  • Новость часаПутин прибыл в Минск на саммит ОДКБ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    Минченко перечислил недостатки внедрения государственной идеологии в России
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента
    Польские фермеры поддержали блокирование границы с Украиной
    Политолог: Победа правых в Нидерландах показала идеологический раскол в ЕС
    Россия решила ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    20 комментариев
    23 ноября 2023, 12:34

    В России возник горнолыжный бум

    В России бум на горнолыжный отдых

    В России возник горнолыжный бум
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В России, в отличие от мирового тренда, набирает популярность активный зимний отдых на горнолыжных курортах. Даже президент России обеспокоен нехваткой мест в соответствующих отелях. Почему у россиян вырос интерес к активному зимнему виду отдыха и как с этим спросом справляется инфраструктура?

    Президент России Владимир Путин обеспокоен нехваткой мест в отечественных гостиницах на время горнолыжного сезона, что может привести к росту цен.

    «У нас начинается зимний туристический сезон, горнолыжный сезон, но дефицит номерного фонда сохраняется, причем достаточно большой, это безусловно будет отражаться и на ценах», – констатировал глава государства на совещании с членами правительства.

    Всего в России действуют целых 250 зимних курортов в 68 регионах. «Однако массовых горнолыжных курортов достаточно мало. Хотя сейчас каждый регион говорит о том, что у него есть горнолыжный курорт, но, как правило, там небольшая пропускная способность. Например, есть восходящая звезда «Ведучи» в Чечне, но там всего лишь одна трасса и один подъемник», – рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

    По его словам, реальных массовых горнолыжных курортов в России около десяти. Первые места занимают, конечно, три курорта «Красной поляны». Они могут одновременно принимать 20 тыс. человек.

    Традиционно мощность горнолыжных курортов определяется в километрах трасс. Например, мощность «Трех долин» во французских Альпах составляет 600 км трасс. В «Красной поляне» 170 км трасс на три курорта, в «Шерегеше» – 40 км трасс, в Архызе – 27 км, на Домбае – 25 км трасс, в Приэльбрусье – 18 км. Это основные массовые курорты России. Также есть уральские курорты «Абзаково» (18 км) и «Озеро Банное» (9,5 км), «Большой Вудъявр» в Мурманской области (25 км) и «Горный воздух» на Камчатке (35 км).

    «Фактическое состояние дел такое. На курортах в Архызе, на Домбае и в Приэльбрусье все распродано, мест уже нет. В «Красной поляне» доступно 20–25% отелей,

    но мы не знаем, сколько в этих отелей свободных номеров – один или больше, так как отели не отчитываются о загрузке. В целом для конца ноября – это очень неплохой показатель загрузки, бывали годы и похуже. Это значит, что у туристов хоть какой-то выбор еще есть», – говорит вице-президент АТОР.

    Популярность российских горнолыжных курортов в последние годы только растет.

    «Россия – та редкая страна, где спрос на «горнолыжку» растет, тогда как мировая статистика показывает спад. Это связано и со старением населения, и с глобальным потеплением,

    когда сокращаются площади для катания. Например, низкие курорты в Альпах уже прекратили функционировать: им не хватает снега и сезон настолько короткий, что они не успевают ничего заработать», – рассказывает Сергей Ромашкин.

    В России ситуация обратная – интерес к горнолыжному спорту растет. «Строящиеся новые небольшие горнолыжные курорты – это основа для будущих суперкурортов. «Три долины» с 600 км трасс во Франции возникли не в один год или даже не в одно десятилетие, эти курорты развивались 100 лет. У нас в теории это тоже возможно», – считает Ромашкин.

    Во-вторых, Россия получила часть туристов, которые раньше катались в Альпах. «Теперь они либо не могут получить шенгенскую визу, либо не хотят лететь 24 часа через Стамбул с лыжами, либо опасаются негатива со стороны европейцев», – считает собеседник.

    Те туристы, которые раньше ездили кататься в Европу, теперь поедут в «Красную поляну», где сервис больше всего близок к европейскому. Вообще именно «Красная поляна», по сути, является общенациональным горнолыжным курортом, так как сюда зимой приезжают туристы со всей России. Тогда как на других курортах подавляющая часть туристов – это жители близлежащих регионов. «Например, на курортах Архыза 85% туристов – это жители ближайших регионов Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, которые приезжают на машинах. Та же ситуация в Шерегеше», – указывает вице-президент АТОР.  

    «Красная поляна» номер один в России не только по количеству трасс (170 км), которые будут интересны как новичкам, так и продвинутым горнолыжникам и сноубордистам. «Архыз», например, больше подходит для новичков со своими пологими трассами, тогда как Эльбрус – для опытных катальщиков.

    Но у «Красной поляны» есть еще два важнейших преимущества по сравнению с другими курортами.

    «Во-первых, в «Красной поляне» есть чем заняться после катания, так называемое апре-ски. В том же Приэльбрусье после катания просто нечем заняться. Это маленький поселок Терскол, где нет никаких развлечений, кроме баров и ресторанов кавказской кухни. В «Красной поляне» хорошая городская и развлекательная инфраструктура. Здесь есть и шопинг, и рестораны, причем не только кавказской кухни. Там открыли свои заведения многие гастрономические звезды, например, Новиков. Там есть кинотеатр, маленький аквапарк для детей и казино на худой конец. Даже если вы не катаетесь, вам есть чем заняться в «Красной поляне», – рассказывает Ромашкин.

    Еще одно важное преимущество «Поляны» – это близость аэропорта. «Реальная история, когда туристы прилетали в аэропорт и уже через два часа спускались с горы. Нигде больше такое невозможно. До того же «Архыза» ехать три с половиной часа из аэропорта в Минводы, и день пропадает», – рассказывает Ромашкин.

    По ценам лидирует, конечно, «Красная поляна». По подсчетам эксперта, ски-пасс (пропуск на подъемники) в «Красной поляне» в два раза дороже, чем на Эльбрусе или в Архызе, отели в среднем тоже в два раза дороже. В Архызе и на Эльбурсе можно кататься за 2500 рублей в день (за ски-пасс) и проживать за 2000–4000 рублей в сутки. В «Красной поляне» ски-пасс на новогодние праздники стоит около 4000 рублей в сутки на человека и проживание 4000–8000 рублей.

    В среднем активный отдых в «Красной поляне» обойдется в 100 тыс. рублей на семь дней: перелет из Москвы – 20 тыс. рублей, допуск к горе на неделю – порядка 30 тыс. рублей, проживание – 50 тыс. рублей.  Соответственно, в «Архызе» ценник будет в два раза дешевле, где-то в 50–60 тыс. рублей за семь дней, указывает Ромашкин.

    При этом некоторые туристы выбирают жить в прибрежном Сочи, так проживание получается в два-три раза дешевле, чем в самой «Красной поляне». Но приходится ездить каждый день по 50 минут на такси до подъемника и обратно.

    «Турпоток горнолыжных курортов вырастет в этом году, но не очень сильно – примерно на 10%. Спрос, на самом деле, везде выше, но все сталкиваются с пределом загрузки отелей зимой. С 30 декабря по 10 января мест нигде не будет. Теперь курорты чувствуют себя и летом неплохо, так как отдых в горах летом стал модной темой, и мы видим иногда загрузку отелей на 80% в «Архызе» и в «Красной поляне». Летом люди ходят в трекинг, совершают прогулки на лошадях, на велосипедах, занимаются спортом, сплавляются и т. д.», – отмечает собеседник.

    По его словам, «Красная поляна» примет за год 1,2 млн туристов, «Архыз» и Приэльбрусье по 330–350 тыс. туристов.

    Новых курортов в этом году не появилось, но идут работы на каждом курорте по расширению количества трасс на действующих курортах. Так, в 2023 году протяженность горнолыжных трасс увеличили на 50 км по всей России.

    «Появление новых курортов – это небыстрая история. В Адыгее есть курорт «Лагонаки», каждые три года говорили, что он должен выстрелить, но пока он дотягивает только до статуса регионального курорта.

    Есть проект на Камчатке, это экзотика, но это далеко от европейской части России, откуда горнолыжники вряд ли полетят. Развивается «Манжерок» на Алтае, где хорошая инфраструктура, Сбербанк открыл пятизвездочный отель, но там низкие горы и мало трасс, поэтому этот курорт для новичков и для жителей Алтайского края и Республики Алтай», – заключает вице-президент АТОР.

    Чтобы выстрелить и стать новой горнолыжной звездой, надо делать то, что сделали в «Красной поляне»: транспортная доступность, современные отели, апре-ски или развлечения и сразу много трасс для туристов с разным уровнем катания.

    Главное
    Командир катера Черноморского флота погиб при атаке дронов ВСУ
    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе
    Кипр передал Сербии 11 вертолетов Ми-35
    Йеменские хуситы заявили об ударе крылатыми ракетами по израильскому Эйлату
    Молдавский политик Усатый отказался от российского гражданства
    На границе США и Канады взорвался суперкар за 300 тыс. долларов
    Роскачество обнаружило в пельменях сою и перемолотые кости

    В России возник горнолыжный бум

    В России, в отличие от мирового тренда, набирает популярность активный зимний отдых на горнолыжных курортах. Даже президент России обеспокоен нехваткой мест в соответствующих отелях. Почему у россиян вырос интерес к активному зимнему виду отдыха и как с этим спросом справляется инфраструктура? Подробности

    Перейти в раздел

    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

    Перейти в раздел

    Расширение БРИКС потребует от России дипломатического искусства

    Пакистан намерен в ближайшее время вступить в БРИКС. Эта организация становится все более популярной среди самых разных стран мира, однако вступление в нее крупной исламской и ядерной державы могут не поддержать другие участники объединения. В частности – Индия. Удастся ли России устранить противоречия между Исламабадом и Нью-Дели и какие практические выгоды может принести Москве вступление Пакистана в БРИКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............