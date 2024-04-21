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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    12 комментариев
    21 апреля 2024, 04:15 • Новости дня

    Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

    Илон Маск заявил, что переживает об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

    «Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война», – написал он в социальной сети, передает ТАСС.

    Маск отметил, что в результате этого конфликта гибнут дети.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма.

    20 апреля 2024, 15:26 • Новости дня
    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет

    NI: Российский бомбардировщик Ту-160М2 вызывает серьезные опасения западных стран

    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые российские модернизированные Ту-160М2, известные как «Белые лебеди», обладают мощным наступательным потенциалом, опережают аналоги США и представляют серьезную угрозу для Запада, пишет The National Interest.

    В издании отметили новые «Белые лебеди» смогут запускать гиперзвуковые ракеты и нести шесть различных типов вооружений, в том числе, ядерную Х-102. Автор статьи добавил, что для того, чтобы противостоять российскому самому грозному в мире российскому бомбардировщику, нужно обновить его американские аналоги, передает РИА «Новости».

    При это эксперты сомневаются, что в ближайшее время американские ВВС смогут модернизировать свои самолеты, поэтому русские получат ключевое преимущество перед Западом.

    «Белый лебедь» – самый габаритный, самый тяжелый, самый быстрый и мощнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет. В частности, применяются Х-15, до того – Х-45 и Х-55.

    Сейчас его оснащают и ракетами Х-101. В ядерном исполнении ее индекс Х-102. Она способна поражать цели на дальности до 5500 км. Кроме того, в составе вооружения могут быть авиабомбы и мины. В 2023 году Ту-160 стали вооружать ракетами Х-БД, способными уничтожать цели на дальности свыше 6 500 км.

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    19 апреля 2024, 10:42 • Новости дня
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    @ t.me/VVV5807

    Tекст: Ольга Никитина

    Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, упал после выполнения боевой задачи и возвращался на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

    В заявлении военного ведомства говорится, что летчики катапультировались. На борту самолета, по данным Минобороны, не было боекомплекта. Разрушений на земле не произошло, передает ТАСС сообщение Минобороны.

    Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

    Напомним, один из членов экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края самолета Ту-22М3 погиб, двое других госпитализированы, а четвертого в настоящее время ищут.

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    20 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя

    Разработчик РЭБ : Атака ХАМАС на Израиль показала эффективность «мангалов» на танках

    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что так называемые «мангалы» на российских танках зря подвергались насмешке, заявил разработчик устанавливаемой на бронетехнику России модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав.

    По его словам, Израиль ранее не ставил на бронетехнику «козырьки», для борьбы с БПЛА использовались другие средства, в том числе антидроновые ружья. После атаки ЦАХАЛ израильские танки были спешно оборудованы так называемыми «мангалами», над которыми в свое время смеялись на Западе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что полгода назад возимой РЭБ, какой ее придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии мира, в итоге, израильские «Меркавы» в первые дни атаки ХАМАС были сожжены простейшими дронами, а российская армия уже давно их подавляла при помощи, в том числе, «мангалов».

    Ранее американские СМИ писали, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, за несколько дней израильская армия лишилась шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Армия обороны Израиля после этого начала установку дополнительной защиты на свои танки «Меркава» в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    Напомним, в России начали штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

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    19 апреля 2024, 09:17 • Новости дня
    На Западе заявили о появлении у ВСУ способных долететь до Сибири дронов

    Economist: У ВСУ появились дроны с дальностью полета 3 тыс. км

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины (ВСУ), как утверждают британские СМИ, получили новые беспилотники с дальностью полета до 3 тыс. километров, что позволяет им «потенциально наносить удары по территории Сибири».

    Как пишет британский журнал The Economist, производство дальнобойных БПЛА якобы ведется на нескольких (около шести) предприятиях, а общий объем инвестиций в проект оценивается в сотни миллионов долларов.

    «Самая совершенная из новых моделей имеет радиус действия 3 тыс. километров и способна долететь до Сибири», – передает «Царьград» содержание публикации.

    По оценке британских журналистов, создание Украиной дальнобойных БПЛА стало ответом на отказ Запада поставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия.

    Напомним, ранее Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами.

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    19 апреля 2024, 22:49 • Новости дня
    В зоне СВО погиб корреспондет «Известий» Семен Еремин

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации.

    О гибели журналиста сообщило издание, в котором он работал. Отмечается, что Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года и одним из первых среди российских журналистов делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.

    Также он активно освещал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и корректируемых боеприпасов «Краснополь».

    Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    20 апреля 2024, 06:56 • Новости дня
    При атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека
    При атаке беспилотника в Белгородской области погибли два человека
    @ Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей в селе Пороз Грайворонского городского округа из-за атаки украинских беспилотников.

    «Село подверглось атаке ВСУ. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Погибли женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, сын погибшей в последний момент успел выбежать из горящего здания.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – добавил губернатор.

    Он отметил, что серьезные повреждения получили еще один жилой дом и хозяйственная постройка.

    Ранее сообщалось, что при обстреле села в Белгородской области пострадали две женщины.


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    20 апреля 2024, 07:50 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по военным объектам в Сумской области

    Российские войска нанесли удары по военным объектам в Сумской области Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России нанесли удары по авиабазе и расположению 58-й отдельной мотопехотной бригады в городе Конотоп Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

    «Вчера вечером около 22.00 город Конотоп Сумской области получил минимум два удара. Называют направлениями местную авиабазу», – передает заявление Лебедева РИА «Новости».

    По данным подполья, на авиабазе, расположенной на улице Петлюры, находятся ангары, казарменные помещения, столовая, базы, а также авиаремонтный завод.

    «Второй прилет в Конотоп местные жители связывают с расположением 58-й отдельной мотопехотной бригады по улице Тургенева, 30», – рассказал подпольщик.

    По словам местных жителей, после ударов медиков вызвали на работу, что может свидетельствовать о потерях среди украинских военнослужащих.

    Подполье также зафиксировало два прилета в городе Сумы. Один из ударов пришелся по расположению остатков 15-го батальона территориальной обороны.

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    20 апреля 2024, 06:09 • Новости дня
    Артиллерия Черноморского флота уничтожила наблюдательный пункт ВСУ

    Артиллерия Черноморского флота уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты 120-мм самоходных артиллерийских установок «Нона-С» морской пехоты Черноморского флота поразили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    В ходе разведывательных мероприятий, с применением воздушных средств, был обнаружен наблюдательный пункт противника, откуда велось наблюдение за позициями российских войск. Для его уничтожения были задействованы самоходные орудия «Нона-С», передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

    Согласно сообщению Министерства обороны, «экипажи совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания огнем прямой наводкой поразили опорный пункт и уничтожили находившуюся в нем живую силу противника».

    «Нона-С» – это 120-мм самоходная артиллерийская установка, обладающая высокой мобильностью и огневой мощью. Она способна поражать различные цели, включая бронетехнику, укрепленные позиции и живую силу противника. Дальность стрельбы «Ноны-С» достигает 8,8 км, а скорострельность - до 8 выстрелов в минуту. Благодаря своим характеристикам, «Нона-С» является эффективным средством огневой поддержки на поле боя.

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    21 апреля 2024, 00:36 • Новости дня
    Американский миллиардер предрек Украине крах, несмотря на помощь США

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс считает, что крах Украины неизбежен, несмотря на одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Киеву.

    «Эти сцены празднований будут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах», – написал он на своей странице в социальной сети, передает ТАСС

    Сакс обратил внимание на то, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств на сумму около $60 млрд, а в итоге стоили триллионы долларов.

    Он убежден, что и в случае с Киевом речь идет не «просто о $61 млрд».

    «Украине понадобятся огромные ежегодные денежные вливания, чтобы предотвратить полное поражение. Так что $61 млрд – это лишь нижняя черта для ежегодных выделений средств в новой бесконечной войне», – заключил миллиардер.

