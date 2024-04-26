Глава Пентагона заявил об отсутствии систем Patriot для Киева

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что все страны, у которых есть Patriot, ценят это вооружение, по итогу работы может быть найден дополнительный комплекс для передачи Киеву. Остин подчеркнул, что предостерег бы от того, чтобы «называть Patriot панацеей», передает ТАСС.

Ранее Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. Bloomberg оценил влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта.