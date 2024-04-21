Американский миллиардер предрек Украине крах, несмотря на помощь США

Tекст: Денис Тельманов

«Эти сцены празднований будут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах», – написал он на своей странице в социальной сети, передает ТАСС.



Сакс обратил внимание на то, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств на сумму около $60 млрд, а в итоге стоили триллионы долларов.

Он убежден, что и в случае с Киевом речь идет не «просто о $61 млрд».

«Украине понадобятся огромные ежегодные денежные вливания, чтобы предотвратить полное поражение. Так что $61 млрд – это лишь нижняя черта для ежегодных выделений средств в новой бесконечной войне», – заключил миллиардер.

Напомним, Палата представителей США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву. Объем пакета составил $95 млрд, из которых $60 млрд предназначены для Киева.