Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

Илон Маск заявил, что переживает об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

Tекст: Денис Тельманов

«Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война», – написал он в социальной сети, передает ТАСС.



Маск отметил, что в результате этого конфликта гибнут дети.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма.