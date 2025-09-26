Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Volkswagen сократил выпуск автомобилей в Германии из-за спроса
Volkswagen приостановил производство электромобилей на заводах Цвиккау и Дрезден
Концерн Volkswagen временно останавливает производство на ряде немецких заводов из-за слабого спроса на электромобили, особенно в Саксонии, сообщает агентство DPA.
Германский автопроизводитель Volkswagen сократит производство на ряде своих заводов в стране из-за снижения спроса на электромобили, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA и представителя компании.
С 6 октября на неделю будет приостановлена работа предприятий в Цвиккау и Дрездене, а завод в Эмдене может быть закрыт из-за недозагрузки мощностей – решение по нему примут на следующей неделе.
В Ганновере производство остановят на пять дней в октябре, а на заводе в Оснабрюке до конца года каждую неделю как минимум один рабочий день будет нерабочим. В октябре завод также уйдет на недельный перерыв. Представитель Volkswagen пояснил: «Volkswagen адаптирует производственную программу своих заводов к текущему спросу клиентов на производимые там модели».
Ключевой причиной таких мер стали слабые продажи электромобилей, особенно выпускаемых в Цвиккау и Эмдене. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, германский автопром сейчас испытывает давление из-за высоких цен на энергоносители, пошлин США и растущей конкуренции с производителями из стран Азии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд ввел конкурсное производство по имуществу Volkswagen на территории России.
Ранее руководство Volkswagen достигло соглашения об увольнении 20 тыс. сотрудников.
