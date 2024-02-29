Эксперт: Объявленные президентом меры соцподдержки разбили миф об эффективности санкций

Политолог Баширов: Послание Федеральному собранию фактически является программным заявлением президента

Tекст: Андрей Резчиков

«Послание в первую очередь было адресовано гражданам России. Только вначале президент прошелся по внешнеполитической теме, потому что ему нужно было ответить Эммануэлю Макрону. Затем было много сказано о том, как будем жить дальше, озвучены перспективы и приоритеты. Фактически это было программное заявление президента. Все сроки, которые он ставил, до 2030 года – срока следующей президентской каденции», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Огромный блок послания – меры социальной поддержки. Суммы просто громадные. Но зная, как вырабатываются меры поддержки, это означает, что деньги есть. Это разбивает миф о том, что санкции сработали и мы сидим без денег, – продолжил политолог. – Но при этом президент не лакировал действительность и сказал про отставание в кадрах».

Также было сказано про необходимость развития технологической базы нашей страны. «Президент сказал, что в этой части должна быть совместная работа бизнеса и правительства. Нам не нужно возобновлять инженерную школу, она не умерла, но ее нужно тиражировать, нужны НИОКР, исследования, инженерная мысль должна работать», – подчеркнул эксперт.

И третья важная часть послания – бюджетно-финансовая революция, «то есть перераспределение денег между федеральным центром и регионами». «Речь идет не о перераспределении налоговых потоков, а о финансировании региональных проектов, условиях кредитования. Списывается две трети федеральных кредитов, но при этом сэкономленные деньги идут на инфраструктурные и промышленные проекты», – пояснил Баширов.

Частью бюджетной революции также стало то, что сэкономленные деньги регионов, которые достигают целевых показателей в нацпроектах, будут оставаться у них, а не изыматься. «Это гигантское стимулирование регионов в части повышения эффективности управления деньгами», – подчеркнул спикер.

«Президент говорил очень много о кадрах, начиная с профессионального и технического образования подростков и заканчивая созданием новой кадровой программы для участников СВО. Все это тоже важно для нашего суверенитета», – добавил специалист.

Баширов объяснил большое внимание президента к вопросам развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. По его словам, в России уже давно разработаны компьютерные программы амбулаторного исследования и другие проекты в сфере ИИ.

«В России есть Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Но одно дело, когда фонд запускает стартапы на деньги энтузиастов, а другое – когда президент говорит, что эта деятельность должна попасть в государственную программу. Также президентом уже заявлен нацпроект «Экономика данных». Эти данные нужно накопить, отдать искусственному интеллекту и тогда он скажет, как эффективнее использовать их», – пояснил Баширов.

В четверг президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В своей речи он заявил, что государство и бизнес должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения в исследования и разработки, довести их долю до двух процентов ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира.

Глава государства также объявил о запуске новых национальных проектов технологического суверенитета. Они направлены на то, чтобы Россия имела все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность.

Кроме того, Путин поставил задачу достижения технологического суверенитета в тех сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. «Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия», – заявил президент.

Говоря о задачах развития регионов, Путин предложил снизить долговую нагрузку субъектов РФ: «Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год». Эти сэкономленные деньги регионы должны направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

Кроме того, президент предложил вновь вкладывать в развитие регионов средства, которые субъекты начнут возвращать при погашении полученных ранее инфраструктурных бюджетных кредитов. «Напомню, что такие кредиты предоставляются региону под три процента годовых на срок до 15 лет. Отличный инструмент для развития», – заявил глава государства.