Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?

Россияне стали в этом году активно выезжать за рубеж. В первом квартале турпоток из России вырос почти в два раза – на 90%, до 2,5 млн поездок по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Но это все еще на 11% ниже, чем в том же квартале допандемийного 2019 года. В основном россияне летали в Турцию, Таиланд, ОАЭ и Египет.

В последние годы путешествия по России переживают ренессанс. Сначала этому способствовали ковидные ограничения, потом геополитическая ситуация. Как внутренний туризм в России переживет столь быстрое восстановление зарубежных туристических поездок?

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин не ожидает, что этот факт окажет серьезное влияние на внутренний турпоток в России. Во-первых, по его оценкам, в 2023 году турпоток по России вырастет с 65 до 70 млн туристов. По сравнению с 10 млн выездных туристов по итогам 2022 года, это куда более внушительная цифра.

Во-вторых, та же Турция и Египет как массовые направления значительно выросли в цене, особенно с осени 2022 года на фоне роста курса валют. Россияне привыкли, что массовый отдых в этих странах недорогой, и не все будут готовы к его высокой цене.

В-третьих, помогают психологические факторы: раньше поездка за границу была мерилом социального успеха, а отдыхом в России не принято было хвастаться. Теперь же появилось новое поколение туристов 25-40 лет, которые выбирают место отдыха не по некоему «престижу», «общественному весу», а исходя из собственных интересов и желаний.

Поэтому внутренний туризм в России продолжит развиваться и расти. Более того, он продолжает каждый год удивлять. В 2023 году выделяется сразу несколько неожиданных трендов.

«Нас в этом году приятно удивляет медицинский туризм, лечение в санаториях. Потому что он показывает рост на 30-40% к прошлому году. Это привело к тому, что уже сейчас продано 60-65% годовой загрузки санаториев. Фактически это означает, что туристы уже не могут забронировать путевку в своих любимых санаториях на лето, только на осень. На июнь уже бесполезно что-либо искать. Все распродано, такого раньше никогда не было. Мы даже не совсем понимаем, почему так произошло. Но все внезапно почувствовали необходимость заняться своим здоровьем», – удивляется вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Для понимания: обычно к 1 мая продается меньше половины гостиниц (30-45%).

Еще одна неожиданность в появлении новой региональной звезды. Ею стал Дагестан. «Дагестан распродан на 75%. То есть на лето уже ничего не найти. Один из факторов роста спроса – это вирусная сетевая популярность региона.

Анализ запросов в «Яндексе» и Google показал, что запросы «отдых в Дагестане», «туры в Дагестан», «экскурсии в Дагестане» выросли на 243% март к марту. Дагестан пользуется каким-то ажиотажным спросом. Тогда как отельная база за последние два-три года не выросла. Никто не ожидал, видимо, что регион так резко выстрелит за последние два года. Поэтому здесь отмечается очевидный дефицит мест», – рассказывает собеседник.

Для понимания: самый массовый туризм в России – это пляжный. На втором месте по популярности экскурсионный туризм (15-20%), далее медицинский туризм (8-10%) и условно активный туризм (это Алтай, Камчатка и т. п.).

Что касается самого массового пляжного сезона, то здесь ситуация неоднородная.

У Крыма наблюдается комплекс проблем. «Работа ПВО в регионе не подогревает туристический интерес к полуострову. Вторая проблема – транспортная. Самолеты по-прежнему не летают, а железнодорожных поездов мало.

В прошлом сезоне их постоянно не хватало. В этом году Минтранс обещал серьезно увеличить количество поездов, но по факту пока на майские мы этого не увидели. Возможно, расширение трафика поездов запланировано на летние месяцы», – рассказывает глава «Дельфина».

В итоге в 2023 году, как ожидает эксперт, турпоток снизился на 15% к прошлому году, тогда как и 2022 год был не блестящ. Таким образом, Крым ждет два года подряд снижение турпотока.

Однако это не значит, что никто не ездит отдыхать на полуостров. В этом году Крым примет больше 5 млн туристов, это огромная цифра. Поэтому полуостров по-прежнему остается массовым направлением для отдыха в России.

