  • Новость часаЗахарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
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    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    12 комментариев
    20 апреля 2024, 21:19 • Новости дня

    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России

    Tекст: Кристина Цыцура

    США ответят за решение конфисковать собственность России, Москва будет принимать меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – сказал Песков.

    По словам Пескова, решение о конфискации активов России негативно отразится на имидже Штатов и отпугнет инвесторов в эту страну, передает ТАСС.

    «В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности»», – добавил представитель Кремля. 

    Принятый в США закон приведет к еще большему числу жертв среди украинцев по вине киевского режима, подчеркнул он.

    «Это решение обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», – сказал Песков.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон о конфискации замороженных активов России.

    18 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН

    США не поддержат резолюцию по принятию Палестины в члены ООН

    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    США выступают против проекта резолюции Совбеза ООН по принятию Палестины в полноправные члены организации, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

    «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН», – передает ТАСС его слова.

    Также Пател заявил, что Вашингтон предостерегает ООН от преждевременных действий, которые никак не помогут Палестине обрести государственность.

    Россия ранее призвала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.


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    19 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    Небензя заявил о практически полной изоляции США

    Небензя обвинил Вашингтон в попытке сломить волю палестинцев и заявил о практически полной изоляции США

    Небензя заявил о практически полной изоляции США
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, пытаясь сломить волю палестинцев, оказались практически в полной изоляции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования в СБ по проекту резолюции о принятии Палестины во всемирную организацию.

    Небензя упрекнул США в готовности «до последнего закрывать глаза на преступления» Израиля в отношении мирных жителей Газы. По его мнению, это делается, чтобы «сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе», передает ТАСС.

    Он указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал Небензя, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика США – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил: «Исторический момент. Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН: 12 – за, 2 – воздержались (Великобритания, Швейцария). Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето».

    Он раскритиковал объяснения США причин блокирования резолюции: «Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями». Полянский считает, что объяснения «выглядели жалко».

    Кроме того, постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда.

    Алжир пообещал, что вернется к вопросу полноправного членства Палестины во всемирной организации.

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    20 апреля 2024, 15:26 • Новости дня
    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет

    NI: Российский бомбардировщик Ту-160М2 вызывает серьезные опасения западных стран

    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые российские модернизированные Ту-160М2, известные как «Белые лебеди», обладают мощным наступательным потенциалом, опережают аналоги США и представляют серьезную угрозу для Запада, пишет The National Interest.

    В издании отметили новые «Белые лебеди» смогут запускать гиперзвуковые ракеты и нести шесть различных типов вооружений, в том числе, ядерную Х-102. Автор статьи добавил, что для того, чтобы противостоять российскому самому грозному в мире российскому бомбардировщику, нужно обновить его американские аналоги, передает РИА «Новости».

    При это эксперты сомневаются, что в ближайшее время американские ВВС смогут модернизировать свои самолеты, поэтому русские получат ключевое преимущество перед Западом.

    «Белый лебедь» – самый габаритный, самый тяжелый, самый быстрый и мощнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет. В частности, применяются Х-15, до того – Х-45 и Х-55.

    Сейчас его оснащают и ракетами Х-101. В ядерном исполнении ее индекс Х-102. Она способна поражать цели на дальности до 5500 км. Кроме того, в составе вооружения могут быть авиабомбы и мины. В 2023 году Ту-160 стали вооружать ракетами Х-БД, способными уничтожать цели на дальности свыше 6 500 км.

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    18 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года

    Директор ЦРУ Бернс счел «весьма вероятным» риск поражения Украины к концу 2024 года

    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией, «весьма вероятен», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    По крайней мере, сказал Бернс, вероятен риск того, что Москва сможет «фактически диктовать условия мирного урегулирования», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Конгресс США должен проголосовать за проект закона о дополнительном финансировании Украины, без этой поддержки «картина» окажется «гораздо более ужасной».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности ВСУ, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

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    20 апреля 2024, 07:43 • Новости дня
    США запустили производство обогащенного урана

    США произвели первую партию обогащенного урана на новом заводе в Огайо

    США запустили производство обогащенного урана
    @ Uwe Kraft/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    США на заводе в штате Огайо произвели первые 90 кг обогащенного урана, они планируют к концу года довести объем до одной тонны, заявил президент страны Джо Байден.

    «Могу объявить, что завод на юге Огайо произвел первые 200 фунтов (около 90 кг) мощного обогащенного урана, предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну», – цитирует Байдена РИА «Новости»

    По его словам, такого объема «достаточно, чтобы обеспечить энергией 100 тыс. домов». Президент США подчеркнул, что производство обогащенного урана поможет стране «снизить зависимость от импорта нефти».

    Ранее глава американского управления по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявляла, что США с союзниками намерены добиться возможности производства низкообогащенного урана, используемого для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок.

    В настоящее время Россия является основным поставщиком обогащенного урана для США, обеспечивая топливом более 90 коммерческих реакторов.

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    19 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Рар: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам

    Немецкий политолог Рар: США не могли допустить вступления Палестины в ООН

    Рар: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После голосования в СБ ООН стоит ожидать, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по задумке американцев: на бумаге они будут заявлять о планах признания государственности Палестины, но на практике не дадут этому осуществиться. Израиль же сохранит позиции главного оплота американского влияния в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее США заблокировали проект о принятии Палестины в ООН.

    «Итоги голосования в СБ ООН по резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации оказались ожидаемыми», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, существует две причины, почему США наложили вето на документ. «Во-первых, Вашингтон не мог позволить, чтобы позиции его союзника – Израиля – ослабли в ООН. Во-вторых, признание Палестины изменило бы ситуацию на Ближнем Востоке – причем не в пользу Тель-Авива, а следовательно, и США», – уточнил собеседник.

    Спикер прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по задумке американцев. «На бумаге они будут заявлять о планах признания государственности Палестины, но на практике не дадут этому осуществиться. При этом Израиль должен оставаться главным оплотом американского мирового влияния на Ближнем Востоке, а также сдерживать попытки Китая и России повысить свои ставки в этом регионе», – детализировал Рар.

    По его мнению, Соединенные Штаты также продолжат накачивать Израиль оружием. «Американские правящие элиты воспринимают еврейское государство в качестве территории США», – отметил собеседник. Политолог напомнил об американской дипломатии «сколачивания стратегических партнерств» между Израилем и странами арабского полуострова. «США не безуспешно склоняют Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет и другие страны Персидского залива на произраильские позиции. Во всяком случае, пока что. Совместно с Европой они будут делать все, чтобы не состоялась изоляция Тель-Авива», – полагает спикер.

    Вместе с тем Рар указал на процессы изменения мирового порядка – «от монопольного прозападного в сторону многостороннего». «Этот процесс идет болезненно и будет еще долго сопровождаться конфликтами. Для завершения формирования многополярного мира нужна радикальная реформа ООН. Она может произойти только изнутри этой организации, но пока не реализовывается, поскольку прежде ведущие державы не готовы делиться своей властью», – заключил политолог.

    Ранее в СБ ООН состоялось голосование по проекту резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена организации. США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных членов Совбеза. Соединенные Штаты – единственная страна, проголосовавшая «против». В поддержку выступили 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.

    Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд объяснил вето тем, что что администрация Палестины не проводит реформы, к которым призывает Вашингтон. «Мы давно призываем Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь создать атрибуты готовности к государственности. Мы также отмечаем, что террористическая организация «Хамас» в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции», – заявил дипломат.

    Израиль не голосовал, так как не является членом Совбеза, но израильский министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию. «Предложение признать палестинское государство спустя более чем шесть месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм», – считает он. Примечательно, что после того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал заседаний.

