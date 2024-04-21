В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
В миссии РФ при ООН заявили о неизбежности краха киевского режима
Оказание Соединенными Штатами новой военной помощи Украине не поможет предотвратить крах киевского режима. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Бесславный конец киевского режима неизбежен, независимо от этого нового пакета [помощи] и от всех тщетных усилий их сторонников в США и НАТО», – написал он на своей странице в соцсети, передает ТАСС.
Полянский назвал Украину антироссийской «частной военной компанией», которая «профункционирует немного дольше» благодаря новой помощи, однако это приведет лишь к увеличению числа жертв.
Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд, из которых $60 млрд предназначены для Украины.
Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма.
По словам дипломата, решение о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления.