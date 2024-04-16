Патрушев: Планам Запада по лишению России суверенитета не суждено сбыться

Tекст: Валерия Городецкая

«Могущество и потенциал России всегда раздражали Запад. В западных обществах веками взращивалась идеология собственного превосходства. История свидетельствует о неоднократных попытках ослабить Российское государство, овладеть его ресурсами», – отметил Патрушев, напомнив о безуспешных попытках Англии захватить Север России, а также о разгроме интервентов в ходе Первой мировой войны, передает ТАСС.

«В настоящее время англосаксы вновь поставили цели лишить Россию политического, экономического и культурного суверенитета», – констатировал секретарь СБ. Для достижения этих целей применяется «широкий спектр военных, террористических, информационных, технологических и финансовых методов», а также украинский неонацистский режим, отметил Патрушев.

Однако «этим планам не суждено осуществиться», поскольку «российское общество оказалось гораздо более сплоченным, чем думали на Западе», заключил он.

Ранее Патрушев заявил о связи исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами.