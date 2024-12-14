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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 15:18 • Новости дня

    Путин заявил о росте экономики России на фоне санкций

    Путин объявил о росте экономики России на фоне беспрецедентных санкций

    Tекст: Мария Иванова

    На съезде «Единой России» Владимир Путин отметил развитие экономики России вопреки санкциям, что является уникальным случаем в мировой истории.

    Россия развивается, экономика страны растет, несмотря на беспрецедентные санкции, заявил президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». «Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций», – сказал он.

    Путин также подчеркнул, что все задачи, стоящие перед Россией на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут выполнены. Он выразил уверенность в решении всех поставленных задач, несмотря на текущие вызовы.

    Съезд, который проходит в Национальном центре «Россия», является 2-м вторым по счету и на нем обсуждаются изменения в народной программе и уставе партии. Также планируется провести ротацию высшего и генерального советов партии, передает РИА «Новости».

    Напомним, в декабре на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки. России хотели нанести стратегическое поражение, но эти планы потерпели провал, подчеркнул он.

    Президент России Владимир также призвал иностранных инвесторов из дружественных стран вложиться в российский фондовый рынок.

    Кроме того он назвал увеличение предложения товаров и услуг ключевым ответом на инфляцию.

    13 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину составил 80%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80%, кроме того 81% опрошенных считает, что он работает хорошо, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» с 6 по 8 декабря среди 1,5 тыс. россиян, доверие президенту России Владимиру Путину выразили 80% респондентов. Также 81% опрошенных уверены, что Путин выполняет свои обязанности на высоком уровне, передает ТАСС.

    Положительная оценка работы правительства снизилась, ее дали 51% участников опроса, что на 3 п.п. меньше, чем на предыдущей неделе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% респондентов, что на 2 п.п. ниже предыдущих данных.

    Уровень поддержки «Единой России» вырос до 46%, увеличившись на 1 п.п. Поддержка КПРФ снизилась до 8% (минус 1 п.п.). ЛДПР потеряла 3 п.п., ее поддержка составила 7%, показатели «Справедливой России – За правду» остались без изменений, 3%. Партия «Новые люди» увеличила поддержку до 4%, прибавив 1 п.п.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину стабильно высокий и составляет 82%.

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    12 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле обратился к российским гражданам по поводу Дня Конституции.

    «Добрый день, уважаемый коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что обновленный Основной закон дает солидарный ответ на вызовы времени. Основной закон страны был принят всенародным голосованием более 30 лет, он определил судьбу страны, ее государственность. Конституция легла в основу всей правовой системы России и утвердила ключевые ценностные ориентиры общества и народа.

    «Обновленная Конституция, принципиальные поправки в Основной закон также стали выражением воли миллионов людей, четко обозначили путь развития нашего Отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность – все, во что мы свято верим и за что стоим», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в четверг намерен провести церемонию вручения государственных наград. Песков отметил, что среди награждаемых будет представительный состав.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    11 декабря 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ

    Путин заявил, что Россия должна быть в авангарде технологических перемен

    Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в области ИИ
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    России следует находиться на передовой технологических изменений, происходящих в мире прямо сейчас, заявил президент Владимир Путин на конференции AI Journey 2024 «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты – причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, скорость перемен лишь увеличивается, и в России нужно наращивать эти обороты, предлагая новаторские и нестандартные решения.

    «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», – подчеркнул он.

    До этого Путин в ходе конференции комментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

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    11 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, несмотря на необходимость некоторых дипломатических решений.

    Зеленский заявил, что Киев не может законодательно признать потерю территорий, которые являются частью России, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такое решение вызовет раскол внутри Украины. Зеленский отметил важность дипломатических решений, особенно в условиях недостаточного количества оружия и артиллерии для силового возвращения земель.

    В интервью телеканалу CBS News в марте Зеленский впервые допустил возможность мирных переговоров с Москвой даже без возвращения к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Россия может быть готова к диалогу, если Украина согласится с границами, существовавшими на момент начала военной военной операции в 2022 году. Позже, общаясь с журналистами телеканала Fox News, Зеленский признал, что приобретение обратно Крыма военным путем невозможно. Он отметил, что надеется на возврат полуострова дипломатическим путем.

    Украинский лидер подчеркнул, что юридическое признание освобожденных Россией территорий как российских противоречит украинской конституции и законодательству. В частности, он заявил: «Мы не можем юридически признать их как российские территории... Если у нас меньше оружия и артиллерии, чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    При этом Трамп отметил приоритетность урегулирования конфликта на Украине по сравнению с другими кризисами в мире. Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов, прежде всего от Владимира Зеленского.

    Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от международного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    12 декабря 2024, 00:43 • Новости дня
    Минцифры назвало среднюю зарплату в ИТ-секторе

    Шадаев сообщил о росте зарплат в ИТ-секторе России до 185 тыс. рублей

    Минцифры назвало среднюю зарплату в ИТ-секторе
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Средняя зарплата в российском ИТ-секторе достигла 185 тыс. рублей, при этом количество сотрудников за последние четыре года выросло на 50%, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    В настоящее время в отрасли занято более 850 тыс. человек, из которых более 100 тыс. были наняты за последние восемь месяцев, передает ТАСС.

    «У нас за четыре года количество сотрудников ИТ-компаний увеличилось на 50%. Зарплата средняя (составляет) 185 тыс. рублей», – заявил Шадаев.

    Он также отметил, что растет разрыв между средней зарплатой в экономике и зарплатой в ИТ, что, по его мнению, указывает на нехватку кадров в отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в обзоре hh.ru и ПЭК указывалось, что медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и ИТ-специалистов.

    Сервис SuperJob ожидает, что в 2025 году работодатели из регионов будут активно противостоять оттоку сотрудников в мегаполисы, что приведет к росту заработных плат, при этом в лидерах по темпам роста окажутся производство и ИТ-сектор.

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    11 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин отметил заслугу ИИ в борьбе с преступностью в Москве

    Путин назвал потрясающими результаты борьбы с преступностью в Москве с использованием ИИ

    Путин отметил заслугу ИИ в борьбе с преступностью в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Используемый для борьбы с преступностью в столице искусственный интеллект показал потрясающие результаты, заявил президент России Владимир Путин на конференции AI Journey 2024.

    «Одно из показательных направлений использования искусственного интеллекта – это, конечно, борьба с преступностью, вы сейчас сказали об этом, на примере деятельности и результатов работы полиции ОАЭ, в том числе в Дубае. И в Москве тоже такие же результаты. На первый взгляд просто необычные, если не сказать потрясающие», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, число грабежей в Москве уменьшилось в 10,5 раза, квартирных краж – в 34,5 раза. Президент подчеркнул, что именно в этом заслуга ИИ.

    Ранее Путин заявил, что России нужно выйти на передовую технологических изменений.

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    12 декабря 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин вручил звезду Героя Труда Зюганову

    Путин вручил звезду Героя Труда Зюганову за заслуги в развитии государственности

    Путин вручил звезду Героя Труда Зюганову
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за значительный вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества.

    Звание Героя Труда было присвоено Геннадию Зюганову в связи с его значительными заслугами в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетней плодотворной трудовой деятельностью, как указано в официальном документе, передает ТАСС

    Зюганов, которому в июне исполнилось 80 лет, начал свою политическую карьеру в 1960-х годах, работая в структурах комсомола и КПСС. В 1993 году он возглавил Коммунистическую партию Российской Федерации и с тех пор неизменно остается ее лидером. Зюганов также принимал участие в восьми созывах Государственной думы и несколько раз выдвигался кандидатом на президентских выборах.

    Напомним, Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда в июне, когда лидеру КПРФ исполнилось 80 лет.


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    11 декабря 2024, 22:39 • Новости дня
    Путин потребовал не задирать цены на реализацию проекта ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя удорожание реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург неизбежно, производители не должны безосновательно задирать цены, заявил президент России Владимир Путин.

    На совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, обращаясь к вице-премьеру Виталию Савельеву, Путин сообщил, что обсудить состояние проекта ВСМ его попросил глава Сбербанка Герман Греф. «Виталий Геннадьевич, в каком состоянии там сейчас находится этот проект?» – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Заслушав доклад Савельева, Путин заявил, что «все выглядит очень оптимистично». Он поинтересовался, есть ли «проблемные вопросы». Савельев ответил, что проблем много, но они решаются, передает ТАСС.

    Путин также спросил, приняты ли уже решения по предоставлению банковских кредитов на эту стройку. Савельев ответил, что банки выразили готовность профинансировать проект, с условиями они согласны. Путин на это ответил: «Нет, одно дело – они согласны, а другое – решение принято или нет».

    «Девушка и юноша, когда заключают брак, они говорят, что они хотят это сделать. Но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена и есть свидетели», – подчеркнул президент.

    Греф сообщил, что «решение принято». По его словам, «все банки на сегодняшний день приняли решение кредитных комитетов». При этом он уточнил, что в соответствии с планами «до 20 декабря должно быть финансовое закрытие сделки».

