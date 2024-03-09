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    9 марта 2024, 14:45 • В мире

    Планы «войны с Россией» настроили против Макрона всех французских политиков

    Планы «войны с Россией» настроили против Макрона всех французских политиков
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Президент сказал нам нечто поразительное». Такими словами французская оппозиция комментирует итоги встречи с лидером страны Эмманюэлем Макроном, заявившим о готовности отправить войска на Украину. Похоже, своими словами Макрон напугал не Россию, а прежде всего французских политиков и их избирателей.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с лидерами основных оппозиционных партий, на которой обсуждались конфликт на Украине и стратегия, которой намерены придерживаться французские власти. Именно последняя, надо сказать, вызывает у оппозиции наибольшее беспокойство. Как известно, Макрон открыл ящик Пандоры, заявив, что Франция может послать на Украину наземные войска, что фактически сделает ее полноправной участницей конфликта.

    Во время встречи с лидерами партий президент Франции повторил, что нет «никаких ограничений, никаких красных линий» в том, что касается помощи Украине. По словам Макрона, «нельзя (успешно) противостоять кому-то, кто не придерживается никаких ограничений и красных линий, тратя наше собственное время на то, чтобы их определить».

    Координатор партии «Непокоренная Франция» Манюэль Бомпар, общаясь с прессой по итогам встречи, заметил, что «уходит с еще большим беспокойством, чем приходил». По его словам, «такое ощущение, что президент республики не отдает себе отчета в рисках, которые вытекают из упорного желания идти военным путем».

    Глава республиканской партии Эрик Сиотти, подчеркнув, что его партия «поддерживает Украину», тем не менее фактически повторил слова своего коллеги, заметив, что «посылать наземные войска на Украину безответственно и опасно». Впрочем, по его ощущениям, своими заявлениями Макрон, обостряя украинский вопрос, пытается использовать его как инструмент в борьбе за места в Европарламенте, так как до выборов осталось лишь три месяца. Также, как считает Сиотти, заявление Макрона «изолирует Францию» на международной сцене.

    Тем не менее позиция защитника интересов Украины позволяет Макрону и его однопартийцам раз за разом атаковать главных противников – «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которое традиционно считается партией, хорошо относящейся к России. Дошло до того, что премьер-министр Атталь сравнил партию Марин Ле Пен и ныне возглавляющего ее Жордана Барделла с «войсками Москвы» и «иностранной оккупационной армией».


    Сам Барделла решительно осудил «воинственную позицию» Макрона, считая, что Франция должна поддерживать Украину, но «вести себя так, чтобы не оказаться воюющей стороной». Социалист Оливье Фор выразился весьма иронически: «К сожалению, наш президент кривляется, как всегда», и так же, как Сиотти, предположил, что Макрон использует конфликт на Украине в качестве инструмента в преддверии выборов в Европарламент.

    Накануне встречи с лидерами оппозиции, в среду вечером Макрон счел нужным провести совещание со своими предшественниками – президентами Франсуа Олландом и Николя Саркози. По итогам этой встречи Саркози отказался общаться с прессой, а Олланд предпочел отвечать на вопросы журналистов весьма загадочно: «В делах военных я придерживаюсь правила – чем меньше говоришь, тем лучше действуешь. Не надо говорить то, что собираешься сделать, надо делать то, о чем не говорилось. Именно это обеспечивает наибольшую эффективность».

    По мнению Олланда, «единственным возможным решением (конфликта) является то, что мы показываем, что поддерживаем Украину и полностью солидарны с украинцами, что мы окажем им любую необходимую поддержку, сами не участвуя ни в каких боях».

    Возможно, Макрон действительно, как выразился Фор, «кривляется» и главная его цель – произвести впечатление накануне важных выборов. Однако многие тем не менее воспринимают его слова всерьез и справедливо указывают на возможные последствия.

    «Он готовит умы к тому, что Франция вмешается в конфликт, – заявил глава коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в интервью каналу BFMtv. – По крайней мере, именно так мне представляется. Он сказал нам: если фронт сдвинется в сторону Одессы или Киева, что мы будем делать? У нас не должно быть никаких ограничений в том, что касается нашего вмешательства. Именно так он представил положение вещей.

    Но нельзя так обращаться со страхами французов. Да, надо сделать все, чтобы Украина могла защищаться и чтобы фронт не сдвинулся, но также надо сделать все, чтобы Франция не стала воюющей стороной и не вмешалась в конфликт. Он (Макрон) ведет нас к прямому столкновению с Россией».

    Развивая тему, Руссель добавил: «Я задал ему прямой вопрос по поводу того, что в начале конфликта он сказал, что существуют красные линии, которые Франция пересекать не собирается. Я спросил у него, существуют ли они сейчас. Он ответил, что нет, никаких ограничений быть не должно, так как характер конфликта изменился. Таким образом, президент Франции отлично отдает себе отчет, что завтра Франция может вступить в войну с Россией. И это крайне тревожно, это поворотный момент…

    Так как эти слова произносит президент страны, своей риторикой он участвует в эскалации конфликта. Каждый раз мы делаем еще один шаг к тому, чтобы этот конфликт стал всеобщим, и именно это опасно.

    К тому же президент сказал нам нечто поразительное, что, я полагаю, все должны знать. Он сказал, что Россия просит прекращения огня. И президент заявил, что мы не должны удовлетворять требования России, потому что это значит, что позиции будут зафиксированы и это позволит России перевооружиться.

    Но послушайте, именно во время перемирия мы можем начать дискуссии, переговоры. Также это дало бы Украине и ЕС время для того, чтобы произвести оружие на случай, если переговоры окончатся неудачно».

    Не менее, чем комментарии политиков, по-своему любопытны комментарии простых французов. «Нет сомнений, что его стратегия имеет целью заставить забыть его провалы во всех остальных областях. Хорошая война заставит французов все забыть, к тому же он не проиграет выборы», – пишет на сайте Figaro пользователь с ником Anti pasteque.

    «Он притворяется лягушкой, которая раздувается, чтобы изобразить быка»,

    – пишет Le Cid 1er, обнаруживая хорошее знание басен Лафонтена. «А давайте запишем в армию всех нелегалов, кого приговорили к высылке из Франции, и подпольных мигрантов, и отправим их на Украину», – предлагает некий анонимный комментатор. «Ему следовало бы лучше бороться с растущей небезопасностью внутри страны и ростом насилия, которое сотрясает Францию… например, в прекрасном городе Марселе людям приходится выживать среди разборок воюющих торговцев наркотиками», – замечает некий Raslacaisse.

    Но решать проблемы в Марселе, судя по всему, гораздо сложнее, чем грозить интервенцией. И, кстати, в басне мсье Лафонтена для лягушки все кончилось очень плохо – она в итоге лопнула от натуги. Как говорится в оригинале текста, «мир полон людей, которые не умнее ее». Глядя на Макрона, видно, что так оно и есть. Макрон хотел добиться консолидации французского общества и предвыборных преимуществ, но реакция и политиков, и избирателей показала, что добился он ровно обратного. Антироссийская риторика – по крайней мере, в столь радикальном виде – обернула против него все французское общество.

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