Хакатон по искусственному интеллекту стартовал в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках хакатона 120 команд ИТ-специалистов поборются за призовой фонд в размере 3 млн рублей и разработают решения по пяти задачам в сфере образования. Всего заявки на участие в хакатоне в ЦФО подали 895 программистов, им предстоит решить пять задач из сферы образования на основе методов искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я очень рада, что у нас так много ребят, которые отвечают на подобные вызовы и готовы участвовать в разработке прорывных решений», – отметила директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Валерия Воробьева.

Первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что впервые в истории проекта отраслевой хакатон посвящен разработке решений для совершенствования процессов в сфере образования.

«Как для платформы, развивающей образование в сфере искусственного интеллекта, для нас вдвойне важно выступить партнером первого отраслевого хакатона в проекте «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» и предоставить кейсовые задания», – рассказал директор по развитию GeekBrains Дмитрий Ющенко.



В 2024 году в рамках проекта пройдут восемь окружных хакатонов – это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. На каждый такой хакатон ставятся от трех до шести кейсовых задач и разыгрывается призовой фонд 600 тыс. рублей в каждом кейсе. Также в этом сезоне реализуются два других формата хакатонов – всероссийский и международный.

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия – страна возможностей», генеральные партнеры: VK и GeekBrains, технологический партнер проекта: VK Cloud.