    Однако в результате на совещании Путин вынужден был «констатировать, что к настоящему моменту все необходимые решения по предоставлению заемных банковских средств не приняты».

    Кроме того, президент признал, что «удорожание» проекта «неизбежно», это связано «не только с инфляцией, которая все-таки остановилась», но и «с ключевой ставкой, с удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков».

    «Это понятно, есть вещи такие, от которых никуда не деться. Но, с другой стороны, я обратил внимание производителей и тех в правительстве, кто курирует соответствующие сферы реального производства, нельзя ни в коем случае прикрываться этими объективными обстоятельствами, чтобы задирать цены совершенно без всякого на то основания», – заявил он.

    Кроме того, Савельев в ходе совещания с президентом отметил, что благодаря вводу ВСМ РЖД не потребуется инвестировать более 500 млрд рублей на развитие отдельного грузового направления Дмитров – Мга.

    В сентябре гендиректор ООО «ВСМ две столицы» Олег Тони сообщил, что проектирование высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург и получение заключения Главгосэкспертизы запланировано в 2025 году. Дорога пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

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    13 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в пятницу вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Церемония награждения состоялась в Кремле, Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает ТАСС.

    Награда присвоена за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

    В декабре 2022 года Кадыров сообщал, что президент Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона.

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    11 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин заявил о возможности появления технологий ИИ, которые превзойдут человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Развитие способности к рассуждению в скором времени может привести к появлению сильного искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.

    «Все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждению уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта – таких технологий, которые превзойдут человека в ключевых видах деятельности», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он также добавил, что «искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудно читаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, в воздухе и в водной среде», говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Инструменты генеративного искусственного интеллекта довольно точно прогнозируют стихийные бедствия, умеют разбирать таблицы, диаграммы, решать сложнейшие задачи в области математики и физики, причем оптимальным путем, в несколько действий», – рассказал Путин.

    Ранее Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» прокомментировал использование ИИ для обработки обращений граждан, поступающих на «Прямую линию».

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    12 декабря 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин наградил композиторов Пахмутову и Крутого в Кремле

    Путин вручил награды Пахмутовой, Крутому, Цискаридзе и Баскову в Кремле

    Путин наградил композиторов Пахмутову и Крутого в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям искусства, спорта и медицины, среди которых композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой.

    Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС. Золотую звезду Героя Труда получила композитор Александра Пахмутова. Ранее Путин подписал указ о награждении в день ее 95-летия 9 ноября. Композитор отмечена за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

    Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени вручен композитору Игорю Крутому. Николай Цискаридзе, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, удостоен этого ордена IV степени.

    Певец Николай Басков получил орден Почета, а актриса Наталья Голубенцева, известная как исполнительница роли зайца Степашки в телепередаче «Спокойной ночи, малыши», стала народным артистом Российской Федерации.

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    11 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин заявил о наступающей революции в инженерном деле с применением ИИ
    Путин заявил о наступающей революции в инженерном деле с применением ИИ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Применение искусственного интеллекта (ИИ) в некоторых сферах приведет к революции в них, заявил президент России Владимир Путин на международной конференции AI Journey.

    Глава государства обратил внимание на применение ИИ в креативных индустриях, где человек считался незаменимым, передает ТАСС. «Честно говоря, и мне казалось, что это невозможно. Но теперь эти границы стираются», – отметил он.

    Президент напомнил, что генеративные модели производят музыку разных жанров, обеспечивают синхронный перевод на множество языков, генерируют видео, схожие с реальностью.

    «По сути, это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств», – заключил Путин.

    До этого Путин сообщал, что в российской медицине планируется применять инновационные наработки с использованием искусственного интеллекта.

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    12 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин назвал характер и мужество россиян «бронежилетом» страны

    Путин заявил, что характер и сплоченность народа обеспечивают надежную защиту России

    Путин назвал характер и мужество россиян «бронежилетом» страны
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград отметил надежный «бронежилет» страны, который состоит из характера, мужества, героизма и сплоченности ее народа.

    В ходе церемонии Путин привел в пример слова одного из награжденных врачей, который отметил отсутствие абсолютной защиты от некоторых болезней. Президент согласился, что в медицине еще нет «бронежилета», однако подчеркнул, что страна движется вперед, передает ТАСС.

    «Но что касается защиты, что касается бронежилетов, все-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом. И этим бронежилетом является характер, мужество, героизм и сплоченность народа Российской Федерации», – сказал глава государства.

    Обращаясь к награжденным, Путин подчеркнул, что их действия и достижения вносят значительный вклад в укрепление страны. Президент отметил, что именно такие люди помогают двигать Россию вперед, укрепляя все составляющие, которые делают государство мощным и защищенным.

    Ранее Путин вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за его вклад в развитие российской государственности и гражданского общества.

    Президент также вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному за мужество и героизм, что делает его первым военкором в современной истории, удостоенным этого звания.

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    12 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Политолог: В гонке искусственного интеллекта у России есть значимый козырь

    Политолог Минченко: Россия находится в авангарде развития технологий искусственного интеллекта

    Политолог: В гонке искусственного интеллекта у России есть значимый козырь
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Огромная энергетическая база, замечательные традиции национальной математической школы и хороший опыт цифровизации быта делает Россию неоспоримым лидером в вопросе развития технологий искусственного интеллекта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, в среду Владимир Путин принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «Искусственный интеллект (ИИ) уже сегодня меняет правила игры во многих сферах деятельности человечества. Тот, кто сумеет обуздать новую технологию, несомненно, добьется наибольших высот на международной арене. И, что особенно приятно, Россия находится в авангарде текущего процесса», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Москва в этом плане имеет неоспоримый козырь – значительные энергетические ресурсы. Работа ИИ требует колоссальных электрических мощностей. В совокупности с традициями национальной математической школы и высоким уровнем цифровизации Россия имеет неплохие шансы и вовсе стать лидером в сфере искусственного интеллекта», – считает собеседник.

    «Напомню, что наша страна входит в десятку государств мира по объемам вычислительных мощностей с использованием ИИ. При этом Владимир Путин демонстрирует комплексное понимание вопроса о новых технологиях. Неслучайно он предложил провести международный форсайт о будущем искусственного интеллекта», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, внутри БРИКС будет создан альянс по развитию технологий ИИ. Страны объединения понимают, что эта новинка способна укрепить суверенитет государств. В рамках национальной стратегии России до 2030 года предусмотрена поддержка организаций, разработавших более 800 проектов в этой области. В совокупности на реализацию программ ИИ будет выделено более 600 млн рублей», – добавляет он.

    «Искусственный интеллект важен и для нашего национального самосознания. Его программирование должно проходить с ориентацией на ценности и интересы России. Уверен, отечественные исследователи справятся с этими вызовами», – полагает собеседник.

    «Простор для внедрения новой технологии необычайно широк. ИИ может усовершенствовать деятельность государственных структур, упростить производственные цепочки и даже вывести на качественно иной уровень отечественное образование. При этом сами россияне всегда открыты к новшествам в быту. Процесс интеграции систем искусственного интеллекта в жизнь не станет для нас проблемой», – заключил Минченко.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Перед началом пленарного заседания глава государства осмотрел выставку, посвященную развитию технологий генеративного ИИ.

    В своем выступлении Путин отметил, что «только за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей». «Например, творческих, так называемых креативных индустрий, где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим. Честно говоря, мне казалось, что это невозможно, но теперь эти границы стираются», – сказал Путин.

    По его словам, искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудно читаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, в воздухе и в водной среде.

    «Очевидно, что наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта – одно из ключевых условий научного, технологического и, что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны», – подчеркнул российский лидер.

    Путин предложил провести в России «международный форсайт, своего рода стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы вместе подумать, в каком направлении будут дальше развиваться такие мощные технологии». «Это позволит своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски, использовать нестандартные решения и открывающиеся возможности, намечать новые направления научного прорыва и партнерства», – пояснил глава государства.

    Президент особо отметил, что «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни». Кроме того, опыт России в практическом применении искусственного интеллекта востребован в разных странах мира.

    «Сегодня государства Азии, Африки, Латинской Америки, наши партнеры из СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, других объединений формируют перспективные сектора экономики, внедряют инновации. Их общее стремление к развитию Россия, безусловно, разделяет и поддерживает, а отечественные, российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира», – сказал Путин.

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    12 декабря 2024, 00:55 • Новости дня
    Минэнерго сообщило о поручении поддержать угольную отрасль России

    Цивилев после совещания с Путиным сообщил о поручении поддержать угольную отрасль России

    Tекст: Антон Антонов

    Поручено разработать меры поддержки угольной отрасли, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным

    «По результатам рассмотрения поручено в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли», – приводит слова Цивилева ТАСС.

    Кроме того, министр подчеркнул, что будет доработана и утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел закрытое совещание, посвященное угольной отрасли.

    На Веронском Евразийском экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил о возврате инвесторов к углю благодаря его высокой энергоотдаче.

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