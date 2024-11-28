  • Новость часаКорабли НАТО блокировали подозреваемый в порче кабелей связи на Балтике китайский сухогруз
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сделка Зеленского с Трампом заранее обречена
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    CNN: Трамп предложит прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в госизмене за связь с Украиной
    Стало известно о завершении зачистки Раздольного от ВСУ
    В Луцке и Ровно на западе Украине прогремели взрывы
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    Сирийские боевики пошли в наступление в районе Алеппо
    В Европе призвали к санкциям против российской металлургии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    12 комментариев
    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    43 комментария
    28 ноября 2024, 10:31 • Новости дня

    Топ-менеджер ВТБ спрогнозировал повышение ставки до 23% в декабре

    Топ-менеджер ВТБ: Банк России может повысить ключевую ставку до 23% на декабрьском заседании

    Tекст: Евгения Караваева

    Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил о возможности повышения ключевой ставки Банком России до 23% в декабре 2024 года, что может остаться неизменным на протяжении 2025 года.

    Банк России может повысить ключевую ставку до 23% на заседании совета директоров в декабре, сообщает ТАСС. Об этом заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, такой уровень может сохраниться на протяжении 2025 года. Эксперт назвал подобное повышение ставок «штормом» на процентном рынке.

    25 октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на два процентных пункта – до 21% годовых, что стало рекордом. В сентябре ключевая ставка была увеличена на один процентный пункт и составляла 19%. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 20 декабря.

    В октябре Центральный банк России повысил прогноз по инфляции на 2024 год, увеличив его с 6,5–7% до 8–8,5%. Несмотря на это, регулятор ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году благодаря проводимой денежно-кредитной политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов призвал не нагнетать ожидания роста ключевой ставки, так как частое обсуждение этого вопроса может привести к его реализации, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что динамика курса рубля в настоящее время определяется не фундаментальными факторами, а эмоциями на валютном рынке.

    27 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Названа возможная причина развода Бербок с мужем

    Brisant: Причиной развода Бербок с супругом мог стать ее напряженный график

    Названа возможная причина развода Бербок с мужем
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной развода главы МИД Германии Анналены Бербок с супругом Даниэлем Холефляйшем мог стать напряженный график работы дипломата, пишет обозреватель Андре Зайферт в статье для портала brisant.

    В материале для brisant Зайферт отметил, что Бербок была сконцентрирована на карьере, она много времени проводила в командировках. «Совмещать карьеру и детей достаточно сложно для любой семейной пары», – пишет журналист.

    Зайферт напомнил, что Бербок и Холефляйш объявили о разводе спустя 17 лет брака, не назвав причин.

    На прошлой неделе стало известно, что Бербок решила развестись с занимавшимся воспитанием детей мужем.

    Коментарии (34)
    27 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин назвал срок первого космического старта с «Байтерека»

    Путин: Москва рассчитывает, что первый космический пуск с «Байтерека» состоится в 2025 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия рассчитывает на проведение первого космического пуска с комплекса «Байтерек» в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект «Байтерек», предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя «Союз-5». Рассчитываем, что первый пуск с «Байтерека» состоится, как и запланировано, уже в будущем [2025] году», – приводит его слова РИА «Новости».

    Космический ракетный комплекс «Байтерек» – совместный проект России и Казахстана создания новой стартовой площадки на Байконуре. Проектная мощность составит шесть-восемь пусков ежегодно.

    Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами. Напомним, Путин находится с государственным визитом в Казахстане, который проходит с 27 по 28 ноября.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя удары дальнобойным западным оружием, заявил, что терпение России не безгранично, напомнив о трех русских пословицах.

    Лавров подчеркнул, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться, передает «Московский комсомолец». В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным министр привел ряд русских пословиц, иллюстрирующих эту мысль.

    «Семь раз отмерь, один раз отрежь», – отметил Лавров. «Господь терпел и нам велел», – добавил он. Далее Лавров упомянул еще одну известную пословицу, которой, по его мнению, должны руководствоваться западные чиновники: «Русский мужик долго запрягает, но быстро едет».