    Российский постпред Василий Небензя выразил сожаление в связи с итогами голосования. Он убежден, что США пытаются сломить волю палестинцев и заставить их подчиниться Израилю. Дипломат обвинил американские власти в том, что они закрывают глаза на преступления Израиля в отношении жителей Газы, а также «не замечают незаконную поселенческую активность Западного Иерусалима на Западном берегу». Небензя указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал постпред РФ, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика Соединенных Штатов – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Палестина пообещала, что продолжит подавать заявки на полноправное членство в ООН, невзирая на позицию Тель-Авива и Вашингтона. «Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально», – подчеркнул постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.  

    Напомним, проект резолюции подготовил Алжир. Документ содержит рекомендацию к Генассамблее наделить Палестину статусом полноправного члена ООН вместо ее нынешнего статуса наблюдателя. Для одобрения резолюции требовалось как минимум девять голосов в поддержку и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза. Согласно процедуре, если документ набирает необходимое количество голосов и ее никто не блокирует, она переходит на рассмотрение Генассамблеи. Для одобрения полноправного членства Палестине нужно две трети голосов членов ГА.

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    19 апреля 2024, 04:24 • Новости дня
    Economist заявил о недовольстве США Украиной

    Economist сообщил об игнорировании Украиной призывов США прекратить удары по инфраструктуре России

    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом недоволен тем, что Киев игнорирует призывы США прекратить удары по инфраструктуре России, сообщают СМИ.

    Как отмечает Economist, за последнюю неделю прекратились удары по российским НПЗ, передает РИА «Новости».

    США встревожены из-за угрозы роста цен на нефть. Также Вашингтон опасается «неконтролируемого обмена ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной», передает ТАСС.

    Источник в украинской разведке заявил Economist, что ему не поступало указаний прекратить удары. Другой источник, который производит БПЛА для украинских войск, заявил, что в Вашингтоне нет согласия по этому вопросу и в «частном порядке» американские чиновники говорят Украине «продолжать».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.

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    20 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила закон о конфискации активов России в пользу Киева

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

    За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против, передает РИА «Новости».

    Сейчас документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект содержит положения о конфискации активов России, включая «запрет на разморозку суверенных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины».

    Ранее в МИД России посягательство Запада на российские активы назвали воровством.


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    20 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    США нашли способ увеличить доходы от российских активов

    FT: США предложили Европе снизить налоги на доходы от российских активов

    США нашли способ увеличить доходы от российских активов
    @ Walter G. Allgower/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США предложили снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в Европе в рамках предложений о финансировании Украины через займы под будущие доходы, что высвободит дополнительно еще 50 млрд долларов, пишет The Financial Times.

    Заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх заявил, что доходы от активов могут отправить для помощи Украине уже в этом году, если снизить налоги на доходы от активов, передает Ura.ru со ссылкой на The Financial Times.

    Ранее главы государств и правительств стран ЕС сочли, что предложения ЕК по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо одобрить как можно скорее.

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала воровством посягательство Запада на российские активы, и предупредила о зеркальном ответе России.

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    19 апреля 2024, 02:22 • Новости дня
    ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США

    JPMorgan Chase подал иск в суд Нью-Йорка из-за обращения ВТБ в петербургский суд в связи с заблокированными активами

    ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США
    @ Shen Hong/ Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский банк JPMorgan Chase подал в суд в Нью-Йорке иск против ВТБ, который пытается через петербургский суд взыскать 439,5 млн долларов со счета, заблокированного из-за санкций.

    ВТБ в среду подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к девяти структурам JP Morgan Chase, включая российский дочерний банк «Дж П Морган Банк Интернешнл», передает РБК.

    JPMorgan Chase рассматривает иск ВТБ как «вопиющее нарушение» соглашения между двумя организациями о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Как заявил JPMorgan Chase, ВТБ, открывая счет в американском банке, согласился с правилами, которые включают возможность заморозки счетов из-за санкций, а также предписывают разбирать спорные вопросы в только в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    После того, как в отношении России ввели американские санкции, JPMorgan Chase перевел со счета ВТБ около 439 млн долларов на специальный внутренний заблокированный счет. JPMorgan Chase указывает, что в соответствии с американскими законами не может перевести ВТБ запрошенную сумму. При этом американский банк боится, что ВТБ захочет добиться ареста активов JPMorgan Chase за рубежом, если выиграет судебный процесс в России.

    В марте Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление от ВТБ о взыскании ущерба с Euroclear Bank.

    Кроме того, после того, как ВТБ оказался под санкциями, власти Германии отстранили его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.

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    20 апреля 2024, 04:22 • Новости дня
    В США осудили двух бизнесменов за содействие обходу антироссийских санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции США сообщило о вынесении приговоров двум бизнесменам, признанным виновными в содействии обходу американских санкций.

    «Джон Кэн Ансалан, президент зарегистрированной в Орландо (Флорида) компании по торговле сталью Metalhouse LLC, приговорен к шести годам тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и содействие нарушению американских санкций», – приводи заявление ведомства ТАСС.

    Уточняется, что речь идет о санкциях против российского бизнесмена Сергея Курченко. Джон Кэн Ансалан признал себя виновным и обязался вернуть полученные в результате преступной деятельности 160 млн долларов. Его деловой партнер, гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, приговорен к 21 месяцу тюремного заключения и обязан выплатить 4,7 миллиона долларов.

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    20 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    США выразили готовность оперативно передать Украине новый пакет военной помощи

    The Washington Post: США выразили готовность оперативно передать Украине новый пакет военной помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    США подготовили очередной пакет военной помощи для Украины и готовы отправить его в течение недели, как только Конгресс одобрит дополнительное финансирование.

    «В случае одобрения соответствующего законопроекта обеими палатами Конгресса США и подписания его президентом США Джо Байденом, сроки доставки на Украину нового пакета помощи составят «менее недели»», – пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне, передает ТАСС

    Отмечается, что точный состав и объем нового пакета помощи пока неизвестны, однако, по данным источников, он «почти наверняка будет включать» 155-мм артиллерийские снаряды. Также в пакет могут быть включены средства противовоздушной обороны.

    Напомним, что в пятницу законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню прошли процедурное голосование в Палате представителей Конгресса США. Ожидается, что пакет законопроектов может быть принят уже в субботу.

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    20 апреля 2024, 00:07 • Новости дня
    Байден пообещал подписать законопроекты о помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Джо Байден пообещал подписать законопроекты об оказании помощи Украине, как только они будут приняты Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Мы хотим, чтобы Палата представителей, Сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет», – заявила она, передает ТАСС

    Жан-Пьер также отметила, что США смогут немедленно возобновить поставки вооружений Украине, как только соответствующие законопроекты будут подписаны. По ее мнению, «бездействие Конгресса вредит тому, что пытается делать Украина».

    Она также признала, что Вооруженные силы Украины находятся в отступлении и напомнила заявление директора ЦРУ, что ВСУ «теряют территорию».

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    19 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неготовности США к урегулированию на Ближнем Востоке

    Сенатор Климов: США в ООН оказались в абсолютном меньшинстве по вопросу Палестины

    В Совфеде заявили о неготовности США к урегулированию на Ближнем Востоке
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Итоги голосования в СБ ООН по резолюции о признании Палестины полноправным членом организации позволяют сделать два важных вывода. Во-первых, США, наложившие вето, продемонстрировали неготовность урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Во-вторых, мировое большинство выступило с консолидированной позицией. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов.

    «Если бы Совбез ООН принял проект резолюции, который рекомендовал Генассамблее предоставить Палестине полноправное членство в организации, ситуация на Ближнем Востоке начала бы развиваться в правовом русле. А именно – пришлось бы признать число жертв, назначить виновных. Вероятно, в регионе снизился бы уровень террористической активности. США в этом не заинтересованы. То, что они наложат вето на документ, было ожидаемо», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Он указал на двуличие Вашингтона в этом вопросе: американское руководство на словах заявляет о необходимости урегулировать конфликты на Ближнем Востоке, признает важность создания независимого государства Палестина, но как только дело доходит до реальных решений, они дают «задний ход». «Такая позиция показывает, что власти США попросту валяют дурака», – акцентировал собеседник.

    При этом итоги заседания СБ ООН показали, что Штаты оказались в абсолютном меньшинстве, продолжил Климов. Как полагает парламентарий, если бы голосование по проекту о принятии Палестины в ООН проходило несколько лет назад, то результаты были бы иными. «Воздержавшихся, вероятно, было бы больше. Кроме того, думаю, помимо США вето наложили бы и некоторые другие государства», – уточнил он.

    «Нынешние итоги голосования отражают реальную ситуацию в мире. Да, есть колеблющиеся страны, есть те, кто пытается вообще не вмешиваться ни в чьи дела. При этом Вашингтон продолжает использовать политику шантажа и давления. Но в данном случае мировое сообщество – его большинство – выступило с консолидированной позицией. Причем в первых рядах этого мирового большинства совершенно явно выступает Россия», – заметил спикер.

    Что касается воздержавшихся при голосовании, то здесь нужно разобраться в их мотивах. «В случае с Великобританией все очевидно. Во-первых, страна активно присутствовала на Ближнем Востоке и заинтересована в нестабильности региона. Во-вторых, Лондон продолжает двигаться в американском фарватере», – детализировал Климов. По его мнению, в ситуации со Швейцарией все не так однозначно. «Это государство в течение длительного времени считалось нейтральным. Официальный Берн в свое время даже думал, вступать ли в ООН, потому что страна боялась потерять свой нейтралитет», – напомнил сенатор.

    Собеседник допускает, что на Швейцарию могли оказать давление Штаты. «Американцы в свое время при помощи «долларовой дубинки» преподали швейцарцам несколько очень жестких уроков. Я думаю, с тех пор Берн боится что-то делать вопреки воле Вашингтона. Вероятно, этим и объясняется решение Швейцарии воздержаться», – уточнил Климов.

    Ранее в СБ ООН состоялось голосование по проекту резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена организации. США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных членов Совбеза. Соединенные Штаты – единственная страна, проголосовавшая «против». В поддержку выступили 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.

    Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд объяснил вето тем, что что администрация Палестины не проводит реформы, к которым призывает Вашингтон. «Мы давно призываем Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь создать атрибуты готовности к государственности. Мы также отмечаем, что террористическая организация «Хамас» в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции», – заявил дипломат.

    Израиль не голосовал, так как не является членом Совбеза, но израильский министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию. «Предложение признать палестинское государство спустя более чем шесть месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм», – считает он. Примечательно, что после того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал заседаний.

    Российский постпред Василий Небензя выразил сожаление в связи с итогами голосования. Он убежден, что США пытаются сломить волю палестинцев и заставить их подчиниться Израилю. Дипломат обвинил американские власти в том, что они закрывают глаза на преступления Израиля в отношении жителей Газы, а также «не замечают незаконную поселенческую активность Западного Иерусалима на Западном берегу». Небензя указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал постпред РФ, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика Соединенных Штатов – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Палестина пообещала, что продолжит подавать заявки на полноправное членство в ООН, невзирая на позицию Тель-Авива и Вашингтона. «Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально», – подчеркнул постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.  

    Напомним, проект резолюции подготовил Алжир. Документ содержит рекомендацию к Генассамблее наделить Палестину статусом полноправного члена ООН вместо ее нынешнего статуса наблюдателя. Для одобрения резолюции требовалось как минимум девять голосов в поддержку и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза. Согласно процедуре, если документ набирает необходимое количество голосов и ее никто не блокирует, она переходит на рассмотрение Генассамблеи. Для одобрения полноправного членства Палестине нужно две трети голосов членов ГА.

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