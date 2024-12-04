Путин назвал ответом на инфляционный вызов рост предложения товаров и услуг

Tекст: Дарья Григоренко

«Магистральный ответ на инфляционный вызов <…> заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке. Чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

В среду глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки в декабре, отмечая влияние валютного курса и высоких цен на инфляцию.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Россия справляется с такими экономическими проблемами, от которых многие другие развивающиеся экономики рухнули бы.