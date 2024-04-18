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    18 апреля 2024, 09:00 • Политика

    У США готов подарок для Зеленского на день рождения Гитлера

    У США готов подарок для Зеленского на день рождения Гитлера
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Эпопея с 60-миллиардным пакетом помощи от США Украине сдвинулась с мертвой точки и быстро приблизилась к финишу. Прежде противившийся тратам на Киев спикер Палаты представителей Майк Джонсон вдруг передумал и провозгласил себя «политиком военного времени». Что произошло такого, из-за чего скаредные республиканцы сдались под натиском Джо Байдена?

    То, что произошло за закрытыми дверями главных административных зданий в Вашингтоне, стало победой врагов. И не важно, кого конкретно – президента Джо Байдена, Демократической партии, «пентагоновских ястребов», украинских лоббистов, агрессивного блока НАТО, пресловутого «болота» или лично Джорджа Сороса как «члена мирового правительства» и «суперзлодея» (в характеристике Илона Маска). Это их общая победа над Республиканской партией, которая полгода держала оборону и не позволяла выделить президенту Украины Владимиру Зеленскому 60 млрд долларов на военные и прочие нужды.

    В субботу, 20 апреля, в Палату представителей внесут четыре разных законопроекта, один из которых подразумевает выделение финансовой помощи Украине, другой – Израилю, третий – Тайваню. Да, это не «пакетный», один-на-всех документ, оформленный в виде сделки, как того хотели Белый дом и Сенат. Но это те же 60 миллиардов (точнее, 60,75) для Киева. Да, заявлено, что большая часть этих средств поступит американским оружейникам. Но оно и прежде примерно так работало.

    Да, инициатива включает крайне обидную для Киева поправку от Дональда Трампа, согласно которой помощь будет предоставляться только в кредит. Но президенту США оставили право списать 50% долга «не ранее чем 15 ноября 2024 года». Это значит вот что: если назначенные на начало ноября президентские выборы выиграет Трамп, то Байден, чьи полномочия истекают в январе, простит Зеленскому 30 миллиардов в качестве прощального подарка. А если Байдена переизберут, он сможет простить вторую половину после 1 января 2026 года, коли здоровье позволит.

    Также проект спикера Палаты представителей Майка Джонсона содержит требование об «усилении отчетности» и предоставлении Конгрессу некой «стратегии действий» в 45-дневный срок, но звучит это все несерьезно. Раньше Майк Джонсон держал рубеж. Теперь рубеж Майком Джонсоном сдан: деньги Украине все-таки выделят вопреки мнению консервативной части республиканцев из его группы поддержки.        

    Доподлинно неизвестно, почему Джонсон так поступил, хотя мог так и не поступать. Сам он прежде за помощь Украине не голосовал (за одним исключением) и вроде как собирался отбиваться от людей Байдена и лоббистов Киева как минимум до мая, когда Палата представителей вернется из очередного отпуска.

    Консервативные публицисты Америки пишут про предательство, но это оценка, а не объяснение.

    Предложим свое. Спикер Джонсон «дал заднюю» с санкции того же человека, в интересах которого все эти дни вел оборону, – Трампа.

    В пользу такой версии есть доказательство. Хотя Трамп не выступал с одобрением «сладкого подарка» для Зеленского (этого его ядерный электорат не поймет), он выступил с защитой самого Джонсона, которому за «предательство» грозит отставка.

    Угроза отставки дамокловым мечом висела над головой спикера все это время, а теперь некоторые их тех, кто этот меч держал, решили исполнить угрозу и рубануть. Таких в Палате представителей пока всего двое, и прежде всего это Марджори Тейлор-Грин, известная далеко за пределами США своей ненавистью к Байдену, любовью к Трампу и экстравагантным поведением хищницы из Диксиленда. Она первой решила повторить фокус, благодаря которому ей и другим конгрессменам из «боевого отряда консерваторов» удалось отстранить от власти предыдущего спикера и отдать третий пост в стране Джонсону. Переубедить конгрессменшу Трамп не смог, как ни старался. Не преуспел и сам Джонсон.

    Спикер оставался южным джентльменом до конца. Заявив, что никогда и не предполагал, будто его политический путь в «военное время» окажется легким, он предложил «неистовой Марджори» должность своего советника с обязательством разъяснить, почему он поступает так, как поступает, но и этим ее не подкупил. Поэтому мы можем и не узнать, почему он поступает так, как поступает. Рассказал бы Тейлор-Грин – она бы озвучила на весь мир, как обычно делает со свойственной ей бескомпромиссностью.

