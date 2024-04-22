Bloomberg оценило влияние новой помощи Украине от США на ход конфликта

Bloomberg: Новая помощь Украине от США едва ли может переломить ход конфликта

Tекст: Ольга Никитина

Новая помощь стала для ВСУ «спасательным кругом», но «сама по себе ситуация на поле боя не изменится», передает ТАСС выводы агентства.

По мнению научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Киеву потребуются дополнительные поставки американского вооружения, если он рассчитывает на нечто большее, чем просто замедлить темпы наступления российских войск.

Однако выделение еще одного пакета помощи Украине в 2025 году или позже станет «непростой задачей» для США из-за противодействия республиканцев в Конгрессе, полагает специалист.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден пытается затянуть конфликт на Украине до выборов главы американского государства, чтобы сохранить власть.