    Напомним, Палата представителей США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву. Объем пакета составил $95 млрд, из которых $60 млрд предназначены для Киева.

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    19 апреля 2024, 23:50 • Новости дня
    В Донецке ранен мужчина в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке ранен мужчина 1965 года рождения.

    Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, инцидент произошел в Петровском районе города, передает ТАСС.

    Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены два мирных жителя и погиб еще один.

    «По состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район) – в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1965 г. р.», – говорится в сообщении СЦКК.

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    19 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков
    Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области и поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны России, главе военного ведомства доложили, что танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки «Накидка» и защитным козырьком. Кроме того, бронемашины отгружают сразу с дополнительным модулем защиты башни.

    Министру доложили, что его поручение о повышении защищенности бронетехники при ее подготовке к отправке в зону СВО было выполнено.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в России за 2023 год было увеличено в два с половиной раза. Объемы выпуска удалось нарастить за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала. Сообщается, что с 2023 года коллектив завода увеличился более чем на 1200 человек.

    Ранее в военном ведомстве сообщили, что танки Т-80БВМ нового образца теперь оснащаются комплексом «Накидка» и защитным козырьком уже на конвейере.

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    20 апреля 2024, 02:00 • Новости дня
    Над Курской областью сбито пять украинских беспилотников

    Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Курской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО!» – написал он в своем Telegram-канале.

    До этого он сообщал о четырех сбитых дронах.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ПВО сбила шесть украинских беспилотников над территорией региона.

    Он отметил, что в результате падения одного из беспилотников произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.

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    20 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Шойгу заявил о создании в Минобороны центра беспилотников и роботов

    Tекст: Вера Басилая

    В Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия, сообщили министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу на полигоне Московского военного округа проверил выполнение указаний, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов и стрелкового оружия. Все представленные беспилотники, а также полезная нагрузка созданы из российских композитных материалов, что позволит в ближайшее время перейти к серийному выпуску таких дронов, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Шойгу также представили БПЛА с полезной нагрузкой от 10 до 200 кг, и перспективный ударный квадрокоптер с универсальными сбросами для различных типов боеприпасов, который способен дистанционно минировать местность в условиях низкой видимости. Он также оснащен повышенной помехозащищенностью. Отмечается, что предприятие готово выпускать 30 таких квадрокоптеров в месяц, и нарастить производство в дальнейшем.

    По словам министра обороны России, будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

    Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при участии военнослужащих-снайперов, которые находились в зоне СВО.

    Замминистра обороны  Юнус-Бека Евкуров доложил о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей отработки навыков по борьбе с дронами.

    Также Шойгу поручил обеспечить штурмовые группы представленными ему образцами вооружения для эффективного уничтожения fpv-дронов противника.

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    19 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о «военных новинках» Украины

    Песков: Россия внимательно отслеживает появление «военных новинок» у Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Все так называемые военные новинки Украины внимательно отслеживаются российскими спецслужбами и военными, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ), как утверждают британские СМИ, получили новые беспилотники с дальностью полета до 3 тыс. километров, что позволяет им «потенциально наносить удары по территории Сибири».

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    20 апреля 2024, 03:45 • Новости дня
    В зону СВО отправили легковозводимые укрытия от снарядов и бомб

    В зоне СВО решили провести испытания легковозводимых укрытий для защиты от снарядов и бомб

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне спецоперации будут испытаны легковозводимые защитные укрытия для личного состава, сообщил директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов.

    «Специалистами разработано новое фортификационное сооружение из гофрированного металлического листа», – рассказал Девятилов ТАСС, добавив, что скоро его отправят для тестового применения в зону СВО

    Изделие предназначено для быстрого возведения укрытий, защищающих от минометного огня и осколочно-фугасного воздействия. Кроме того оно способно защитить бойцов и от неблагоприятных погодных условий.

    Ранее компания «Доргеотех» сообщала о производстве бункеров, созданных с применением спиральновитых гофрированных труб.

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