект направлен на защиту граждан и компаний США от ответственности, связанной с невыполнением обязательств по контрактам вследствие санкций, введенных Вашингтоном против России.

    Документ предполагает, что иностранные компании и граждане не смогут получить компенсацию в случае, если американские исполнители действовали в соответствии с введенными санкциями.

    Хант отметил, что данный законопроект важен для защиты американских интересов и предотвращения финансовых потерь граждан и компаний, следующих санкционной политике США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. Оплата за газ из России в Турцию может быть отсрочена в связи с санкциями против Газпромбанка, что может повлиять на сроки расчетов по контрактам.

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    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    6 декабря 2024, 17:16 • Новости дня
    Эрдоган заявил о планах противников Асада взять Дамаск

    Эрдоган рассказал об отказе Асада от переговоров с Турцией

    Эрдоган заявил о планах противников Асада взять Дамаск
    @ Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не получила ответа от Башара Асада на предложение обсудить проблемы в двустороннем формате. Он заявил, что цель противников президента Сирии – взять Дамаск.

    Эрдоган сообщил , что Анкара так и не получила положительного ответа от сирийского президента Башара Асада на предложение провести двусторонние переговоры об актуальных проблемах, передает ТАСС.

    «Мы позвонили Асаду. Мы сказали: «Давайте определим будущее Сирии вместе». Не получили положительный ответ», – рассказал Эрдоган.

    Турецкий лидер также выразил надежду, что продвижение оппозиционных сил в Сирии «продолжится без неприятностей». «С Идлибом уже все ясно. Хомс в руках оппозиции, и речь идет об их походе на Дамаск», – пояснил президент Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, сирийские войска сорвали попытку нападения террористов на Латакию, а ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме.

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    6 декабря 2024, 21:14 • Новости дня
    Пушков назвал аннулирование выборов в Румынии госпереворотом

    Сенатор Пушков назвал аннулирование выборов в Румынии госпереворотом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков назвал решение Конституционного суда Румынии, аннулировавшего результаты первого тура президентских выборов, фактическим госпереворотом и обвинил власти в продвижении только либеральных кандидатов.

    «В Румынии – фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты 1-го тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты», – написал он в Telegram-канале.

    По мнению Пушкова, причиной аннулирования стала победа в первом туре независимого кандидата Кэлина Джорджеску. Это событие демонстрирует угрозу либеральной диктатуры для стран ЕС, где к власти могут приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враждебно настроенные к России, считает сенатор.

    «Отныне всем странам ЕС угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, враги России, сторонники однополых браков и транссексуальных операций», – заявил Пушков.

    Он также подчеркнул, что независимые кандидаты будут тщательно отсеиваться, а это является смыслом решения румынского суда. Пушков также выразил сомнение в независимости решения румынского суда. «Остальных будут нещадно выбраковывать. Таков смысл решения румынского суда. Да это, впрочем, было и не его решение», – подытожил он.

    Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, позднее Конституционный суд Румынии утвердил итоги первого тура выборов президента. В пятницу телеканал Digi24 со ссылкой на официальные источники сообщил, что Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, сославшись на нарушения в предвыборной кампании, выявленные в рассекреченных документах.

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    6 декабря 2024, 16:43 • Новости дня
    Мэр Тбилиси рассказал о «катастрофическом положении» Зеленского

    Попавший под украинские санкции мэр Тбилиси рассказал о катастрофическом положении Зеленского

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вхожу в его положение, имею в виду Зеленского, – врагу такого не пожелаешь», – заявил Каладзе.

    По его словам, «Владимир Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей семье, и, самое тяжелое, не принадлежит Украине и народу Украины».

    «Он служит интересам другой страны. Уверен, что очень скоро народ Украины поймет, с чьей помощью случилась эта беда в их стране. Мы же продолжим помогать множеству украинцев, которые сбежали от войны. Вот таким будет наш ответ», – отметил Каха Каладзе.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.

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    6 декабря 2024, 21:32 • Новости дня
    Названы задачи нового посла России в США

    Рябков: Новый посол РФ в США должен будет наладить взаимодействие с трампистским движением в Конгрессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что главной задачей нового посла России в США станет восстановление хотя бы минимального межгосударственного диалога, что крайне важно в условиях практически нулевого взаимодействия между странами.

    Новый посол России в США должен будет сосредоточиться на возобновлении межгосударственного диалога, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Это станет первоочередной задачей в свете прихода новой администрации. По словам Рябкова, необходимо исправить ситуацию, при которой Вашингтон свел контакты с Москвой практически к нулю.

    Рябков подчеркнул, что новый посол также должен будет наладить взаимодействие с представителями так называемого трампистского движения в Конгрессе и экспертных кругах. Это необходимо, поскольку многие из них недавно пришли в политику и могут быть более открытыми для диалога. Замглавы МИД РФ отметил, что есть небольшая группа здравомыслящих политиков, с которыми важно поддерживать связь.

    «Необходимо избегать обострения, но готовность к конфронтации при необходимости должна сохраняться», – подчеркнул Рябков. Он добавил, что акцентируется внимание на здравом смысле и честном предложении восстановления российско-американских отношений хотя бы до уровня подобия нормальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США и отбыл в Москву, а информация о назначении нового российского посла в Соединенных Штатах станет доступна после подписания соответствующего указа.

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