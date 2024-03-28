Путин призвал синхронизировать развитие туризма и транспорта

Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу

Политолог Манойло: Деструктивным силам не удастся разжечь вражду между гражданами России

Tекст: Олег Исайченко

«Для Владимира Путина очень важна прямая коммуникация с военнослужащими. Так он получает значительную часть информации о ходе СВО из первых уст от людей, непосредственно сражающихся на поле боя. Это позволяет ему отслеживать процессы, происходящие в наших Вооруженных силах», – сказал Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО.

«Кроме того, открытый диалог с военными демонстрирует заботу президента о них. Путин показывает, что ему не безразлично, чем живут бойцы и их семьи. Это особенно важно в условиях, когда защитники Родины находятся в зоне СВО и оторваны от дома», – отмечает собеседник.

«Также наш президент в очередной раз предупредил страны блока НАТО о неизбежных последствиях прямого вмешательства в конфликт на Украине. Он подчеркивает, что их возможные действия близки к военной авантюре. Ответственность за нее будет лежать на членах альянса», – подчеркивает он.

Манойло напомнил, что в ходе встречи с военными Владимир Путин поднял тему межэтнических и межконфессиональных отношений. «В зоне СВО сейчас сражаются бойцы самых разных национальностей и вероисповеданий. Они объединены стремлением защитить свою страну и семьи, их ведет чувство общего долга, и все хотят добиться одной цели – победы», – акцентирует эксперт.

«Важно и то, что Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас, в условиях, когда множество деструктивных сил пытаются разжечь вражду между гражданами России. Однако сделать этого им не удастся», – пояснил Манойло.

«Президент действительно довольно часто разговаривает с военнослужащими. Идет третий год СВО, и ее участники становятся влиятельной силой нашего общества. Это люди, проверенные серьезными испытаниями, и главе государства важно понимать, о чем думают в армейской среде, сверяться с настроениями и мнением солдат и офицеров», – сказала политконсультант Алена Август.

«На встрече с летчиками в Торжке также обсуждался теракт в «Крокусе». После случившейся трагедии власти стран, враждебно настроенных к России, попытались убедить нас, что это яркое проявление межнациональной неприязни. Нас пытаются навести на ложный след в случившейся трагедии, а также посеять рознь в стране, в которой порядка 190 этносов сосуществует в мире и дружелюбии», – отмечает собеседница.



По ее словам, Россия веками жила в таком многообразии национальностей, но при этом не растворяла их в себе, а сохраняла их самобытность. «В стране существует огромное число программ, направленных на поддержку малых народов. Мы занимаемся этим постоянно. Сейчас важно устоять под враждебным натиском, и не дать нас поссорить», – резюмировала Август.

В среду Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке (Тверская область). Ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету «Хризантема» для ударных вертолетов, способную наносить технике противника существенные повреждения.Глава государства подчеркнул, что в зоне СВО наши летчики «воюют бесстрашно» и вносят большой вклад в достижение общего успеха.



В ходе разговора с военными президент также напомнил о том, что Россию защищают представители всех религиозных конфессий и гражданам страны нужно бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру внутри государства. «Когда я слушаю наших – такие люди везде есть, в любом обществе – ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия – это только для русских, то знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, – мы развалим страну», – подчеркнул Путин.

344-й центр боевого применения и переучивания авиационного персонала армейской авиации сформировался 30 июня 1979 года. Целью основания центра стало совершенствование боевого применения армейской авиации и повышение квалификации персонала, эксплуатирующего вертолеты.