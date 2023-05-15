Авиакомпании подали заявки на выполнение рейсов между Россией и Грузией

Заявки нескольких авиакомпаний на выполнение регулярных рейсов между Россией и Грузией поступили в Агентство гражданской авиации Грузии, заявили в ведомстве в связи с восстановлением прямого авиасообщения, прерванного четыре года назад из-за антироссийских акций в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Решение по каждому обращению будет принято после детального изучения статуса авиакомпаний и их судов в плане международных санкций», – сказали в агентстве.

Здесь подчеркнули «твердую позицию Грузии» о допуске только тех авиакомпаний и самолетов, которых не коснулись санкции.

Агентство также ведет консультации с теми странами, которые придерживаются санкций, но связаны прямыми рейсами с Россией.

«Изучается их опыт», – заявило агентство.

Запад призывает Тбилиси не восстанавливать авиасообщение с Россией. Местная оппозиция пригрозила физически сорвать полеты. Власти Грузии подчеркивают, что придерживаются санкций, но будут исходить из национальных интересов и называют восстановление рейсов «гуманитарным аспектом».