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    25 апреля 2024, 22:45 • В мире

    Макрон пошел войной на Урсулу фон дер Ляйен

    Макрон пошел войной на Урсулу фон дер Ляйен
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Среди противников России на Западе очередной раскол, на сей раз по живому. К тем, кто не хочет допустить Урсулу фон дер Ляйен до второго срока на посту главы ЕК, присоединился президент Франции Эммануэль Макрон и сразу ринулся в бой, призвав подумать о «добрососедских отношениях с Россией». Чья возьмет? И что с того России?

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несомненно войдет в историю Европы как жесткий функционер, который успешно подавил попытки антиамериканского бунта и обеспечил снабжение Украины оружием.

    Несмотря на неоднозначную репутацию, которую она получила на посту министра обороны Германии, и множественные сомнения в ее, гинеколога, политической компетентности, Урсула раз от разу обыгрывала своих противников (тоже не последних людей на континенте) и доказала президенту Украины Владимиру Зеленскому: она тот, на кого он всегда может рассчитывать.

    Президент США Джо Байден в этом деле менее эффективен, например, ему полгода пришлось бодаться с Конгрессом за транш для Киева. Если бы не поддержка Евросоюза, режим Зеленского мог и не дожить до весны.

    Теперь до следующей весны рискует не дожить сама Урсула как председатель Еврокомиссии. Она понимала, что второй срок ей отнюдь не гарантирован, поэтому пыталась пересесть в кресло генсека НАТО, а когда этот номер не прошел, сосредоточилась на сохранении нынешнего поста. Шансы на это есть, но у сильных и конфликтных политиков всегда много врагов. У фон дер Ляйен их особенно много – и становится только больше.

    Теперь это не только евроскептики вроде премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, хотя Орбан – именно тот, кто возглавил фронт открытой борьбы с Урсулой. Это лидеры крупнейших стран Западной Европы.

    В их числе канцлер ФРГ Олаф Шольф, что может показаться странным, ведь Урсула сама из Германии. Но для Шольца она прежде всего представитель главной оппозиционной партии и часть наследия Ангелы Меркель, от которого он предпочел бы избавиться.

    Премьер Италии Джорджа Мелони, хотя и поддерживает Урсулу по вопросам конфликта вокруг Украины, по вопросам прав национальных правительств солидарна с Орбаном, причем отношения между ними описываются почти как приятельские.

    Теперь против Урсулы выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Публично – не переходя на личности, а за закрытыми дверями, как утверждает Bloomberg со ссылкой на «осведомленные источники», проталкивает на пост главы ЕК бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, пытаясь заручиться поддержкой все той же Мелони.

    Драги, некогда возглавлявший Центробанк ЕС, а потом технократическое правительство как компромиссная фигура между евроскептиками и еврооптимистами, действительно похож на человека, который способен снизить конфликтность внутри Евросоюза: у него какое-то время это даже с итальянцами получалось.

    «Председательство Еврокомиссии призвано защищать общие интересы, поэтому его не следует чрезмерно политизировать», – пеняет Урсуле Макрон.

    Фон дер Ляйен и впрямь превратила свой прежде технический пост в политический, став самым влиятельным главой ЕК за всю ее историю. Сама она считает, что это большой плюс. Американцы, чьи интересы фон дер Ляйен всегда учитывает, тоже. А вот Макрон теперь против.

    Зная Макрона, самое очевидное объяснение происходящему – он ревнует. Он сам хочет быть самым влиятельным в Европе и выстраивать отношения США от имени Евросоюза на правах президента последней в нем сверхдержавы.

    В своем новом и «программном» (как подчеркивают в Елисейском дворце) выступлении по теме внешних дел он даже напомнил, что у Франции есть ядерное оружие, которое, оказывается, является гарантом безопасности Европы и выстраивания отношений с Россией. Это своего рода наезд на Вашингтон и Берлин, где считают, что гарант безопасности Европы – это ядерное оружие США, расположенное в ФРГ.

    Впрочем, в этот раз Шольц поддержал Макрона, призвавшего Европу доказать, что она не «вассал» США, и не полагаться в дальнейшем только на защиту Америки. По мнению французского президента, ЕС должен укрепить свой суверенитет за счет создания собственной военной академии и развития оборонной промышленности, а впоследствии «наладить добрососедские отношения с Россией».

    То есть он понимает, что разрыв между Европой и Россией выгоден прежде всего США. Если верить Bloomberg, он понимает даже то, что фон дер Ляйен эту зависимость во многом усугубила. А заявка Макрона на «добрососедские отношения» в будущем – это как будто попытка сломать политический тренд Запада, по которому наша с ним холодная война продлится очень долго.

    Но есть определяющий нюанс: в целях на среднесрочную перспективу и Макрон, и Урусула едины. Француз, еще вчера предлагавший отправить военных НАТО на Украину, опять вылез вперед, но не изменил себе: для «добрососедских отношений» Россий должна проиграть – и точка.

    «Основное условие нашей безопасности заключается в том, чтобы Россия не выиграла», – отрезал Макрон.      

    Таким образом, для самой России заявления Макрона ничего не меняют. Он пытается быть более конструктивным, чем Урсула, но в главном вопросе наших отношений ни в чем от нее не отличается. Только про Урсулу известно, что ее Вашингтона попросил так поступать, а Макрон делает вид, будто поступает, как сам того хочет.

    Строго говоря, для России нет разницы и в том вопросе, останется Урсула во главе Еврокомиссии или придет кто-нибудь «на новенького». От США – да, многое зависит, и от президентских выборов в США тоже. А вот на то, чтоб возглавить ЕС в этом сезоне, точно не найдется «кандидата, отстаивающего национальные ценности», о котором мечтает Орбан.

    Многое будет зависеть от результатов выборов в Европарламент в начале июня: назначение руководства ЕК – чуть ли не единственный вопрос, когда от этой имитации парламента что-то зависит. Евроскептики планируют дать суровый бой «традиционным элитам» – вот и пусть дают, а Макрон, Шольц и Ко пусть дают бой Урсуле, если им так хочется. Москве фиолетово.

    Но если это вопрос спора на щелбан, то ставить нужно на Урсулу.

    Бунт Западной Европы против вашингтонского человека ее в лице, может, и удался бы, учитывая, насколько дряхл нынешний руководитель США. А действия Макрона действительно тревожный «звоночек» для главы ЕК, несравнимый с эскападами Орбана. Но важно помнить, кто есть кто.

    Макрон – тот, кто много говорит и тянет одеяло на себя, но крайне мало делает. А если и делает что-то в плане внешнеполитических проектов, что в конце его всегда ждет фиаско, ставшее проклятьем Парижа при его президентстве.

    Урсула не такая, Урсула кремень. Она неоднократно срамила тех, кто ее недооценивал, – додавливая или переигрывая, но добиваясь своего. Согласно многим объективным вводным, она подошла к краху своей политической карьеры, но она уже неоднократно к нему подходила, в итоге оборачиваясь той ведьмой, которая в воде не тонет, но и в огне не горит.

    Из-за разницы потенциалов, подтвержденной практикой, она способна съесть Макрона вместе с галстуком до того, как он отрубит ей голову.

    Для невежливых людей это совершенно законный повод вспомнить про конфликт жабы и гадюки. Но рамках внешней политики вежливость самоценна, а потому – пожелаем удачи обеим сторонам. Хорошо бы они не брали пленных.

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