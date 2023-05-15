Авиаэксперт: Рейсы в Грузию в будущем будут выполняться не только из Москвы

Авиаэксперт Пантелеев спрогнозировал появление рейсов в Грузию из Санкт-Петербурга и других городов России

После того как будет возобновлено авиасообщение между Москвой и Тбилиси, стоит ожидать, что полеты в Грузию будут выполняться из Санкт-Петербурга и черноморских городов России, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. В понедельник Грузия разрешила российской авиакомпании «Азимут» полеты в страну с 17 мая.

В Агентство Гражданской авиации в Грузии поступили заявки от нескольких авиакомпаний на выполнение регулярных рейсов между РФ и Грузией. Об этом сообщили в ведомстве в связи с восстановлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, прерванного четыре года назад из-за антироссийских акций в Тбилиси.



«В ближайшее время, скорее всего, речь действительно будет идти всего об одном ежедневном полете – семь рейсов в неделю. Полагаю, что это относится к каждой стороне: семь рейсов будет у России и столько же у Грузии. Соответственно, авиакомпании России и Грузии должны подать заявки на полеты авиационным властям, причем каждый в своей стране. Если будет конкуренция, то авиационные власти сами отберут перевозчиков, которые получат статус «назначенных» и у них будет возможность выполнять эти полеты», – говорит Пантелеев.

Он подчеркивает, что к таким выводам пришел, опираясь на сообщение Министерства транспорта Российской Федерации, которое ведомство опубликовало на своем официальном сайте. В нем говорится, что еженедельно будет проводиться семь прямых полетов из Москвы в Тбилиси и обратно на воздушных судах отечественного производства.

Из воздушных магистральных судов отечественного производства у российских авиакомпаний десять самолетов Superjet, продолжает собеседник. В числе крупных эксплуатантов этих воздушных судов авиакомпании «Россия» группы «Аэрофлот», у которой пять самолетов Superjet, «Red Wings», «Азимут», «Ямал», «Якутия», «Ираэро». В связи с этим он предполагает, что именно один из названных авиаперевозчиков будет выполнять прямые рейсы между Москвой и Тбилиси.

«Ряд российских авиакомпаний, в том числе об этом говорила «Red Wings», должны получить самолеты ТУ-214. Такие самолеты рассчитаны на более 200 пассажирских мест, в отличие от 100-местного Superjet. В условиях, когда спрос ожидается на очень высоком уровне, такое предложение выглядит более привлекательным. Я надеюсь, что после того, как у авиакомпаний появятся ТУ-214, и будет открыто авиасообщение, вероятно, в течение какого-то времени появится возможность для увеличения количества выполняемых рейсов между новыми парами городов», – считает эксперт.

Так, скорее всего, можно будет полететь в Грузию из Санкт-Петербурга, а также, возможно, из курортной черноморской зоны. Сейчас же будут доступны перелеты лишь из Москвы в Тбилиси и обратно.

«Что касается западных санкций, то в отношении российских самолетов отечественного производства, а в документе Минтранса речь идет именно о таких, никаких ограничений нет. Это самолеты, которые принадлежали и принадлежат российским компаниям, зарегистрированы в российском реестре и так далее. И доля комплектующих, допустим, американского производства, там недостаточно высока для того, чтобы вводить санкции против Superjet», – делится Пантелеев.

Однако, по его словам, может возникнуть вопрос относительно того, что под прямые санкции США попал ряд российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Red Wings» и другие. «Если Грузия будет опасаться вторичных санкций в отношении своего бизнеса в случае, если будет обслуживать воздушные суда подсанкционных авиакомпаний, то, возможно, действительно авиасообщение не откроется либо будут какие-то определенные оговорки. Например, что российские самолеты в Грузии не будут получать какое-то сложное обслуживание, их не будут ремонтировать и так далее. Но просто выполнять разворотные рейсы – это вполне реалистично», – заключил авиаэксперт.

В понедельник министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили сообщил, что рейсы в три международных аэропорта Грузии (в Тбилиси, Кутаиси и Батуми) запросили три российские авиакомпании, однако не уточняется, какие. Ранее президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. После этого российские авиакомпании анонсировали первые полеты, которые могут состояться уже на этой неделе.