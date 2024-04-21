Володин: США заставляют Украину воевать до последнего украинца

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, таким решением США заставляют Киев воевать до последнего украинца, окончательно похоронить экономику и лишить ее будущего, но это не изменит ситуацию на поле боя это не изменит и киевский режим потерпит поражение, передает ТАСС.

Володин отметил, что президент США Джо Байден не скрывает, что деньги получат прежде всего американские компании, а те средства, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Председатель Госдумы подчеркнул, что это «долговая кабала, из которой не выбраться».

Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.