Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Der Spiegel: АдГ предложила возобновить торговлю с Россией
Der Spiegel: АдГ предложила возобновить торговлю и поставки российского газа в Германию
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе, подчеркнув необходимость выхода из ЕС и отказа от евро, сообщает Der Spiegel.
Журнал Der Spiegel сообщил, что АдГ намерена включить в предвыборную программу пункт о возобновлении торговли с Россией и поставках российского газа в Германию. Это предложение отражено в проекте программы, которая будет обсуждаться на федеральном съезде партии в январе, передает ТАСС.
По мнению АдГ, Россия остается важным поставщиком дешевого газа, и возобновление торговых отношений с ней является приоритетом. Партия также надеется, что Украина в будущем займет нейтральный статус, находясь вне Европейского союза и НАТО.
Кроме того, АдГ вновь поддерживает выход Германии из ЕС и переход к новому европейскому сообществу, основанному на общих экономических интересах. Однако подчеркивается, что жесткий разрыв отношений с Европейским союзом может быть контрпродуктивным, поэтому партия намерена добиваться изменений через переговоры.
Ранее депутаты под руководством Марко Вандервица подали в Бундестаг ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии».
Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердтна рассказал газете ВЗГЛЯД, что против АдГ уже вели кампанию по очернению, обвиняя фракцию в расизме и антисемитизме, но несмотря на это, популярность партии продолжала расти.