    Но если Трамп не противится сделке, то заинтересован в ней, только причины этого ему, возможно, невыгодно разглашать. В итоге она оказалась пусть не «пакетной», но содержащей «тайный протокол», а связан он с уголовными делами против эксцентричного миллиардера, одно из которых как раз начал рассматривать суд в либеральном Нью-Йорке, или не связан – остается только гадать.

    Зато уже сейчас можно с уверенностью сказать, что законопроект о помощи Украине будет принят, после чего отправится в Сенат и на подпись к Байдену. Еще недавно президент кочевряжился насчет раздельного финансирования, но уже выразил готовность утвердить джонсоновский вариант. А отзыв самого Джонсона с поста спикера если и состоится, то уже после принятия законопроекта. Отставка возможна только на основе голосов демократов. Они Джонсона терпеть не могут, но не ввергнут Конгресс в управленческий хаос до того, как выпишут Киеву многострадальный чек.

    Вероятно, Тейлор-Грин все-таки сможет попортить крови участникам сделки, поскольку республиканское большинство в Палате представителей на тонкой ниточке висит. Против трат на Украину собирается голосовать даже Виктория Спартц, а она – первая украинка в Конгрессе. Ее решение продиктовано, надо думать, тем, что у нее консервативный республиканский округ, а в США болезненно относятся к «двойной лояльности» политиков. Ею раньше попрекали даже всех католиков, так как над ними есть еще и папа римский. Лоббизм американского конгрессмена в пользу заведомо чужих ему хоть Армении, хоть Гондураса не порицается, если оформлен должным образом. Но за приоритетами тех, кто до США имел другую родину, смотрят пристально: не подыгрывает ли бывшим своим?

    Однако подарок для Зеленского на день рождения Гитлера, по сути, готов, голосов для его согласования должно хватить, так что 20 апреля в Белом доме смогут открыть шампанское, завершая унизительную для себя эпопею с украинским траншем. Ситуация, при которой несколько фриков (даже таких отчаянных, как Тейлор-Грин) могут победить в борьбе с элитами из Вашингтона, Пентагона и Уолл-стрит, не соответствует ни одному описанию американской демократии: восторженному, критичному, подобострастному, ненавистному, республиканскому, демократическому, русскому, китайскому – никакому вообще. Так не будет, потому что так не бывает. В этой битве консерваторы уже проиграли.

    Хуже того, в президентстве Джо Байдена как будто наступила «белая полоса», начатая геополитическими успехами в Восточной Азии. Ему пока удается отговорить Израиль от «удара возмездия» по Ирану. Он осилил пару интервью, не породив новых «байденизмов». Его рейтинг немного подрос, и с учетом того, что рейтинг Трампа немного упал, они вплотную сблизились во многих опросах с результатом в 45-46% поддержки в пользу то одного, то другого.

    А теперь еще и внезапная победа над неуступчивым Конгрессом. В таких случаях говорят – «карта пошла».

    Но это повод не для расстройства, а для прощания с иллюзиями, если они у кого-то еще оставались (хотя не должны были). Победа врагов России в Конгрессе США одержана над другими врагами России. Республиканцев нельзя было воспринимать даже как тактических союзников, потому что интересами РФ, коли они обнаружатся, они пожертвуют в первую очередь, демонстративно и с удовольствием.

    Пример тому – четвертый законопроект от спикера, за который будут голосовать 20 апреля. Он больше напоминает традиционные при длительных торгах в Конгрессе «пакетные сделки», куда включены несвязанные вещи. Там и санкции против Ирана, и дальнейшие действия по запрету TikTok в США, и изъятие замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине, насчет чего даже у Байдена пока сомневаются, опасаясь последствий для доллара. Последний пункт был добавлен не Джонсоном, а, вероятнее всего, самим Трампом, как и предупреждала газета ВЗГЛЯД, для балансирования республиканской коалиции.

    Из-за сложносочиненности этого «пакета» принятие его не столь вероятно, как в случае с остальными тремя, но ожесточенной битвы, сравнимой с недавними, все же не ожидается. Та битва, которая действительно интересует Трампа (и ради которой сейчас все делается), предстоит ему в ноябре. Битва России началась гораздо раньше, будет идти столько, сколько потребуется, но ведется не в Вашингтоне, не в Конгрессе и не в американских умах, а на собственных юго-западных границах, на своей земле. Иного не предполагалось.

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    Эпопея с 60-миллиардным пакетом помощи от США Украине сдвинулась с мертвой точки и быстро приблизилась к финишу. Прежде противившийся тратам на Киев спикер Палаты представителей Майк Джонсон вдруг передумал и провозгласил себя «политиком военного времени». Что произошло такого, из-за чего скаредные республиканцы сдались под натиском Джо Байдена? Подробности

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