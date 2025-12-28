Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.2 комментария
Аэропорты Москвы полностью восстановили график рейсов после ограничений
Московские аэропорты полностью перешли к штатному графику работы после того, как были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников и сильного снегопада.
Информацию о восстановлении нормального режима подтвердили в справочных службах всех столичных аэропортов, передает ТАСС.
«Работаем в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются по графику», – отметила представитель справочной службы аэрогавани Внуково. В Домодедово, Жуковском и Шереметьево также подтвердили, что функционируют как обычно и никаких задержек, связанных с недавними событиями, сейчас нет.
По данным онлайн-табло аэропортов, среднее время ожидания прилета и вылета составляет менее 30 минут.
Напомним, в субботу во Внуково и Шереметьево вводились ограничения на полеты, которые были полностью сняты около полуночи. За время действия временных ограничений более 270 рейсов подверглись задержкам на прилет и вылет.
В аэропорту Самары отменили шесть рейсов после субботних ограничений в Москве.