Путин назвал линию госграницы единственной линией разграничения с Украиной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин подчеркнул, что для России линией разграничения с Украиной является только линия государственной границы, передает РИА «Новости». «Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы», – сказал российский лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому за участие в украинском урегулировании с самого начала конфликта.

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

В пятницу президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности об обсуждении предстоящих в ОАЭ переговоров по украинскому урегулированию.