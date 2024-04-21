США сделали крупную ставку на затягивание украинского конфликта

Tекст: Олег Исайченко

Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против. Президент США Джо Байден поблагодарил представителей Штатов за такое решение, пишет The Guardian.

Из всей суммы пакета около 23 млрд долларов будут использованы для пополнения военных запасов, еще 14 млрд долларов пойдут на Инициативу по содействию безопасности Украины, в рамках которой Пентагон закупает передовые системы вооружения для ВСУ напрямую у американских оборонных подрядчиков.

Также более 11 млрд долларов пойдут на финансирование текущих военных операций США в регионе, повышение потенциала ВСУ и развитие сотрудничества американской и украинской разведок. Еще около 8 млрд долларов предусмотрено на невоенную поддержку, например – помощь властям Украины в «текучке», включая выплату зарплат и пенсий.

Стоит отметить, что 10 млрд долларов из общего пакета определяются как подлежащий погашению кредит. Это было сделано, чтобы склонить к принятию документа некоторых республиканцев.

Во вторник законопроект будет рассматривать Сенат, и уже во второй половине дня проведет несколько предварительных голосований. Окончательный вариант закона должен появиться к концу следующей недели, и он будет отправлен на подпись главе Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно предупредил, что его страна «проиграет войну» без помощи США, а теперь выразил благодарность всем сторонникам помощи Киеву «и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое удерживает историю на правильном пути».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет демонстрирует «постоянную двухпартийную поддержку» Киева. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что «с такой поддержкой Украина может победить и победит», сообщает Sky News.

Однако немало западных политиков выступили с резкой критикой решения. Республиканка, сторонница жесткой линии в отношении Киева Марджори Тейлор Грин обрушилась в соцсетях на Джонсона, назвав его «предателем» США. «Нам нужен новый спикер Палаты представителей», – указала она.

Также противница помощи республиканка Виктория Спартц, уроженка Украины, заявила: «Никакой обещанной безопасности границ США в сегодняшнем голосовании нет». Она также раскритиковала то, что из всего «грязного фонда» помощи Украине только 13,8 млрд долларов – это «своего рода прямая военная помощь».

Влиятельный американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что крах Украины все равно неизбежен. «61 млрд долларов – это нижняя черта для ежегодных выделений средств в новой бесконечной войне», – уверен он. С ним согласился Илон Маск. «Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война», – заявил он.

Российские власти выступили с резким осуждением новой военной помощи Киеву. Выделение США военной помощи Украине является прямым спонсированием террористической деятельности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал Украину антироссийской «частной военной компанией» и сказал, что ситуация приведет лишь к увеличению числа жертв.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал решение русофобским и пожелал США скорейшего погружения в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду страны. США заставляют Украину воевать до последнего украинца, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Независимый украинский блогер Анатолий Шарий написал, что Зеленский представил это как свою «великую победу». «Теперь Зеленский не сможет говорить: «Мы проиграли, потому что вы не проголосовали». Проголосовали. Выигрывайте. Последний пакет перед выборами президента Штатов. Возможно, вообще последний», – написал блогер в своем Telegram-канале.

Вместе с тем Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома уже сообщил, что администрация Байдена завершает разработку следующего пакета помощи Украине, чтобы она могла объявить о новом транше помощи вскоре после того, как нынешний законопроект станет законом.

Также Палата представителей проголосовала по другому биллю, который позволит конфисковать замороженные в США российские активы в пользу Украины. Речь идет примерно о пяти миллиардах долларов. За инициативу проголосовали в общей сложности 360 конгрессменов, против – 58.

США ответят за решение конфисковать собственность России, Москва будет принимать меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В целом с начала российской спецоперации США направили Украине оружия, оборудования, гуманитарной и других видов помощи на сумму около 111 млрд долларов.

Стоит отметить, что условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО было принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ее вооруженных сил, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Здесь есть два аспекта. Первый: эта помощь никак принципиально не изменит ни ход СВО, ни наше итоговое достижение всех целей. Украине с момента начала СВО было выделено куда больше, а Россия все равно неуклонно идет вперед и освобождает все большую территорию. Так что это сыграет только на некоторое затягивание конфликта, от которого проиграет в первую очередь сама Украина, чьи граждане остаются на поле боя», – отметил Константин Долгов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший зампостпреда РФ при ООН.

«Второй аспект: несомненно, значительная часть этой помощи останется внутри США. Поэтому, собственно, многие республиканцы и поддержали пакет. Это дополнительные заказы для военно-промышленного комплекса США, для крупных корпораций и их сотрудников, которых демократам нужно «умаслить» перед президентскими выборами, чтобы попытаться оставить Байдена в кресле. Часть этой помощи «распилят» в Вашингтоне, часть – в Киеве. И на практике до передовой дойдет относительно небольшая часть», – объяснил собеседник.

«Но, собственно, в самом выделении помощи тоже нет ничего хорошего, это лишний раз показывает, что Соединенные Штаты выступают за дальнейшую конфронтацию с Россией. И поэтому нам в любом случае надо торопиться. Помощь рассчитана на ближайшие полтора года. Значит, за это время нам нужно решить военно-оперативные задачи в зоне СВО таким образом, чтобы вообще нивелировать эффект от поставки вооружения ВСУ», – указал парламентарий.

«Что же касается возможной конфискации активов, то это экономический бандитизм со стороны США. И могу сказать: ответные меры уже прорабатываются – в отношении активов американских и других западных компаний в России. Мы обязательно ответим адекватно и весомо. Предупреждаю: западный бизнес от этой ситуации совершенно точно не выиграет», – подчеркнул сенатор.

«Ситуация следующая: в обеих партиях большинством обладают люди, которые боятся, что над Украиной и режимом Зеленского реально нависла угроза геополитической катастрофы. И удержать их можно только новыми вливаниями. Кроме того, и над США нависла угроза масштабной геополитической катастрофы на трех фронтах: Украина, Израиль, Тайвань. Именно поэтому эти кейсы были объединены, чтобы не дать посыпаться внешнеполитическим проектам Вашингтона», – пояснил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«В данном случае внутриполитическая ситуация стала заложницей внешнеполитической. Если США удастся хотя бы удержать или улучшить свои позиции на всех трех фронтах, то это даст администрации Байдена очень сильный козырь на выборах. Таким образом, демократы намерены еще раз въехать в Белый дом осенью нынешнего года», – подчеркнул собеседник.

«Именно поэтому Запад не бросит Украину, по крайней мере, сейчас. Не уверен, насчет планов массированной поддержки или попыток оттеснить российские войска в пределы границ Украины 1991 года, но денежные вливания явно продолжатся. К тому же нам надо быть готовыми к расширению участия Запада в противостоянии России. Неслучайно они увеличивают количество военных инструкторов на Украине», – заметил эксперт.

«На этом фоне Москве, Тегерану и Пекину нужно понять, что они находятся вместе в противодействии этой «стене», выстраиваемой США на Украине, на Ближнем Востоке и в Азии. Два региона – это уже горячие точки. В Тайване, вполне возможно, в обозримом будущем тоже разразится что-то похожее. Но Запад, устраивая эту «стенку», фактически формирует «контрстенку». Так что России, Китаю и Ирану нужно четко понимать, как вместе разыгрывать эту карту», – указал аналитик.