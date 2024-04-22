Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в бесповоротном изменении геополитического мироустройства с однополярного на многополярный.0 комментариев
Захарова объяснила подоплеку решения США выделить помощь Украине
Захарова: Байдену нужно протянуть украинский конфликт до выборов в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден пытается затянуть конфликт на Украине до выборов главы американского государства, чтобы сохранить власть.
«Либеральным демократам – то есть режиму Байдена, – нужно протянуть эту ситуацию до выборов. Не позволить внутренней и внешней аудитории понять, что украинский проект полностью развалился», – пояснила Захарова в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
По словам дипломата, в действующей американской администрации «никто уже не говорит о победе киевского режима, все эти тезисы давно забыты». «Они просто продлевают агонию киевского режима, чтобы сохранить себя на плаву», – добавила она.
Захарова также отметила, что другая сторона конфликта заинтересована в финансовом обеспечении военно-промышленного комплекса. «И этой дележкой они занялись», – заключила она.
Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов.