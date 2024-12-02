Глава ВТБ Костин второй раз за полгода сравнил Набиуллину с Тэтчер

Tекст: Вера Басилая

Костин в интервью Reuters заявил, что у Набиуллиной есть своя линия, и она «смелая женщина», которой следует дать возможность принимать решения, передает РБК.

Он сравнил председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Британии Маргарет Тэтчер, назвав ее «железной леди» в борьбе с инфляцией.

Костин также заявил, что в следующем году инфляцию планируется снизить до 6,4%, что совпадает с прогнозами Набиуллиной.

«Я, конечно, не такой монетарист, и считаю, что инфляция в 8,5% для России не столь критична, можно было бы с ней мириться, но у руководства ЦБ другое мнение», – заявил Костин.

По его словам, Центробанку необходимо будет понизить ключевую ставку, которая сейчас составляет 21%. Но если инфляция не замедлится, возможно, придется искать другие методы борьбы.

Он добавил, что ставка как инструмент не действует в полной мере из-за факторов, таких как объем кредитов и инфляционные ожидания, которые не чувствительны к ставке. Аналитики ВТБ считают, что к концу года ключевая ставка может быть повышена до 23%.

Касаясь курса рубля, Костин спрогнозировал, что курс выше 100 рублей за доллар сохранится, у ЦБ сейчас меньше рычагов воздействия на валютный курс. Также он отметил, что для многих, включая ВТБ, стоимость американской валюты стала менее важной.

Ранее Костин на Финансовом конгрессе Банка России уже сравнивал Набиуллину с Тэтчер, которая «убрала инфляцию».

Напомним, Центральный банк пересмотрел прогноз инфляции на 2024 год, увеличив его до 8-8,5% с ранее прогнозируемых 6,5-7%, а глава ВТБ Костин предсказал рост ключевой ставки ЦБ до 21% в этом году.