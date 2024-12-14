Путин заявил о росте экономики России на фоне санкций

Путин объявил о росте экономики России на фоне беспрецедентных санкций

Tекст: Мария Иванова

Россия развивается, экономика страны растет, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». «Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», – сказал он.

Путин также подчеркнул, что все задачи, стоящие перед Россией на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут выполнены. Он выразил уверенность в решении всех поставленных задач, несмотря на текущие вызовы.

Съезд, который проходит в Национальном центре «Россия», является 2-м вторым по счету и на нем обсуждаются изменения в народной программе и уставе партии. Также планируется провести ротацию высшего и генерального советов партии, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки. России хотели нанести стратегическое поражение, но эти планы потерпели провал, подчеркнул он.

Президент России Владимир также призвал иностранных инвесторов из дружественных стран вложиться в российский фондовый рынок.

Кроме того он назвал увеличение предложения товаров и услуг ключевым ответом на инфляцию.