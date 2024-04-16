Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Секретарь Совбеза России заявил о связи исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами
Патрушев: Подтверждается связь украинских националистов с исполнителями теракта в «Крокусе»
Следствие подтвердило связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с националистами на Украине, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Связь подтверждена в ходе расследования, она также процессуально закрепляется, сказал Патрушев, передает ТАСС.
По его словам, на северо-западе России сейчас особенно актуальны дополнительные меры по улучшению гражданской обороны и обеспечению безопасности людей.
Вопрос особо актуален в условиях «активизации на территории страны диверсионно-террористической деятельности украинских неонацистов, взявших на вооружение фашистские методы».
Киевский режим не смог добиться успехов на поле боя и при поддержке Запада и его координации совершает диверсии против гражданских объектов, обстреливает приграничные регионы в России, совершает теракты, организует покушения на представителей власти, общественных деятелей и журналистов.
Теракт же в «Крокусе» стал «ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти» к России. Патрушев подчеркнул, что исполнители, организаторы и пособники этого преступления понесут заслуженное наказание.
До этого директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что теракт в «Крокус Сити Холле» указывает на украинских неонацистов и страны Запада.