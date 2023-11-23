В России возник горнолыжный бум

В России бум на горнолыжный отдых

Tекст: Ольга Самофалова

Президент России Владимир Путин обеспокоен нехваткой мест в отечественных гостиницах на время горнолыжного сезона, что может привести к росту цен.

«У нас начинается зимний туристический сезон, горнолыжный сезон, но дефицит номерного фонда сохраняется, причем достаточно большой, это безусловно будет отражаться и на ценах», – констатировал глава государства на совещании с членами правительства.

Всего в России действуют целых 250 зимних курортов в 68 регионах. «Однако массовых горнолыжных курортов достаточно мало. Хотя сейчас каждый регион говорит о том, что у него есть горнолыжный курорт, но, как правило, там небольшая пропускная способность. Например, есть восходящая звезда «Ведучи» в Чечне, но там всего лишь одна трасса и один подъемник», – рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, реальных массовых горнолыжных курортов в России около десяти. Первые места занимают, конечно, три курорта «Красной поляны». Они могут одновременно принимать 20 тыс. человек.

Традиционно мощность горнолыжных курортов определяется в километрах трасс. Например, мощность «Трех долин» во французских Альпах составляет 600 км трасс. В «Красной поляне» 170 км трасс на три курорта, в «Шерегеше» – 40 км трасс, в Архызе – 27 км, на Домбае – 25 км трасс, в Приэльбрусье – 18 км. Это основные массовые курорты России. Также есть уральские курорты «Абзаково» (18 км) и «Озеро Банное» (9,5 км), «Большой Вудъявр» в Мурманской области (25 км) и «Горный воздух» на Камчатке (35 км).

«Фактическое состояние дел такое. На курортах в Архызе, на Домбае и в Приэльбрусье все распродано, мест уже нет. В «Красной поляне» доступно 20–25% отелей,

но мы не знаем, сколько в этих отелей свободных номеров – один или больше, так как отели не отчитываются о загрузке. В целом для конца ноября – это очень неплохой показатель загрузки, бывали годы и похуже. Это значит, что у туристов хоть какой-то выбор еще есть», – говорит вице-президент АТОР.

Популярность российских горнолыжных курортов в последние годы только растет.

«Россия – та редкая страна, где спрос на «горнолыжку» растет, тогда как мировая статистика показывает спад. Это связано и со старением населения, и с глобальным потеплением,

когда сокращаются площади для катания. Например, низкие курорты в Альпах уже прекратили функционировать: им не хватает снега и сезон настолько короткий, что они не успевают ничего заработать», – рассказывает Сергей Ромашкин.

В России ситуация обратная – интерес к горнолыжному спорту растет. «Строящиеся новые небольшие горнолыжные курорты – это основа для будущих суперкурортов. «Три долины» с 600 км трасс во Франции возникли не в один год или даже не в одно десятилетие, эти курорты развивались 100 лет. У нас в теории это тоже возможно», – считает Ромашкин.

Во-вторых, Россия получила часть туристов, которые раньше катались в Альпах. «Теперь они либо не могут получить шенгенскую визу, либо не хотят лететь 24 часа через Стамбул с лыжами, либо опасаются негатива со стороны европейцев», – считает собеседник.

Те туристы, которые раньше ездили кататься в Европу, теперь поедут в «Красную поляну», где сервис больше всего близок к европейскому. Вообще именно «Красная поляна», по сути, является общенациональным горнолыжным курортом, так как сюда зимой приезжают туристы со всей России. Тогда как на других курортах подавляющая часть туристов – это жители близлежащих регионов. «Например, на курортах Архыза 85% туристов – это жители ближайших регионов Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, которые приезжают на машинах. Та же ситуация в Шерегеше», – указывает вице-президент АТОР.

«Красная поляна» номер один в России не только по количеству трасс (170 км), которые будут интересны как новичкам, так и продвинутым горнолыжникам и сноубордистам. «Архыз», например, больше подходит для новичков со своими пологими трассами, тогда как Эльбрус – для опытных катальщиков.

Но у «Красной поляны» есть еще два важнейших преимущества по сравнению с другими курортами.

«Во-первых, в «Красной поляне» есть чем заняться после катания, так называемое апре-ски. В том же Приэльбрусье после катания просто нечем заняться. Это маленький поселок Терскол, где нет никаких развлечений, кроме баров и ресторанов кавказской кухни. В «Красной поляне» хорошая городская и развлекательная инфраструктура. Здесь есть и шопинг, и рестораны, причем не только кавказской кухни. Там открыли свои заведения многие гастрономические звезды, например, Новиков. Там есть кинотеатр, маленький аквапарк для детей и казино на худой конец. Даже если вы не катаетесь, вам есть чем заняться в «Красной поляне», – рассказывает Ромашкин.

Еще одно важное преимущество «Поляны» – это близость аэропорта. «Реальная история, когда туристы прилетали в аэропорт и уже через два часа спускались с горы. Нигде больше такое невозможно. До того же «Архыза» ехать три с половиной часа из аэропорта в Минводы, и день пропадает», – рассказывает Ромашкин.

По ценам лидирует, конечно, «Красная поляна». По подсчетам эксперта, ски-пасс (пропуск на подъемники) в «Красной поляне» в два раза дороже, чем на Эльбрусе или в Архызе, отели в среднем тоже в два раза дороже. В Архызе и на Эльбурсе можно кататься за 2500 рублей в день (за ски-пасс) и проживать за 2000–4000 рублей в сутки. В «Красной поляне» ски-пасс на новогодние праздники стоит около 4000 рублей в сутки на человека и проживание 4000–8000 рублей.

В среднем активный отдых в «Красной поляне» обойдется в 100 тыс. рублей на семь дней: перелет из Москвы – 20 тыс. рублей, допуск к горе на неделю – порядка 30 тыс. рублей, проживание – 50 тыс. рублей. Соответственно, в «Архызе» ценник будет в два раза дешевле, где-то в 50–60 тыс. рублей за семь дней, указывает Ромашкин.

При этом некоторые туристы выбирают жить в прибрежном Сочи, так проживание получается в два-три раза дешевле, чем в самой «Красной поляне». Но приходится ездить каждый день по 50 минут на такси до подъемника и обратно.

«Турпоток горнолыжных курортов вырастет в этом году, но не очень сильно – примерно на 10%. Спрос, на самом деле, везде выше, но все сталкиваются с пределом загрузки отелей зимой. С 30 декабря по 10 января мест нигде не будет. Теперь курорты чувствуют себя и летом неплохо, так как отдых в горах летом стал модной темой, и мы видим иногда загрузку отелей на 80% в «Архызе» и в «Красной поляне». Летом люди ходят в трекинг, совершают прогулки на лошадях, на велосипедах, занимаются спортом, сплавляются и т. д.», – отмечает собеседник.

По его словам, «Красная поляна» примет за год 1,2 млн туристов, «Архыз» и Приэльбрусье по 330–350 тыс. туристов.

Новых курортов в этом году не появилось, но идут работы на каждом курорте по расширению количества трасс на действующих курортах. Так, в 2023 году протяженность горнолыжных трасс увеличили на 50 км по всей России.

«Появление новых курортов – это небыстрая история. В Адыгее есть курорт «Лагонаки», каждые три года говорили, что он должен выстрелить, но пока он дотягивает только до статуса регионального курорта.

Есть проект на Камчатке, это экзотика, но это далеко от европейской части России, откуда горнолыжники вряд ли полетят. Развивается «Манжерок» на Алтае, где хорошая инфраструктура, Сбербанк открыл пятизвездочный отель, но там низкие горы и мало трасс, поэтому этот курорт для новичков и для жителей Алтайского края и Республики Алтай», – заключает вице-президент АТОР.

Чтобы выстрелить и стать новой горнолыжной звездой, надо делать то, что сделали в «Красной поляне»: транспортная доступность, современные отели, апре-ски или развлечения и сразу много трасс для туристов с разным уровнем катания.