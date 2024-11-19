Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ в 2025 году

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году при условии отсутствия новых внешних шоков, передает ТАСС.

Набиуллина отметила, что Центральный банк будет рассматривать возможность снижения ставки по мере замедления инфляции до целевых показателей 4–4,5%.

Также глава ЦБ подчеркнула, что при принятии решений о ключевой ставке Банк России всегда учитывает ситуацию в регионах.

«Руководители наших региональных учреждений находятся в постоянном контакте с предприятиями самого разного масштаба, разных отраслей. И их взгляд на то, что происходит в регионах, мы всегда учитываем при каждом решении по ключевой ставке», – добавила она.

Ранее стало известно, что ЦБ рассматривал возможность повышения ключевой ставки в декабре на основе экономических данных на середину месяца, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин в Госдуме. Банк России также сообщил о высокой вероятности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании для ужесточения денежно-кредитных условий с целью достижения инфляционной цели.

Между тем вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме сообщил, что инфляция в России благодаря повышению ключевой ставки сократилась до 8%, достигнув до этого пика в 9,2%.