Набиуллина сообщила о возможности повышения ставки ЦБ в декабре

Набиуллина сообщила о возможности повышения ключевой ставки ЦБ в декабре для борьбы с инфляцией

Tекст: Мария Иванова

Центральный банк России может рассмотреть вопрос об увеличении ключевой ставки в декабре, передает ТАСС. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Она подчеркнула, что решение не является предопределенным. «Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», – отметила Набиуллина.

Она добавила, что ключевая ставка является важным инструментом в борьбе с инфляцией.

«Конечно, ставка – мощный инструмент для борьбы с инфляцией. При остальных факторах, большинство из которых были очень проинфляционными в этом году, начиная от состояния рынка труда и заканчивая санкциями ... с помощью ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль», – сказала Набиуллина.

Она отметила, что инфляция пока не начала снижаться, что также влияет на решение о возможном изменении ставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с экс-премьером Британии Маргарет Тэтчер, подчеркнув ее «железный» подход в борьбе с инфляцией.

Между тем первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил о вероятности повышения ключевой ставки Банком России до 23% в декабре 2024 года, с возможностью сохранения этого уровня на протяжении 2025 года. Первый зампред правления банка «Сбер» Кирилл Царев также спрогнозировал увеличение ключевой ставки Центрального банка России на декабрьском заседании на один-два процентных пункта.