Намибия отказалась принимать мигрантов из Британии

Tекст: Дарья Григоренко

Наанда подчеркнул изданию Namibian Sun, что Намибия не примет даже одного мигранта из Великобритании. «Наша повестка как страны и наша политика предоставления убежища ясна. Вы хотите привезти сюда тех, кто пересекает Средиземное море из Афганистана и Сирии? Зачем?» – отметил он, передает РИА «Новости».

По его словам, все мигранты приезжают в другую страну с конкретной целью. Он задался вопросом, зачем Намибии принимать людей, которые хотели попасть в Британию за работой и лучшими экономическими условиями. Наанда также указал, что ни одной стране нельзя навязать прием мигрантов.

Ранее сообщалось, что парламент Британии принял законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду.