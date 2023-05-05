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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Как арест мэра Одессы связан с глобальным интересом России

Мэр Одессы, возможно, все еще гражданин России president.gov.ua
Переговоры о судьбе зерновой сделки, многомиллиардная торговля России, боевые действия, бизнес Романа Абрамовича, семья его бывшей жены и работа американской агентуры на Украине. Все эти обстоятельства оказались тесно переплетены в одном, на первый взгляд, мелком событии – аресте мэра Одессы Геннадия Труханова. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией. Подробности...

Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил. Подробности...

Покушения на Кремль добром не кончаются

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Алексей Зензинов, сценарист, драматург
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    Россияне удивляют туроператоров своим выбором

    Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы
    		  
    5 мая 2023, 13:30
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?

    Россияне стали в этом году активно выезжать за рубеж. В первом квартале турпоток из России вырос почти в два раза – на 90%, до 2,5 млн поездок по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Но это все еще на 11% ниже, чем в том же квартале допандемийного 2019 года. В основном россияне летали в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Египет.

    В последние годы путешествия по России переживают ренессанс. Сначала этому способствовали ковидные ограничения, потом геополитическая ситуация. Как внутренний туризм в России переживет столь быстрое восстановление зарубежных туристических поездок?

    Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин не ожидает, что этот факт окажет серьезное влияние на внутренний турпоток в России. Во-первых, по его оценкам, в 2023 году турпоток по России вырастет с 65 до 70 млн туристов. По сравнению с 10 млн выездных туристов по итогам 2022 года, это куда более внушительная цифра.

    Во-вторых, та же Турция и Египет как массовые направления значительно выросли в цене, особенно с осени 2022 года на фоне роста курса валют. Россияне привыкли, что массовый отдых в этих странах недорогой, и не все будут готовы к его высокой цене.

    В-третьих, помогают психологические факторы: раньше поездка за границу была мерилом социального успеха, а отдыхом в России не принято было хвастаться. Теперь же появилось новое поколение туристов 25-40 лет, которые выбирают место отдыха не по некоему «престижу», «общественному весу», а исходя из собственных интересов и желаний.  

    Поэтому внутренний туризм в России продолжит развиваться и расти. Более того, он продолжает каждый год удивлять. В 2023 году выделяется сразу несколько неожиданных трендов.

    «Нас в этом году приятно удивляет медицинский туризм, лечение в санаториях. Потому что он показывает рост на 30-40% к прошлому году. Это привело к тому, что уже сейчас продано 60-65% годовой загрузки санаториев. Фактически это означает, что туристы уже не могут забронировать путевку в своих любимых санаториях на лето, только на осень. На июнь уже бесполезно что-либо искать. Все распродано, такого раньше никогда не было. Мы даже не совсем понимаем, почему так произошло. Но все внезапно почувствовали необходимость заняться своим здоровьем», – удивляется вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Для понимания: обычно к 1 мая продается меньше половины гостиниц (30-45%).

    Еще одна неожиданность в появлении новой региональной звезды. Ею стал Дагестан. «Дагестан распродан на 75%. То есть на лето уже ничего не найти. Один из факторов роста спроса – это вирусная сетевая популярность региона.

    Анализ запросов в «Яндексе» и Google показал, что запросы «отдых в Дагестане», «туры в Дагестан», «экскурсии в Дагестане» выросли на 243% март к марту. Дагестан пользуется каким-то ажиотажным спросом. Тогда как отельная база за последние два-три года не выросла. Никто не ожидал, видимо, что регион так резко выстрелит за последние два года. Поэтому здесь отмечается очевидный дефицит мест», – рассказывает собеседник.

    Для понимания: самый массовый туризм в России – это пляжный. На втором месте по популярности экскурсионный туризм (15-20%), далее медицинский туризм (8-10%) и условно активный туризм (это Алтай, Камчатка и т. п.).

    Что касается самого массового пляжного сезона, то здесь ситуация неоднородная.

    У Крыма наблюдается комплекс проблем. «Работа ПВО в регионе не подогревает туристический интерес к полуострову. Вторая проблема – транспортная. Самолеты по-прежнему не летают, а железнодорожных поездов мало.

    В прошлом сезоне их постоянно не хватало. В этом году Минтранс обещал серьезно увеличить количество поездов, но по факту пока на майские мы этого не увидели. Возможно, расширение трафика поездов запланировано на летние месяцы», – рассказывает глава «Дельфина».

    В итоге в 2023 году, как ожидает эксперт, турпоток снизился на 15% к прошлому году, тогда как и 2022 год был не блестящ. Таким образом, Крым ждет два года подряд снижение турпотока.

    Однако это не значит, что никто не ездит отдыхать на полуостров. В этом году Крым примет больше 5 млн туристов, это огромная цифра. Поэтому полуостров по-прежнему остается массовым направлением для отдыха в России.

    Между тем Анапа и Геленджик приятно удивляют туркомпании. И хотя Анапа тоже лишена авиасообщения, сюда ездит больше поездов, чем в Крым, поэтому в целом транспортная ситуация лучше. Плюс жители самого Краснодарского края, которые приезжают на машинах, дают загрузку курортам Анапы, указывает вице-президент АТОР.

    По его словам, если в прошлом году Анапа упала на 10% по турпотоку, то в 2023 году ожидается рост пассажиропотока на 20%. То есть Анапа не только отыграла падение прошлого года, но и выходит в плюс в этом году.

    «Геленджик нас тоже удивляет. Аэропорта здесь не было, но это направление никогда не играло важную роль в туристической программе. Однако турпоток в Геленджик неожиданно вырос в прошлом году на 25% и вырастет еще на 25% в этом году. То есть курорт покажет удвоение турпотока за два года. Это огромный рывок. И там уже наблюдается ограниченное отельное предложение», – рассказывает эксперт.

    Наконец, у курортного направления Большого Сочи никаких проблем, по сути, нет, кроме роста цен. Здесь работал и продолжает работать аэропорт и поездов достаточно. Отельный фонд тоже огромный. По оценке Ромашкина, Большой Сочи примет в 2023 году 6-6,5 млн туристов. Прирост будет относительно небольшой – на 7-8%, однако и прошлый год был для региона удачным. Расти с высокой базой тяжелее.

    «В целом для Краснодарского края все складывается хорошо. Он должен показать результат близкий к рекордному – 15-18 млн туристов»,

    – заключает глава туркомпании.

    Рост цен отличается и по регионам, и по категориям отелей. На Черноморском побережье 75% туристов отдыхает в трехзвездочных отелях, 15% – в четырехзвездочных, и только 5-10% туристов едут в пятизвездочные отели.

    Для туристов, которые хотят поехать в Крым, новости по ценам хорошие, так как они не выросли в этом году, а даже снижаются на 5-10% в надежде активизировать турпоток. Правда, Ромашкин считает, что на спрос это вряд ли повлияет, потому что туристов устраивают цены, а причина того, что они не едут, в другом. Это тревожность ситуации и транспортная проблема. Ехать на машине готовы не все.

    Что касается Анапы, то она, почувствовав, что кризис прошлого года позади, начала расти в цене. «Дорогие отели увидели хороший спрос и подняли цены на 14-15%. И их получается продать по таким ценам. Трехзвездочные отели подняли цены на 8-10%, то есть в пределах инфляции», – говорит вице-президент АТОР. Что касается экскурсионного отдыха, то здесь главные звезды по-прежнему Санкт-Петербург, Москва и Казань.

    Любопытно, что цены на отели в Санкт-Петербурге выросли на 6%, но загрузка вообще не растет. Это может говорить о перегреве рынка, говорит Ромашкин. В этом году цены выросли даже ниже инфляции, но дело в том, что в прошлом году цены на проживание в Петербурге выросли довольно сильно. А турист сравнивает текущую стоимость не с прошлогодней, а с той, которую платил в свой прошлый приезд, например, два или три года назад. Такого туриста, который не ездит в Питер каждый год, ждет явно ценовой шок.

    В целом прошлые годы для экскурсионных городов – Питера, Москвы и Казани – были удачными, так как турпотоки постоянно растут. Но главная интрига здесь заключается в том, смогут ли эти города заместить выбывших иностранных туристов российскими, которые ранее занимали значительную долю в турпотоке.

    «Последний рекорд у Санкт-Петербурга был в 2019 году, когда он принял около 8 млн туристов. Половина из них были иностранные туристы, которых город лишился сначала из-за пандемии, а потом из-за геополитики. И это катастрофическая потеря для рынка», – говорит собеседник. В 2022 году Санкт-Петербург посетило всего около 300 тыс. иностранных туристов против тех четырех миллионов. Однако российские столицы привлекают все больше и больше российских туристов. Санкт-Петербург принял в 2022 году около 7 млн туристов. Пока заместить потерю всех иностранцев не удалось, однако видно, что турпоток не упал вдвое по сравнению с рекордным 2019 годом и уже близок к рекордным восьми миллионам.

    Ромашкин считает, что основная надежда туррынка на то, что в Россию вернутся туристы из Китая – и их станет еще больше, чем было раньше. Это серьезно помогло бы экскурсионному туристическому рынку.
     
     
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