В Германии начались забастовки на заводах Volkswagen и BMW

Сотрудники Volkswagen и BMW в Германии начали предупредительные забастовки

Tекст: Мария Иванова

Работники металлургической и электротехнической промышленности Германии провели первую волну забастовок ночью, включая сотрудников автопроизводителей Volkswagen и BMW, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Акции протеста прошли по всей стране, призванные профсоюзом IG Metall. В Ганновере забастовали около 200 сотрудников Clarios с факелами и флагами профсоюзов. В Оснабрюке бастуют 250 работников Volkswagen, где завод находится под угрозой закрытия.

В Регенсбурге перед зданием завода BMW были развернуты плакаты, а в течение дня протесты также планируются у завода Audi в Ингольштадте. В Хильдесхайме около 400 сотрудников, в том числе из компаний Jensen GmbH, KSM Castings Group, прекратили работу.

В понедельник агентство DPA сообщало, что Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест. Завод в Оснабрюке, находящийся в зоне риска после потери заказа от Porsche, может быть закрыт или переведен за границу.

Volkswagen заявил, что реструктуризация необходима для сохранения конкурентоспособности. Правительство ФРГ настаивает на сохранении рабочих мест. Профсоюз IG Metall требует повышения зарплат на 7% и увеличения на 170 евро для стажеров, аргументируя требования высокой инфляцией и необходимостью стимулирования потребления.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, производить автомобили в Германии стало так дорого и невыгодно, что немецкий концерн Volkswagen впервые за 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. Более того, концерн впервые за 30 лет решился уволить людей и нарушить данные в трудовом договоре обязательства.