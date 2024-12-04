Путин предложил инвесторам из дружественных стран вложиться в российский рынок

Tекст: Валерия Городецкая

На форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин выразил надежду, что инвесторы из дружественных стран проявят интерес к российскому фондовому рынку. Он отметил, что Россия является частью глобальной экономики и открыта к встречным потокам капитала.

«Мы приглашаем инвесторов и из дружественных стран на наш фондовый рынок. Как уже не раз говорил, Россия – часть глобальной экономики и приветствует встречные потоки капитала», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

Президент подчеркнул важность развития внутренних источников финансирования. «Россия делает акцент на том, чтобы наши граждане, розничные инвесторы имели возможность вложить свои средства и заработать внутри страны», – отметил Путин. Он добавил, что такие инвестиции должны быть не менее привлекательными по доходности, чем банковские депозиты.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что антироссийские санкции дали России возможность поставить с головы на ноги важнейший инструмент суверенитета – фондовый и финансовый рынки.