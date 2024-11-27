Решетников: Ослабление рубля не связано с фундаментальными факторами

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что торговый баланс России остается крепким, передает «Интерфакс». «Основные факторы ослабления – укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности на фоне ужесточения санкций против России», – заявил он журналистам в Астане.

Решетников подчеркнул, что российская экономика стала значительно менее зависимой от валют недружественных стран. Доля российского рубля и валют дружественных стран во втором полугодии 2024 года достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. «С учетом этого влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем это было раньше», – добавил министр.

Он также отметил, что на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. «Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется», – заключил глава Минэкономразвития.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что курс рубля вернулся к трехзначным значениям по отношению к доллару, и выясняла, почему рубль продолжает слабеть, какой курс будет к концу года и при каких условиях он продолжит слабеть, а при каких – воспрянет духом.