В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
Палата представителей США одобрила помощь Украине
Закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России, а также введение дополнительных санкций в отношении Китая одобрила Палата представителей Конгресса США.
Итоговое голосование прошло в субботу. Инициативу выделения дополнительных средств из федерального бюджета США на военные нужды Украины, Израиля и Тайваня выдвинул спикер Палаты Майк Джонсон, передает ТАСС.
Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. Затем он будет подписан Байденом и обретет силу закона.