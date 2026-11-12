Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Путин назвал линию госграницы единственной линией разграничения с Украиной
Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США в Кремле заявил, что для России единственной линией разграничения с Украиной является линия государственной границы.
Путин подчеркнул, что для России линией разграничения с Украиной является только линия государственной границы, передает РИА «Новости». «Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы», – сказал российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому за участие в украинском урегулировании с самого начала конфликта.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
В пятницу президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности об обсуждении предстоящих в ОАЭ переговоров по украинскому урегулированию.