В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?4 комментария
Володин: США заставляют Украину воевать до последнего украинца
США решением о выделении новой военной помощи Украине заставляют эту страну воевать до последнего украинца, заявил редседатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, таким решением США заставляют Киев воевать до последнего украинца, окончательно похоронить экономику и лишить ее будущего, но это не изменит ситуацию на поле боя это не изменит и киевский режим потерпит поражение, передает ТАСС.
Володин отметил, что президент США Джо Байден не скрывает, что деньги получат прежде всего американские компании, а те средства, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Председатель Госдумы подчеркнул, что это «долговая кабала, из которой не выбраться».
Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.