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    6 мая 2024, 19:05 • Общество

    Россия строит туристический суверенитет

    Россия строит туристический суверенитет
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Катя Зорина

    Растущая в России популярность внутреннего туризма выходит за рамки только отдыха, развлечений и даже экономического развития. Внутренний туризм требует собственного удобного транспорта, комфортных гостиниц и качественных услуг – и в итоге оказывается одним из условий государственного суверенитета России.

    Всего десять лет назад основным и самым желанным видом отдыха для россиян был выездной туризм – прежде всего в Турцию, страны ЕС и Юго-Восточной Азии. Теперь же наиболее популярным становится туризм внутренний, путешествия по России. Тенденция эта была обозначена еще до пандемии коронавируса и даже до СВО. Начавшуюся переориентацию российских пассажиров с выездного туризма на внутренний еще в 2015 году заметили в РЖД. После этого о данной тенденции сообщалось на Всероссийском конгрессе туроператоров.

    «Это экономический и даже политический вопрос»

    Сегодня внутренний туризм в России – не просто одна из самых динамично и эффективно развивающихся отраслей. Летом 2023 года президент Владимир Путин говорил, что внутренний туризм переживает «взрывной рост». Интерес к путешествиям по России стабильно растет, как и финансовые показатели отрасли. Вклад туризма в ВВП России по итогам прошлого года составил 2,8%. В 2023 году жители России совершили 78 млн поездок внутри страны, что на 21% больше, чем в 2022 году, а в 2022 году – почти на 15% больше, чем годом ранее.

    Очевидно, рост продолжится и в 2024 году. По данным Координационного центра правительства, 65% россиян планируют провести отпуска в поездках по России, и доля таких граждан растет. В 2023 году планировали путешествовать по стране около 53%, а в позапрошлом году – 38%.

    Внутренний туризм является одной из самых динамично растущих направлений и в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП). Только в первом квартале текущего года объем продаж туристических продуктов вырос на треть, выручка турфирм на 40%, а отели увеличили объемы на 20%.

    Свою роль в успехе туристической отрасли сыграли принятые государством меры поддержки, такие как отмена НДС для гостиниц и туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, а также действовавшая в 2020–2022 годах программа туристического кешбэка по картам «Мир».

    Оживает и въездной туризм. После резкого трехлетнего падения, связанного в первую очередь с пандемией, отрасль впервые показала рост. В 2023 году, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, иностранцы въехали в Россию с туристическими целями 670 тыс. раз. За год поток иностранных туристов в нашу страну увеличился в 3,5 раза.

    Эксперты ожидают, что восстановление туристического потока из-за рубежа продолжится этим летом. И если раньше в Россию стремились туристы из Европы, то сейчас фокус сместился в сторону Ближнего Востока, Китая и Юго-Восточной Азии. При этом лидером по въездам является Китай. При этом предметом туристической привлекательности для иностранцев становятся иногда самые неожиданные вещи. Например, множество молодых китайских семей стремятся зимой в Мурманскую область, чтобы понаблюдать за полярным сиянием. Согласно китайскому поверью, ребенок, зачатый под северным сиянием, будет обладать исключительным умом и удачей.

    В целом же возможности российской туристической отрасли в потенциале гораздо выше даже тех результатов, которые она показывает сейчас.

    Для сравнения, вклад туризма в ВВП Турции в 2021 году составил порядка 7%, Италии и Испании – 8–9%, Австралии, Канады, Индии на уровне 5%. Добиться аналогичных показателей под силу и России. Соответствующую задачу поставил президент Владимир Путин. «Уже в горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое – до 5%», – заявил глава государства на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», состоявшемся в конце марта. Число поездок по России также должно вырасти до 140 млн в год.

    Необходимыми условиями для развития туризма глава государства считает развитие транспортной инфраструктуры: внутри- и межрегионального, в том числе воздушного сообщения, модернизацию опорной сети автомобильных дорог, внутренних водных путей, строительство новых скоростных железнодорожных и автомагистралей. Также должен быть реализован отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы. Помимо этого отечественной туриндустрии требуется рост качества услуг, развитие номерного фонда, повышение доступности самих туристических продуктов.

    Государство уделяет столь серьезное внимание поддержке туристической сферы не только в силу экономических соображений

    (хотя для экономики это важная отрасль, развитие которой дает мультипликативный эффект для множества смежных сфер – от общественного питания и индустрии красоты до производства специальной техники и создания перспективных IT-решений). Внутренний туризм повышает качество жизни, помогает формировать общероссийскую идентичность и обеспечивает культурный суверенитет. «Это экономический и даже политический вопрос – нам нужно, чтобы люди имели возможность ездить по нашей огромной, красивой, интересной стране, знать ее, лучше понимать, это воспитывает человека, воспитывает любовь к Родине», – говорил о значении туризма президент.

    Выбор отдыха

    Уже сегодня на российском рынке доступны туристические услуги на любой вкус: и традиционный пляжный отдых, и экскурсионные маршруты, санатории и кемпинги. Наиболее популярны среди россиян поездки на море, их предпочитают 52% отдыхающих. Традиционные лидеры на этом направлении – здравницы  Краснодарского края и Крыма, но уже сейчас с ними успешно конкурируют курорты на каспийском побережье. Кроме того, в борьбу за любителей пляжного отдыха включаются новые регионы, например Донецкая народная республика – сейчас там ведется разработка стратегии развития Азовского побережья. Руководство региона отмечает значительный интерес к этому направлению со стороны инвесторов – как бизнеса, так и регионов, оказывающих ДНР шефскую помощь.

    Со строительством неподалеку от Сочи масштабной горнолыжной инфраструктуры в зимнем отдыхе россиян случился настоящий переворот. Курорты Красной Поляны не только превратили Краснодарский край в круглогодичный центр отдыха – они показали, что в России возможен настоящий горнолыжный бум. Сотни российских горнолыжных трасс заменили россиянам такие прежде популярные иностранные направления для зимнего отдыха, как Австрия и Италия.

    Не меньший взлет переживает и водный туризм, особенно речной. Сообщалось, что в 2023 году популярность круизов в России выросла в 2,5 раза. А уже в феврале 2024 года половина всех речных круизов на предстоящее лето были раскуплены. Этому способствует обновление российского речного флота, в том числе туристического. Разработана концепция «Великого Волжского пути», который должен стать драйвером развития сразу 24 регионов России.

    Еще одно популярное направление туризма – посещение уникальных природных объектов. В начале этого года самым популярным направлением среди российских туристов стало озеро Байкал. Опросы показывают также стремительно растущую популярность Камчатки. Манят туристов Ленские столбы, плато Путорана и множество других природных достопримечательностей Сибири. Большинство из них находятся на особо охраняемых природных территориях. Ожидается, что к 2030 году соответствующая инфраструктура будет создана во всех национальных парках страны, сейчас эта работа только стартует.

    Помимо курортного отдыха и экотуризма, популярностью пользуется туризм познавательный – и здесь выбор еще более разнообразен. Помимо традиционных исторических достопримечательностей крупных городов (Москва, Петербург, Владивосток, Новосибирск, Казань) и туристических центров (города Золотого кольца), к услугам туристов – многочисленные музеи и этнопарки, в первую очередь связанные с региональной культурой и историческими событиями. Можно привести в пример музей наличника, музей ложек, библиотеку варенья и музей баклуши, этнопарк ветряных мельниц в Курской области и туристический маршрут «Стартап Петра I» в Воронеже.

    Набирающим популярность направлением становится промышленный туризм. В мире это весьма развитая услуга – японский завод Toyota ежегодно посещают около 300 тыс. туристов, в Германии популярностью пользуются предприятия Volkswagen, в США – фабрика мороженого Ben & Jerry's. В России посещение промышленных предприятий только входит в моду, хотя в СССР экскурсии на фабрики и заводы практиковались часто и были призваны помочь подросткам определиться с будущей профессией. Сейчас промышленный туризм решает сходную задачу – показать привлекательность труда в той или иной отрасли, уровень технологичности и качества производства. В числе посещаемых объектов – металлургические комбинаты, угольные разрезы, золотодобывающие прииски, экофермы и даже заводы по производству мороженого.

    Данный вид туризма имеет непосредственную связь и с экономическим суверенитетом страны, поскольку открывает россиянам возможности отечественной промышленности.

    «Чем больше мы будем показывать то, как работает наша промышленность, тем больше людей, молодежи будут вдохновляться этой сферой, больше будут приходить на работу, реализовывать новые проекты и давать обратный эффект для новой модели экономического роста», – отмечал помощник президента Максим Орешкин.

    Особняком стоит энотуризм – тоже в какой-то мере вид промышленного туризма. Винодельни Краснодарского края и Крыма, как и коньячные заводы в Дагестане, пользуются большой популярностью. Этот вид отдыха позволяет совместить гастрономические удовольствия и познавательный процесс, погрузиться в местную культуру и традиции, узнать много нового не только о виноделии, но и о сельском хозяйстве в целом.

    Отдельное внимание государство намерено уделить вопросу развития автомобильного туризма. На данный момент это самый популярный способ перемещения по России, его предпочитают 51% путешественников. Совсем недавно правительством была утверждена Концепция развития автомобильного туризма в России до 2035 года. Она предусматривает совершенствование законодательства и мер господдержки, развитие сети автотуристических маршрутов и объектов инфраструктуры. «Такие поездки должны быть комфортными для людей. Для этого нужны не только основные трассы, но и небольшие дороги к туристическим объектам с заправочными станциями, мобильной связью, оборудованными парковками, а также гостиницами», – заявлял глава правительства Михаил Мишустин.

    Ожидается, что воплощение концепции в жизнь позволит увеличить к 2030 году количество туристических поездок на автомобилях и автобусах почти в два раза, с 27 млн до 47 млн. И повысит уровень удовлетворенности автолюбителей дорогами и сервисом. Хотя он и так неплох – 3,55 балла из пяти возможных.

    * * *

    Несмотря на масштабное развитие, можно сказать, что внутренний туризм в России находится только в начале пути. «Природа у нас, наверное, самая лучшая в мире. В России можно найти абсолютно любой ландшафт, любые места», – отмечал Мишустин. И он же подчеркивал, что одна из целей внутреннего туризма – помочь россиянам, особенно молодежи, «открыть для себя свою страну».

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