Кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией

Первые прямые авиабилеты в Тбилиси уже появились в продаже. Это дает надежду на восстановление туристического потока из России в Грузию. Четыре года назад грузинское направление для отдыха сильно выстрелило среди россиян, были достигнуты рекордные результаты. Получится ли у Грузии вернуть былую славу и доходы?

Прямые билеты из Москвы в Тбилиси уже появились в продаже. Регулярные полеты между двумя странами возобновляются после четырехлетнего перерыва. При этом дипломатических отношений обе страны не имеют с 2008 года.

С 15 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в Грузию, а также отменил визовый режим с Грузией. Агентство гражданской авиации Грузии в ответ на предложение России разрешило авиакомпании Georgian Airways осуществлять прямые авиарейсы из Тбилиси в Москву с 20 мая. С российской стороны рейсы будет осуществлять авиакомпания «Азимут», которая будет делать по семь прямых рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Такой же трафик будет и у грузинской авиакомпании.

Первые билеты уже поступили в продажу. По данным сайта бронирования «Авиасейлз», билеты с перелетом из России в Грузию на рейсах Georgian Airways на 21 мая стоят от 13,5 тыс. рублей без багажа. При этом обратный билет из Тбилиси в Москву на 21 мая стоит 28,5 тыс. рублей, но с багажом, передает РИА «Новости». При бронировании отмечается, что время полета составит три часа.

В то же время билеты на рейсах авиакомпании «Азимут» на 21 мая уже стоят порядка 23,4 тыс. рублей, тогда как накануне их стоимость стартовала от 14 тыс. рублей.

«Мне кажется, что президент, принимая это решение, исходил не из туристической целесообразности, а из политической. Это скорее жест доброй воли по отношению к стране, которая нам осторожно помогает», – говорит вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

И все же для Грузии российские туристы ранее были желанными, так как приносили небогатой стране дополнительный и неплохой доход. Вернутся ли в Грузию российские туристы после четырехлетнего «застоя»?

На эту тему

По словам эксперта, в 2019 году (а это последний предковидный год) Грузия приняла 1,4 млн российских туристов. Но последние четыре года Грузия ушла с радаров туристического рынка для россиян. «Большинство туристов в Грузии сейчас – это на самом деле релоканты, которые замаскировались под туристов и въехали как бы с туристическими целями. Поэтому настоящий рестарт туризма в Грузию произойдет только сейчас. Однако этот процесс будет идти медленно», – считает Ромашкин.

Почему вернуть российских туристов Грузии будет не так просто? «Если какая-то страна уходит с рынка на несколько лет, а Грузия ушла с рынка почти на четыре года, то вне зависимости от причины – ковид или ссора с соседом – восстановление турпотока идет крайне медленно. Мы это видим на примере других постсоветских стран. Например, Азербайджан только месяц назад снял ковидные ограничения на въезд, и туристы лишь спустя месяц заметили это направление. Рынок мирового туризма очень конкурентный, соперники не спят и с удовольствием занимают ваше место», – рассуждает эксперт.

Вторая причина медленного восстановления турпотока в Грузию – это неудачное время возвращения на арену. «В середине мая около половины туристов по нашей статистике уже купили туры до конца года. То есть половина потенциальной базы туристов уже выбрала другие направления для отдыха», – говорит Ромашкин.

В-третьих, потребуются значительные маркетинговые усилия, в том числе со стороны самой Грузии, чтобы напомнить российским туристам, чем вообще хороша Грузия, что такое Киндзмараули и другое.

Еще одна причина медленного восстановления турпотока из России в Грузию – это отсутствие в Грузии пляжного отдыха. Конечно, в Грузии есть Батуми, но это Черное море, где точно такой же короткий сезон, как и на нашем Черном море, в отличие, например, от Турции. Собственно, даже в рекордном 2019 году, когда были прямые рейсы в Батуми, из 1,4 млн российских туристов, посетивших Грузию, в Батуми отдохнули всего 40 тысяч, указывает собеседник. А теперь в Батуми надо лететь с пересадкой в Тбилиси, откуда еще шесть часов на поезде.

Турпоток будет расти медленно в этом и в последующие годы еще по нескольким причинам.

«Время от времени в туризме возникают волны популярности того или иного направления. И вот Грузия в 2019 рекордном году стала модным направлением для туризма. Туда ехали блогеры, инфлюенсеры. Там проводились семинары, конференции. Там было модно быть. То есть часть того мощного турпотока в 2019 году – это вирусная сетевая популярность. Кажется, что сейчас место Грузии по сетевой популярности занял Дагестан. Это тоже Кавказ, кавказская кухня, горы, каньоны»,

– говорит вице-президент АТОР.

По его словам, восстановить турпоток после большого перерыва тяжело, а восстановить медийную популярность еще сложнее, поэтому Грузии в каком-то смысле придется начинать все с нуля.

Наконец, Грузия сама себе может помешать нарастить турпоток из России – вернее, это могут сделать грузинские политики.

«Туристы, на самом деле, очень чувствительны к политике. Им удобно и приятно ездить в страну, которая не то чтобы любит, но хотя бы нейтрально относится к России. А за последние 20 лет наши отношения с Грузией много раз омрачались разными неприятными эпизодами и для россиян, и для туристов тоже. В этом плане заявления грузинских политиков важны.

Любой политический негатив грузин по отношению к россиянам быстро сведет на нет все усилия по восстановлению турпотока из России в Грузию. Поэтому Грузии стоит быть осторожней и бережней, если ей действительно нужны российские туристы»,

– заключает Ромашкин. Для грузинского бизнеса, по его мнению, более важным стала отмена визового режима для въезда в Россию, так как получить визу ранее было чрезвычайно тяжело.

Между тем в Грузии от политиков уже звучат слова недовольства ситуацией. Оппозиционный депутат Теона Акубардия назвала восстановление рейсов «циничным». «Надо иметь дефицит чести и гордости, чтобы идти на это в условиях оккупации Россией грузинских территорий (Абхазии и Южной Осетии)», – сказала она.

Ранее лидер радикальной грузинской партии «Дроа» («Настало время»), выпускница МГИМО Елена Хоштария заявила об организации акции протеста в аэропорту Тбилиси 19 мая для встречи первого рейса из Москвы авиакомпании «Азимут».

Что касается стоимости билетов, то примерно за те же деньги пассажиры (бизнес или релоканты) летали в Грузию и до этого – просто с часовой пересадкой в Ереване.

Теперь авиакомпания «Азимут» будет летать в Тбилиси напрямую, но рейсов будет немного – всего семь раз в неделю, осуществляться они будут на самолетах SuperJet-100, где около 100 пассажирских кресел. Потому что эти самолеты не попадают под санкции Запада. «Это значит, что наша авиакомпания будет перевозить менее 1000 человек в неделю, это ни о чем. Мне кажется, что медийный эффект от этой новости значительно превышает реальность», – говорит Ромашкин. Российские туроператоры, прямо скажем, не разбогатеют на этом направлении, даже если добавить рейсов. Известно, что всего три российские авиакомпании запросили рейсы во все три международных аэропорта Грузии – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми, но разрешение получила пока только одна.

«Никакого влияния на наш внутренний туризм открытие Грузии тоже не окажет. Потому что цифру в 150-200 тыс. российских туристов в этом году я бы считал успехом для Грузии. Это в семь раз меньше, чем четыре года назад», – заключает вице-президент АТОР.