Между тем Анапа и Геленджик приятно удивляют туркомпании. И хотя Анапа тоже лишена авиасообщения, сюда ездит больше поездов, чем в Крым, поэтому в целом транспортная ситуация лучше. Плюс жители самого Краснодарского края, которые приезжают на машинах, дают загрузку курортам Анапы, указывает вице-президент АТОР.

По его словам, если в прошлом году Анапа упала на 10% по турпотоку, то в 2023 году ожидается рост пассажиропотока на 20%. То есть Анапа не только отыграла падение прошлого года, но и выходит в плюс в этом году.

«Геленджик нас тоже удивляет. Аэропорта здесь не было, но это направление никогда не играло важную роль в туристической программе. Однако турпоток в Геленджик неожиданно вырос в прошлом году на 25% и вырастет еще на 25% в этом году. То есть курорт покажет удвоение турпотока за два года. Это огромный рывок. И там уже наблюдается ограниченное отельное предложение», – рассказывает эксперт.

Наконец, у курортного направления Большого Сочи никаких проблем, по сути, нет, кроме роста цен. Здесь работал и продолжает работать аэропорт и поездов достаточно. Отельный фонд тоже огромный. По оценке Ромашкина, Большой Сочи примет в 2023 году 6-6,5 млн туристов. Прирост будет относительно небольшой – на 7-8%, однако и прошлый год был для региона удачным. Расти с высокой базой тяжелее.

«В целом для Краснодарского края все складывается хорошо. Он должен показать результат близкий к рекордному – 15-18 млн туристов»,

– заключает глава туркомпании.

Рост цен отличается и по регионам, и по категориям отелей. На Черноморском побережье 75% туристов отдыхает в трехзвездочных отелях, 15% – в четырехзвездочных, и только 5-10% туристов едут в пятизвездочные отели.

Для туристов, которые хотят поехать в Крым, новости по ценам хорошие, так как они не выросли в этом году, а даже снижаются на 5-10% в надежде активизировать турпоток. Правда, Ромашкин считает, что на спрос это вряд ли повлияет, потому что туристов устраивают цены, а причина того, что они не едут, в другом. Это тревожность ситуации и транспортная проблема. Ехать на машине готовы не все.

Что касается Анапы, то она, почувствовав, что кризис прошлого года позади, начала расти в цене. «Дорогие отели увидели хороший спрос и подняли цены на 14-15%. И их получается продать по таким ценам. Трехзвездочные отели подняли цены на 8-10%, то есть в пределах инфляции», – говорит вице-президент АТОР. Что касается экскурсионного отдыха, то здесь главные звезды по-прежнему Санкт-Петербург, Москва и Казань.

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Любопытно, что цены на отели в Санкт-Петербурге выросли на 6%, но загрузка вообще не растет. Это может говорить о перегреве рынка, говорит Ромашкин. В этом году цены выросли даже ниже инфляции, но дело в том, что в прошлом году цены на проживание в Петербурге выросли довольно сильно. А турист сравнивает текущую стоимость не с прошлогодней, а с той, которую платил в свой прошлый приезд, например, два или три года назад. Такого туриста, который не ездит в Питер каждый год, ждет явно ценовой шок.

В целом прошлые годы для экскурсионных городов – Питера, Москвы и Казани – были удачными, так как турпотоки постоянно растут. Но главная интрига здесь заключается в том, смогут ли эти города заместить выбывших иностранных туристов российскими, которые ранее занимали значительную долю в турпотоке.

«Последний рекорд у Санкт-Петербурга был в 2019 году, когда он принял около 8 млн туристов. Половина из них были иностранные туристы, которых город лишился сначала из-за пандемии, а потом из-за геополитики. И это катастрофическая потеря для рынка», – говорит собеседник. В 2022 году Санкт-Петербург посетило всего около 300 тыс. иностранных туристов против тех четырех миллионов. Однако российские столицы привлекают все больше и больше российских туристов. Санкт-Петербург принял в 2022 году около 7 млн туристов. Пока заместить потерю всех иностранцев не удалось, однако видно, что турпоток не упал вдвое по сравнению с рекордным 2019 годом и уже близок к рекордным восьми миллионам.

Ромашкин считает, что основная надежда туррынка на то, что в Россию вернутся туристы из Китая – и их станет еще больше, чем было раньше. Это серьезно помогло бы экскурсионному туристическому рынку.