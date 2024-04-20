В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?2 комментария
Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
Выделение США военной помощи Украине является прямым спонсированием террористической деятельности, заявила представитель МИД Мария Захарова.
По словам дипломата, решение о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления
В своем Telegram-канале выделение помощи Тайваню Захарова назвала «вмешательством во внутренние дела Китая», а Израилю – прямой дорогой к эскалации конфликта в регионе.
Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.