    Накануне Минобороны подтвердило, что за три дня в Курской области были зафиксированы два удара ВСУ с использованием дальнобойного западного оружия. Также Минобороны заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS, которые были направлены на объекты в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    Коментарии (44)
    28 ноября 2024, 05:29 • Новости дня
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине

    Россия добьется, чтобы США почувствовали последствия украинского конфликта

    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что Вашингтон должен понять свою роль в происходящем.

    По его словам Рябкова, американские политики и планировщики, легко обсуждая применение своих военных средств, фактически признают участие США в конфликте на Украине, сообщило РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что в прошлом такая ситуация вызвала бы у Вашингтона дрожь и оторопь. «Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – подчеркнул он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил президента США Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины.

    Коментарии (32)
    27 ноября 2024, 20:02 • Новости дня
    Захарова: Здание бывшего консульства в Познани не представляет интереса для России

    Мария Захарова ответила на желание МИД Украины получить здание бывшего генконсульства России в Познани

    Захарова: Здание бывшего консульства в Познани не представляет интереса для России
    @ mid.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Здание бывшего консульства России в Познани не представляет для нас никакого интереса, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД Мария Захарова. Ранее украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани.

    «25 ноября подписано соглашение о прекращении действия договора аренды нами этого здания с 24.00 мск 30 ноября текущего года. Варианты дальнейшего использования этого здания польскими властями не представляют для нас никакого интереса», – пояснила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

    Ранее стало известно, что украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани из-за большого количества граждан Украины в регионе. Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что уже направлена официальная нота польской стороне с соответствующей просьбой. Киев рассматривает Познань как стратегическую локацию для расширения своего консульского присутствия, учитывая значительное количество украинских граждан, проживающих в Польше.

    Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны во второй половине октября. Он тогда подчеркнул, что пребывание сотрудников консульства на территории Польши будет признано нежелательным.

    Решение связано с задержанием «диверсанта», якобы действовавшего по заданию российских спецслужб. Хотя конкретных доказательств не предоставлено, трое российских дипломатов признаны «нежелательными лицами» на территории страны. Российскому консульству дано время на закрытие и выезд дипломатов до 30 ноября.

    Полонист Станислав Стремидловский отмечал, что от закрытия генконсульства РФ в Познани пострадают главным образом живущие в России поляки, поскольку Москва в ответ может закрыть польские консульства в Калининграде или Иркутске.

    Коментарии (15)
    27 ноября 2024, 23:14 • Новости дня
    Арбенина сорвалась с балкона на концерте в Петербурге

    Диана Арбенина упала с внешней стороны балкона во время концерта в Петербурге

    Tекст: Максим Попов

    На концерте в Петербурге певица Диана Арбенина упала с балкона, но зрители помогли ей вернуться на сцену.

    Инцидент произошел, когда Арбенина подошла к сетке и упала. Одна из зрительниц, Евгения, рассказала, что публика помогла певице вернуться обратно на балкон, после чего она продолжила выступление, передает РИА «Новости».

    «Она шагала вдоль балкона с внешней стороны, то наверх залезет, то спустится вниз, и в конце просто шагнула куда-то на сетку и упала. Ее стали подтягивать наверх, подтянули, а она от всех отмахивалась, отмахивалась – в конце концов продолжила петь», – рассказала собеседница агентства.

    По ее словам, Арбенина, закончив песню, обратилась к зрителям с вопросом: «Вы что думаете, я упаду? Вы меня поймаете?». Затем певица спустилась вниз и сквозь толпу прошла на сцену, добавила Евгения.

    Представители Арбениной пока не давали комментариев по поводу случившегося.

    Коментарии (13)
    27 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    МИД обязал немецких журналистов ARD покинуть Россию

    МИД России предписал журналистам ARD покинуть страну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения в ответ на закрытие властями Германии корпункта Первого канала.

    Немецким журналистам из издания ARD предписано покинуть Россию и сдать свои аккредитационные удостоверения, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА «Новости». Это решение принято как зеркальная мера в ответ на закрытие властями Германии корпункта российского Первого канала.

