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Американский миллиардер предрек Украине крах, несмотря на помощь США
Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс считает, что крах Украины неизбежен, несмотря на одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Киеву.
«Эти сцены празднований будут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах», – написал он на своей странице в социальной сети, передает ТАСС.
Сакс обратил внимание на то, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств на сумму около $60 млрд, а в итоге стоили триллионы долларов.
Он убежден, что и в случае с Киевом речь идет не «просто о $61 млрд».
«Украине понадобятся огромные ежегодные денежные вливания, чтобы предотвратить полное поражение. Так что $61 млрд – это лишь нижняя черта для ежегодных выделений средств в новой бесконечной войне», – заключил миллиардер.
Напомним, Палата представителей США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву. Объем пакета составил $95 млрд, из которых $60 млрд предназначены для Киева.