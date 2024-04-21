В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта
Илон Маск заявил, что переживает об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.
«Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война», – написал он в социальной сети, передает ТАСС.
Маск отметил, что в результате этого конфликта гибнут дети.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма.