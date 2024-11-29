Der Spiegel: АдГ предложила возобновить торговлю и поставки российского газа в Германию

Tекст: Елизавета Шишкова

Журнал Der Spiegel сообщил, что АдГ намерена включить в предвыборную программу пункт о возобновлении торговли с Россией и поставках российского газа в Германию. Это предложение отражено в проекте программы, которая будет обсуждаться на федеральном съезде партии в январе, передает ТАСС.

По мнению АдГ, Россия остается важным поставщиком дешевого газа, и возобновление торговых отношений с ней является приоритетом. Партия также надеется, что Украина в будущем займет нейтральный статус, находясь вне Европейского союза и НАТО.

Кроме того, АдГ вновь поддерживает выход Германии из ЕС и переход к новому европейскому сообществу, основанному на общих экономических интересах. Однако подчеркивается, что жесткий разрыв отношений с Европейским союзом может быть контрпродуктивным, поэтому партия намерена добиваться изменений через переговоры.

Ранее депутаты под руководством Марко Вандервица подали в Бундестаг ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии».

Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердтна рассказал газете ВЗГЛЯД, что против АдГ уже вели кампанию по очернению, обвиняя фракцию в расизме и антисемитизме, но несмотря на это, популярность партии продолжала расти.