    Захарова подчеркнула, что данное решение связано с недружественными действиями официального Берлина по отношению к российским корреспондентам. Она уточнила, что немецкие журналисты получили указание сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию России в установленные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука и предписали сотрудникам уехать из страны, а МИД России пообещал ответить на это решение.

    Коментарии (8)
    27 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    В роддоме Ульяновска женщине вместо наркоза ввели кислоту

    В ульяновском роддоме 32-летней пациентке ошибочно ввели транексамовую кислоту вместо наркоза

    В роддоме Ульяновска женщине вместо наркоза ввели кислоту
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В Ульяновске врачи борются за жизнь 32-летней женщины, которой в местном роддоме по ошибке ввели транексамовую кислоту вместо анестезии, пишет КП.

    Женщина успела произвести на свет здоровых двойняшек, но после этого ее состояние резко ухудшилось. Она находится в тяжелом состоянии в Ульяновской областной клинической больнице, где врачи борются за ее жизнь, передает «КП – Ульяновск».

    По факту инцидента заведено уголовное дело. Оно квалифицируется как «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Врача, допустившего ошибку, задержали после попытки скрыться. СМИ пока не получили комментариев от регионального СК и прокуратуры.

    Министерство здравоохранения Ульяновской области проводит проверку обстоятельств инцидента. В официальном заявлении ведомства говорится, что пациентке по ошибке была введена другая субстанция вместо спинальной анестезии. Глава регионального здравоохранения заверил, что врачи делают все возможное для стабилизации состояния женщины. Информация о ЧП передана в Следственный комитет России по Ульяновской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможные врачебные ошибки могли привести к ампутации стоп у фигуриста Костомарова. Также сообщалось, что основатель букмекерских контор «1xBet» Сергей Каршков мог умереть на 43-м году жизни из-за ошибки медработников.


    Коментарии (13)
    27 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    Отражен массированный авиаудар ВСУ по аэродрому Бельбек в Севастополе

    СМИ: ВСУ использовали 40 беспилотников для атаки на аэродром Бельбек в Севастополе

    Отражен массированный авиаудар ВСУ по аэродрому Бельбек в Севастополе
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска совершили атаку на аэродром Бельбек в Севастополе с использованием 40 дронов и ракет, но все цели были сбиты, сообщают СМИ.

    Украинские войска осуществили нападение на аэродром Бельбек в Севастополе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Атака велась с применением около 40 беспилотных летательных аппаратов, ракет «Нептун» и предполагаемых британских Storm Shadow.

    Все цели были успешно уничтожены российскими системами ПВО. Обломки одного из беспилотников упали в районе Орловки, недалеко от Качинского шоссе в Севастополе.

    В результате инцидента пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Ранее в среду в Севастополе объявлена воздушная тревога, была временно прекращена работа общественного наземного и морского транспорта. Позднее российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией.

    Коментарии (13)
    27 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Рубль укрепился после заявления ЦБ о прекращении покупок валюты
    Рубль укрепился после заявления ЦБ о прекращении покупок валюты
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Курс рубля на Московской бирже резко укрепился после заявления Центрального банка России о приостановке покупок иностранной валюты с 28 ноября до конца года.

    Курс рубля на Московской бирже демонстрирует значительное укрепление после заявления Центрального банка России о временной приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, сообщает ТАСС.

    На фоне этого заявления курс китайского юаня на Московской бирже начал снижаться. По данным на 18.00 мск, курс юаня уменьшился на 1,3% и составил 14,48 рубля. В последующие минуты, к 18.18 мск, снижение ускорилось, и курс юаня достиг отметки 14,418 рубля, что составляет падение на 1,72%.

    Напомним, Банк России принял решение с 28 ноября до конца 2024 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

    Коментарии (21)
    27 ноября 2024, 19:13 • Новости дня
    Эксперт назвал причины согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни

    Полонист Стремидловский: Эксгумация жертв на Волыни – подарок Киева правительству Туска

    Эксперт назвал причины согласия Киева на эксгумацию жертв Волынской резни
    @ Zygmunt/Wikipedia

    Tекст: Роман Крецул

    Анонсированное разрешение Киева на эксгумацию жертв Волынской резни свидетельствует о том, что офис Зеленского не очень уверен в своем политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее МИД Польши сообщил, что Украина согласилась позволить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года.

    «Заявление о том, что украинские власти намерены отменить мораторий, наложенный на эксгумации жертв Волынской резни в 2017 году, особого энтузиазма в Варшаве не вызвало», – рассказал полонист Станислав Стремидловский. «Украина – не тот партнер, который славится умением держать обещания. Один из кандидатов в президенты Польши, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий говорит, что нужно дождаться официального решения Киева», – продолжил он.

    Эксперт считает, что с Киевом в принципе невозможно быть в чем-то уверенным. «Тем более пока неизвестно, удастся ли Зеленскому сохранить пост президента в будущем году. Новые политики могут сказать: «С нами вы ни о чем не договаривались». Так что пока польские команды не появятся на Волыни, во Львовской области, пока не будут вестись конкретные работы, что-то гарантировать просто нереально», – подчеркнул спикер.

    По мнению Стремидловского, заявление о намерении снять мораторий на эксгумацию может быть связано, во-первых, с тем, что подходит к концу срок председательства Венгрии в Евросоюзе, а с 1 января следующего года этот пост займет Польша.

    «В определенном смысле это имиджевый ход, подарок правительству Дональда Туска. Ведь и сам Туск, и министр иностранных дел Радослав Сикорский, и кандидат в президенты Польши от правящей партии «Гражданская коалиция» мэр Варшавы Рафал Тшасковский публично ставили вопрос об эксгумации. Таким образом, видимо, Киев решил им немного подыграть в том, что не считает для себя значительным и важным», – полагает эксперт.

    Это также свидетельствует о том, что офис Зеленского не очень уверен в своем политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше, допускает спикер. «Обычно украинские политики, которые хотели закрепиться во власти, негативно относились к вопросу эксгумации, ведь это очень болезненная тема. Она всегда вызывала негативные реакции со стороны украинских националистических организаций, которые пусть и не очень массовые, но имеют серьезное влияние на то, что делает Киев», – указал аналитик.

    «В целом самыми ярыми противниками эксгумации всегда выступали как раз эти националистические движения. И в лучшие годы они бы протестовали против такого разрешения Киева. Однако сейчас ситуация не та, и им бы самим не оказаться в этих безымянных могилах», – иронично заметил собеседник.

    «Если же эти работы все-таки начнутся, польское общество воспримет это как должное и не будет придавать процессу большого политического значения. Впрочем, учитывая то, как развивается ситуация на линии фронта, как бы дело не пришло к тому, что согласие на эксгумацию уже надо будет просить у российских властей», – заключил Стремидловский.

    Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что Украина согласилась разрешить польской стороне эксгумировать останки жертв Волынской резни после запрета 2017 года, стремясь улучшить отношения с Варшавой на фоне напряженности.

    Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский отметил, что это решение станет ключевым для возобновления работ, которые могут начаться уже весной 2025 года. Отмена моратория позволит Польше завершить поисковые операции, приостановленные ранее.

    Волынская резня, известная также как Волынская трагедия, произошла в 1943 году во время Второй мировой войны. Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинская повстанческая армия (ОУН-УПА, запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами инициировали акцию по уничтожению польского населения на Волыни. Жертвами стали около 100 тыс. человек.

    В 2016 году Сейм Польши признал эти события геноцидом, учредив Национальный день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА, который ежегодно отмечается 11 июля.

    Коментарии (6)
    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


    Коментарии (3)
    27 ноября 2024, 14:04 • Новости дня
    Отбита попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
    Отбита попытка прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская диверсионно-разведывательная группа планировала захватить окраину села Журавлевка в Белгородской области, атаку отбили российские военные, сообщают Telegram-каналы.

    Группа направлялась от украинского села Глубокое в сторону границы России. Целью был захватит окраины села Журавлевка, передает «Газета.Ru» со ссылкой на SHOT.

    Российские военные, ожидая приближения БТР, нанесли удар с помощью FPV-дрона. В результате украинские пехотинцы вынуждены были отступить. По дороге они оставили раненного сослуживца, инцидент зафиксирован на видео, снятое дроном.

    Ранее в ноябре российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов в Херсонской области, среди которых оказалась женщина, и пресекли попытку прорыва на этом направлении.

    Коментарии (4)
    27 ноября 2024, 21:48 • Новости дня
    Трамп определился со спецпредставителем по конфликту на Украине

    Трамп предложил назначить экс-советника по нацбезопасности Келлога спецпредставителем по конфликту на Украине

    Трамп определился со спецпредставителем по конфликту на Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру.

    Трамп заявил в своей соцсети Truth Social: «Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на крайне важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала!», передает РИА «Новости».

    Келлог, генерал-лейтенант в отставке, с 2022 года поддерживал Украину, но позже выразил мнение, что конфликт не может быть решен военным путем. Он выступает за прекращение огня на существующих линиях фронта и призывает Россию и Украину к переговорам. В период первого президентства Трампа Келлог работал в Совете национальной безопасности и занимал пост советника по вопросам национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе.

    Напомним, Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем, бывшую конгрессвумен Тулси Габбард – директором национальной разведки США, а конгрессмена Мэтта Гетца – генеральным прокурором. ЦРУ в новой команде избранного президента США возглавит Джон Рэтклифф, а министром обороны станет майор в отставке Пит Хегсет. Советником Трампа по нацбезопасности станет Майк Уолц.

    Коментарии (4)
    27 ноября 2024, 18:28 • Новости дня
    Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года
    Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Банк России принял решение с 28 ноября до конца 2024 года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

    Решение связано с необходимостью снижения волатильности на финансовых рынках и касается операций, осуществляемых в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов России в соответствии с бюджетным правилом, передает ТАСС. Вместе с тем Банк России продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с Фондом национального благосостояния. Эти операции будут продолжаться в объеме 8,40 млрд рублей в день. Продажи будут учитывать все действия, осуществленные с фондами в 2023 году.

    Решение о возобновлении покупок валюты будет зависеть от ситуации на финансовых рынках. Как заявлено в сообщении, отложенные покупки планируется провести в течение 2025 года.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия участвует в финансовых войнах с западными странами, которые применили санкции, и временно приостановила финансовые операции в иностранных валютах.

    В среду сообщалось, что на Forex курсы доллара и евро значительно увеличились, поднявшись до 114,5 и 120,6 рубля соответственно, что фиксируется в данных ICE на платформе Tradingмview.

    Накануне Центральный банк РФ установил официальный курс валют: доллар был оценен в 105,06 рубля, а евро – в 110,49. Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов отметил, что текущий валютный курс благоприятствует российским экспортерам.

    Коментарии (15)
    Главное
    МИД заявил о рисках передачи Киеву ядерного оружия
    Киев отверг требования США снизить возраст мобилизации до 18 лет
    Рютте назвал неразумным предложение задействовать силы НАТО на Украине
    Грузия обвинила страны Прибалтики в давлении по советскому образцу
    Турецкие банки предупредили о массе поддельных долларов на рынке
    Названа причина возбуждения уголовного дела против правнучки Чкалова
    В Петербурге задержаны мигранты из Таджикистана за кражи телефонов с помощью объятий

    Кому выгоден слабый рубль

    Доллар в среду вырос до более чем 110 рублей, евро – выше 115 рублей. Рубль так быстро начал слабеть, что заставил власти сделать первый шаг по поддержке курса. Центробанк отказался от покупки валюты. Однако предпринятых мер недостаточно, чтобы остановить падение рубля, считают эксперты. Что должны сделать власти, чтобы еще больше помочь рублю, и когда это произойдет? Подробности

    Перейти в раздел

    Британского шпиона раскрыли анкетные данные

    Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Сделка Зеленского с Трампом заранее обречена

    «Украина пытается подобрать ключик к психологии Трампа как человека от бизнеса и любителя сделок». Такими словами политологи описывают суть соглашения, которое продвигает сейчас Зеленский избранному президенту США. О какой сделке идет речь и почему вряд ли она реально заинтересует нового хозяина Белого дома? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............