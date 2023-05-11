Премьер Грузии позитивно оценил отмену виз и восстановление рейсов с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили укорил Евросоюз за торговлю с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя решение России отменить визовой режим с Грузией и восстановить прямое авиасообщение, напомнил, что Россия связана рейсами напрямую с рядом ключевых государств, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это – сверхдержава Китай, член НАТО и кандидат в члены ЕС Турция, ОАЭ, Израиль, являющийся едва ли не главным стратегическим партнером Америки и следующий в интересах своей национальной политики, это Азербайджан и Армения и так далее», – отметил он в беседе с журналистами.

По его словам, «рейсы во все эти страны выполняются несанкционированными самолетами».

Ираклий Гарибашвили отметил, что «Грузия имеет с Россией торгово-экономические отношения и полеты на несанкционированных самолетах являются частью этих отношений».

«Хочу успокоить наших друзей в Евросоюзе - это только экономика, торговые отношения, рейсы будут выполняться только несанкционированными самолетами и компаниями», – отметил он.

По его словам, после отмены Россией в 2019 году прямого авиасообщения «наши соотечественники путешествовали в Грузию через Белоруссию, через Армению, Азербайджан, Турцию, платили за билеты в два и три раза дороже».

Премьер отметил, что в России проживает «миллион этнических грузин».

«У них здесь семьи, родные и близкие, поэтому важно облегчение передвижения. Решение отменить визы является очень положительным с гуманитарной точки зрения. Можно его приветствовать», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Комментируя недовольство со стороны ЕС возобновлением авиасообщения, премьер-министр Грузии сказал, что «Евросоюз и сегодня торгует с Россией».

«Объемы торговли ЕС с Россией за 4 дня равен нашему с Россией объему торговли за год - примерно 1 миллиарду долларов», – заявил Ираклий Гарибашвили.

По его словам, в течение прошлого года «почти 300 млрд долларов получил бюджет России из Евросоюза».

«Мы – маленькая страна, у нас столько вызовов, 20 процентов нашей территории оккупировано, стоят российские войска. Мы проводим политику, отвечающую интересам нашей страны и нашего народа», – сказал он.

«Эта политика стратегического терпения, мудрая и прагматичная, и она приведет к объединению Грузии», – заявил глава правительства Грузии.

«Вот я и спрашиваю у наших западных друзей - когда вы говорите, чтобы мы прекратили торговать с Россией, не восстановливали авиасообщение, а почему вы сами этого не делаете? Почему в прошлом году дали России 300 миллиардов долларов, почему не остановили торговлю?», – отметил он.