Работники завода Ford в Кельне устроили первую за сто лет забастовку

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники завода Ford в Кельне впервые почти за столетие начали забастовку против планов руководства по жесткой экономии, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA и профсоюз IG Metall. Пикеты были установлены у проходных завода утром в среду, и, как отметил представитель профсоюза Давид Людтке, «работа здесь полностью остановлена».

Забастовка охватила все подразделения предприятия – производство, разработку, административные службы. У ворот появились плакаты с призывом поддержать стачку, а члены профсоюза зажгли бенгальские огни, демонстрируя свою решимость. Стачка продлится до утра четверга, когда завершится последняя ночная смена.

IG Metall требует от Ford отказаться от части планов по сокращению расходов и настаивает на высоких выходных пособиях и финансовых гарантиях для сотрудников. На заводе заняты 11,5 тыс. человек, но к концу 2027 года компания намерена сократить 2,9 тыс. рабочих мест.

Ford работает в Кёльне с 1930 года, и до настоящего времени предприятие ни разу не сталкивалось с забастовками. Профсоюз рассчитывает, что акция поможет повлиять на переговоры о будущем персонала и социальных гарантиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Германии начались предупредительные забастовки сотрудников металлургической и электротехнической промышленности, включая работников VW и BMW, которые требовали повышения зарплат на фоне угрозы сокращений и закрытия заводов. Причем немецкий автоконцерн Volkswagen предложил профсоюзу IG Metall снизить зарплаты сотрудников на 10% из-за финансовых трудностей.

Как отмечали СМИ, Германия сталкивается с кризисом в автоиндустрии на фоне перехода на электромобили и конкуренции с Китаем, что угрожает экономической стабильности страны.