В Бундестаге более 100 депутатов подписали ходатайство о запрете партии АдГ

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет ZDF, документ подписали 112 парламентариев и он был передан президенту Бундестага. Оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) стал инициатором поданного ходатайства, передает РИА «Новости».

Вандервиц подчеркнул, что в связи с досрочными выборами в Бундестаг обсуждение и голосование по этому вопросу необходимо провести до окончания срока полномочий нынешнего созыва. Депутат выразил надежду, что парламент поддержит инициативу, что даст Конституционному суду основания для официального рассмотрения запрета.

Тем не менее остается открытым вопрос о внесении ходатайства в повестку дня Бундестага. Некоторые политики заявляют о трудности доказательства того, что АдГ действует против конституции. Кроме того, газета Welt ранее сообщала, что сама фракция ХДС не поддерживает запрет партии, считая такие меры преждевременными.

Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров.