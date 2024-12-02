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«Сбер» допустил повышение ключевой ставки ЦБ в декабре на один-два пункта
Сбербанк спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ из-за инфляции и роста доходов населения
Первый зампред правления банка «Сбер» Кирилл Царев спрогнозировал повышение ключевой ставки Центрального банка России на декабрьском заседании на один-два процентных пункта.
Российский банк «Сбер» допускает возможность повышения ключевой ставки Центрального банка РФ на декабрьском заседании на один-два процентных пункта, сообщает ТАСС.
Первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев выразил мнение, что вероятность повышения ставки высока из-за сохраняющейся инфляции и стабильного роста доходов населения. Он подчеркнул, что эти факторы делают более вероятным повышение ставки, чем сохранение ее на текущих уровнях.
Кроме того, Царев отметил, что «Сбер» не наблюдает драматического роста просроченной задолженности по кредитам. Он уточнил, что хотя определенный рост есть, он незначителен в масштабе портфеля банка. Рост процентных ставок может осложнять обслуживание кредитов для некоторых новых клиентов, что, по словам Царева, является основным вызовом на сегодняшний день.
Ранее первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил о возможности повышения ключевой ставки Банком России до 23% в декабре 2024 года.
Между тем министр финансов Антон Силуанов призвал не нагнетать ожидания роста ключевой ставки, отметив, что слишком частое обсуждение этого вопроса может привести к его реализации.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии в Госдуме заявила, что снижение ключевой ставки возможно в 2025 году, если не будет дополнительных внешних шоков, а инфляция снизится до 4–4,5%.