Фондовый рынок поддержит финансовый суверенитет России

Tекст: Дмитрий Скворцов

Построение самодостаточного финансового рынка в России является одной из ключевых задач Министерства финансов. Об этом, выступая в Госдуме перед своим утверждением на пост министра финансов, заявил Антон Силуанов. «Нам необходимо иметь собственные ресурсы для финансирования инвестиций, для экономического развития», – пояснил он.

Россия долгое время шла по пути интеграции в мировой финансовый рынок. В силу разных весовых категорий отечественных и глобальных финансовых институтов значительная часть российских инвестиционных ресурсов вкладывалась на зарубежных фондовых площадках. Крупнейшие российские компании проводили IPO на зарубежных рынках (там можно было разместить больший объем своих акций и по более высокой цене, то есть привлечь больший капитал). Российские банки и брокерские конторы предлагали своим российским клиентам разместить их средства на зарубежных площадках.

В результате отток капитала из России, по данным ЦБ, в отдельные годы превышал 100 млрд долларов. Собственному рынку оставались жалкие крохи российского капитала.

Рост вместо краха

А ведь деньги – это кровь экономики. Без инвестиций нет бизнеса. В итоге экономический рост в России во многом зависел от двух параметров: во-первых, какую часть своей прибыли направят на собственное развитие успешные российские компании (такие как Газпром или «Норникель»), и во-вторых, сколько денег останется в стране после оттока капитала за рубеж.

Уверенность Запада, что санкции обрушат российскую экономику, базировалась именно на этих обстоятельствах. Капитал должен был уйти из России, а вентиль внешних инвестиций должен был быть перекрыт. Экономика – остаться без денег и умереть.

Но оказалось, что далеко не вся российская экономика критически зависела от зарубежных финансовых рынков. России помогло и положительное сальдо торгового баланса, и то, что в составе российского ВВП больше приходится на реальный сектор и меньше – на рынок услуг (в том числе и услуг финансовых).

В результате роста оборонного сектора (и его смежников, поставляющих металл и комплектующие) российская экономика стала расти ускоренными темпами, заняв в итоге пятое место в мире. Этот рост был обеспечен ростом бюджетных расходов.

Но у такого стимулирования роста есть свой предел. Необходимо обеспечить дальнейшее экономическое развитие России, а для этого важно переформатирование российского фондового рынка. Именно это в том числе и имеет в виду Силуанов. Однако задача выходит далеко за рамки собственно финансов.

Собственная финансовая инфраструктура

Пока Россия была включена в западный мир, можно было рассчитывать на закупки ряда товаров и технологий за рубежом. В сегодняшней ситуации в полный рост встал вопрос о переходе к технологическому суверенитету, что означает наличие в стране полного спектра всех ключевых технологий собственного производства. Такой же подход логичен в сфере образования и науки.



Финансовая система государства тоже должна быть независима от институтов глобальной экономики, таких как МВФ и Всемирный банк.

Ну и конечно, она не должна зависеть от мирового эмиссионного центра в лице Резервной системы США. «Системный вопрос – это укрепление финансового суверенитета нашей страны. Это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли», – отмечал ранее президент Владимир Путин.

Важным шагом на пути достижения финансового суверенитета должно стать создание соответствующей инфраструктуры, системы, позволяющей аккумулировать сбережения граждан и направлять их на проекты экономического развития. Если нас отключили от западного финансового рынка, необходимо создать его отечественный аналог, работающий как минимум не хуже.

Вкладывать в Россию



Российские инвесторы оказались жестоко обмануты Западом – их размещенные в Европе и США капиталы в итоге оказались замороженными после антироссийских санкций. Сейчас готовится выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским резидентам. В ответ будут разморожены средства ряда иностранных компаний на российских счетах типа «С». Эта процедура напоминает проводимые время от времени обмены с Украиной военнопленными.

В Россию должны вернуться значительные финансовые средства, российские граждане смогут покупать на эти деньги уже не иностранные, а российские акции. Так будет обеспечиваться рост отечественного фондового рынка, финансирование отечественных компаний.

Однако объявленные Силуановым цели носят еще более долгосрочный характер. И дело не только в том, что на финансовых рынках огромную роль играет доверие к институтам и участникам – сложной задачей является и реформирование инфраструктуры финансового рынка. Эта инфраструктура крайне велика и инерционна.

Сейчас российские банки зарабатывают преимущественно на кредитовании физических лиц (потребительские кредиты, автокредиты, ипотека), экспортно-импортных операциях и на валютных спекуляциях. Кредиты для промышленности являются редким исключением. Как правило, они связаны с какими-либо льготными госпрограммами, в которых государство компенсирует часть процентной ставки. Без этого при нынешней ставке кредиты для инвестиционных проектов весьма дороги.

Развитый фондовый рынок служит эффективным механизмом стерилизации избыточной денежной массы, а значит, снижает инфляцию. Если отечественный фондовый рынок сможет выполнять эти функции, ЦБ сможет смягчить свою кредитно-денежную политику, инфляционное давление от роста зарплат и увеличения потребительского спроса уменьшится (как раз на величину инвестиций). А смягчение денежно-кредитной политики (снижение ставок) всегда благотворно действует на экономический рост. Банки смогут активнее кредитовать промышленность.

России недостает институциональных инвесторов, типа негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые на Западе законами обязаны вести консервативную инвестиционную политику. Сейчас обсуждается возможность снизить требования к компаниям, впервые размещающим акции на фондовых рынках (проводящим IPO) – с тем, чтобы у НПФ было меньше ограничений для покупки их акций. В частности, предлагается снизить порог объема IPO c 50 до 3 млрд рублей. По мнению аналитиков ЦБ, это может обеспечить в первый же год дополнительное поступление на фондовый рынок 2-3 трлн рублей.

Не оставлены вниманием и частные инвесторы. Для них вводятся инвестиционные счета типа ИИС-3, по которым предусмотрена система льгот, стимулирующих не выводить средства с брокерского счета несколько лет.

Полностью копировать западные фондовые рынки нет необходимости. Но подобного рода инфраструктура позволяет молодому и активному бизнесу, многообещающим инновационным компаниям получать необходимое для развития финансирование.

Деньги российских граждан и бизнеса будут подпитывать российскую экономику, а не уходить за рубеж. Тем самым ускоряются технологический прогресс и экономический рост. А значит, создается независимая финансовая база для полного экономического суверенитета России.

