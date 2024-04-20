Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева

Стали известны подробности расстрела отцом и сыном полицейского в Винницкой области

«Страна.ua»: Полицейского под Винницей на блокпосту расстреляли служащие в ВСУ отец и сын

Tекст: Вера Басилая

По данным СМИ, мужчин попросили открыть ящики, которые были у низ в багажнике, но военные напали на полицейских, передает «Газета.Ru».

Украинское информагентство УНИАН сообщило, что сейчас застреливших полицейского ищут. В Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция, разослана ориентировка во все региональные подразделения нацполиции, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины, второй полицейский получил ранения.