Volkswagen сократил выпуск автомобилей в Германии из-за спроса

Volkswagen приостановил производство электромобилей на заводах Цвиккау и Дрезден

Tекст: Мария Иванова

Германский автопроизводитель Volkswagen сократит производство на ряде своих заводов в стране из-за снижения спроса на электромобили, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA и представителя компании.

С 6 октября на неделю будет приостановлена работа предприятий в Цвиккау и Дрездене, а завод в Эмдене может быть закрыт из-за недозагрузки мощностей – решение по нему примут на следующей неделе.

В Ганновере производство остановят на пять дней в октябре, а на заводе в Оснабрюке до конца года каждую неделю как минимум один рабочий день будет нерабочим. В октябре завод также уйдет на недельный перерыв. Представитель Volkswagen пояснил: «Volkswagen адаптирует производственную программу своих заводов к текущему спросу клиентов на производимые там модели».

Ключевой причиной таких мер стали слабые продажи электромобилей, особенно выпускаемых в Цвиккау и Эмдене. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, германский автопром сейчас испытывает давление из-за высоких цен на энергоносители, пошлин США и растущей конкуренции с производителями из стран Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд ввел конкурсное производство по имуществу Volkswagen на территории России.

Ранее руководство Volkswagen достигло соглашения об увольнении 20 тыс. сотрудников.

Между тем рабочие завода Ford в Кельне в мае организовали забастовку впервые за почти сто лет.