В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева
Палата представителей США одобрила закон о конфискации активов России в пользу Киева
Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.
За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против, передает РИА «Новости».
Сейчас документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект содержит положения о конфискации активов России, включая «запрет на разморозку суверенных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины».
Ранее в МИД России посягательство Запада на российские активы назвали воровством.