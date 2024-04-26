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Намибия отказалась принимать мигрантов из Британии
Намибия не примет ни одного мигранта из Великобритании, заявил исполнительный директор МИД Намибии Пенда Наанда.
Наанда подчеркнул изданию Namibian Sun, что Намибия не примет даже одного мигранта из Великобритании. «Наша повестка как страны и наша политика предоставления убежища ясна. Вы хотите привезти сюда тех, кто пересекает Средиземное море из Афганистана и Сирии? Зачем?» – отметил он, передает РИА «Новости».
По его словам, все мигранты приезжают в другую страну с конкретной целью. Он задался вопросом, зачем Намибии принимать людей, которые хотели попасть в Британию за работой и лучшими экономическими условиями. Наанда также указал, что ни одной стране нельзя навязать прием мигрантов.
Ранее сообщалось, что парламент Британии принял законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду.