Захарова объяснила подоплеку решения США выделить помощь Украине

Захарова: Байдену нужно протянуть украинский конфликт до выборов в США

Tекст: Ольга Никитина

«Либеральным демократам – то есть режиму Байдена, – нужно протянуть эту ситуацию до выборов. Не позволить внутренней и внешней аудитории понять, что украинский проект полностью развалился», – пояснила Захарова в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам дипломата, в действующей американской администрации «никто уже не говорит о победе киевского режима, все эти тезисы давно забыты». «Они просто продлевают агонию киевского режима, чтобы сохранить себя на плаву», – добавила она.

Захарова также отметила, что другая сторона конфликта заинтересована в финансовом обеспечении военно-промышленного комплекса. «И этой дележкой они занялись», – заключила она.

Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов.