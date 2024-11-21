У рубля есть два пути

Эксперты сказали, где хранить сбережения на фоне роста курса доллара

Tекст: Ольга Самофалова

«За прошедший год курс рубля ослаб на 13%. При этом первую половину этого года рубль держался очень стабильно или даже укреплялся. Ценовой минимум года был в июне – 82,5 рубля за доллар. А с начала августа мы видим череду почти непрерывных недельных ослаблений рубля», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Рубль вернулся к трехзначным значениям – 100 за доллар. «Это стало следствием повышения спроса на валюту и некоторого снижения ее предложения на рынке с учетом ухудшения ситуации во внешней торговле. Однако показатели торгового баланса и счета текущих операций у России остаются положительными – это фундаментальный фактор, который будет сдерживать ослабление рубля. Но этот фактор уже не оказывает должного позитивного влияния на рубль из-за смягчения нормативов по возврату валютной выручки. Сейчас российским экспортерам достаточно репатриировать лишь 40% (вместо 100%) своей выручки и продавать в России только 25% валюты с каждого экспортного контракта. В совокупности это приводит к снижению предложения валюты на внутреннем рынке, что негативно отзывается на курсе рубля», – объясняет Потавин.

По его словам, ранее, когда Кремль хотел видеть более крепкий курс рубля, правительство выпускало Указ об ужесточении валютного контроля над экспортерами. Однако послабления на этот счет ведут к ослаблению курса рубля.

Еще один фактор, который играет против рубля, – это снижение цен на нефть Urals с 82 долларов в июле до текущих 68 долларов за баррель. «Снижение цен на нефть ведет к снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на российском рынке и действует с лагом», – отмечает Ксения Бондаренко, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

В-третьих, на рубль давит рост спроса на импорт товаров, который вырос в третьем квартале до 76 млрд долларов против 69,9 млрд во втором квартале, а импорт услуг – до 23,6 млрд долларов после 19,3 млрд долларов. «Валютная структура торговли на данный момент неизвестна, но, вероятно, доля иностранной валюты в структуре платежей за импорт выше, чем за экспорт. Рост спроса на импорт – это следствие высокой активности в экономике, сезона отпусков в июле-августе, высоких инфляционных ожиданий предприятий и внешних рисков (в виде опасений относительно заморозки платежей). К концу года традиционно растет спрос на импорт из-за приближающегося Нового года и Рождества, а также бюджетных факторов (компании стараются исполнить бюджет до конца года)», – говорит Бондаренко.

По ее словам, на рубль оказывает давление также сокращение интервенций Банка России, все еще высокий уровень геополитической напряженности, а также укрепление доллара на фоне более высоких ставок и после победы Дональда Трампа на выборах, так как он может инициировать новые торговые войны.

У инвесторов вызывает беспокойство, что Байден 17 ноября разрешил Украине бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, и некоторые страны Евросоюза тоже разрешили Украине использовать поставленное ей оружие для ударов вглубь России. В ответ Кремль может применить ядерное оружие. Из-за этого инвесторы начинают продавать активы на российском фондовом рынке и покупать безопасные мировые валюты, включая доллар США, указывает Александр Потавин.

Кроме того, ЕС начал работать над 15-м пакетом санкций против России, куда могут внести ограничения против российского СПГ, «теневого флота», а также на использование иностранных технологий. Если ужесточатся санкции против «теневого» российского флота, это может привести к росту дисконта российской нефти марки Urals относительно нефти Brent, отмечает Потавин.

Поэтому среднесрочные перспективы у рубля пока не слишком радужные.

«В ноябре цены на нефть сохраняют слабость, поэтому ждать роста объемов продажи валюты до конца года, видимо, не стоит. Поэтому в ближайшие недели пара доллар/рубль вероятно продолжит подъем, имея целью достижение отметки 102,5 рубля, то есть доллар вернется на те максимумы, которые были отмечены ранее в августе и октябре 2023 года», – считает Александр Потавин.

«В конце ноября рубль может временно укрепиться благодаря налоговому периоду, однако это укрепление будет кратковременным. До конца года курс, вероятно, останется выше 100 рублей за доллар и может достичь отметок в 105 рублей, особенно если цены на нефть продолжат падение»,

– говорит основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», считает, что курс может опуститься ниже 100 рублей за доллар в конце ноября на фоне налогового периода и снижения накала геополитических эмоций. «В декабре, если внешний фон останется сложным, доллар может снова вернуться к годовым трехзначным максимумам и, возможно, даже обновить их, тем не менее при поддержке налогового периода декабря у рубля будут шансы завершить год на уровне 98-99 за доллар», – считает эксперт.

Между тем в долгосрочной перспективе у Потавина нет сомнений, что курс доллара в итоге вернется к максимумам марта 2022 года в районе 121 рубля, вопрос лишь в сроках. «Курс доллара всегда возвращался на те максимумы, где он хоть ненадолго побывал. Вероятно, мы увидим эти уровни в ближайшие два года. Реализоваться такой сценарий может в ситуации общего усиления индекса доллара против корзины мировых валют, при этом цена на нефть Brent должна падать в районе 60 долларов за баррель или ниже», – рассуждает эксперт.

Сценарий значительного укрепления рубля, по его словам, возможен в случае завершения военных действий на Украине с заключением мирного договора между конфликтующими сторонами.

Хранить сбережения в долларах действительно стало невыгодным. Опросы показывают, что интерес россиян к долларовым сбережениям снизился. Куда выгодней хранить деньги в рублевых депозитах. Максимальная ставка по депозитам в топ-10 российских банков, отслеживаемая ЦБ, в первой декаде ноября достигла исторического максимума, составив 20,91% годовых. Для сравнения, курс доллара к рублю за прошедший год вырос на 13%, отмечает эксперт.

«Конечно, сейчас выгодно держать деньги на депозитах под 22% годовых. Курс рубля к доллару снизился примерно на 15% за год, и через год – к ноябрю 2025 года – он вряд ли при прочих равных условиях опустится еще на 15%. Спрос на импорт в следующем году, вероятно, тоже будет не такой высокий», – считает Бондаренко.