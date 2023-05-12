В Тбилиси заподозрили Россию в попытке рассорить Грузию с ЕС прямыми рейсами и отменой виз

Председатель парламентского комитета по правам человека, один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе заявил о возможном желании России рассорить Грузию и Евросоюз решением отменить визы для граждан Грузии и восстановить прямое авиасообщение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мотивацией решения России может быть желание сделать напряженными отношения Грузии и ЕС», – сказал он.

«Но также важен гуманитарный фактор – снятие проблем для людей, которые испытывали трудности» без прямого сообщения и с визами, сказал депутат.

«Мы обязаны быть очень осторожными в ответ на решение России», – сказал Михаил Сарджвеладзе.

«Грузия должна продолжить свой путь, и этот путь лежит в ЕС», – заявил он.

Грузия рассчитывает получить статус кандидата в ЕС в конце года и очень обижена, что Брюссель в прошлом году предоставил аналогичный статус Киеву и Кишиневу, а Тбилиси предложил «европейскую перспективу».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что международные санкции против российских авиакомпаний и самолетов не будут нарушены при восстановлении прямого сообщения России и Грузии и станут только «частью торгово-экономических отношений между двумя странами».