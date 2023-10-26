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    26 октября 2023, 17:55

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    Майк Джонсон – богомольный юрист из штата Луизиана, известного обилием крокодилов и французов – и мечтать не мог о том, что взлетит столь высоко: до кресла спикера Палаты представителей США, то есть до роли третьего человека в государстве.

    Ничто не предвещало: он был республиканским политиком из третьего ряда и, как считалось, по определению не имел необходимого опыта. Более того, Джонсон отказался от предложения «выйти в дамки» и баллотироваться в спикеры, когда оно поступило впервые. Но все-таки дал себя уговорить – и теперь переедет в огромный кабинет, начнет получать солидную зарплату, будет допущен ко многим государственным секретам. «Понаехалы» из луизианской глухомани в Вашингтоне еще никогда так хорошо не жили.

    Сказать за это спасибо Джонсон должен двум людям, которые друг друга терпеть не могут: бывшему президенту США Дональду Трампу и действующему премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху (он одним из первых поздравил Джо Байдена с победой на выборах, чего Трамп до сих пор не простил).

    Бывший президент задействовал свои лоббистские ресурсы и лично сел на телефон, чтоб республиканское большинство утвердило спикером именно Джонсона. Но Трамп и другого кандидата – Джима Джордана – активно поддерживал, однако все три попытки его избрать оказались провальными.

    Беспрецедентный кризис, спровоцированный недругом Владимира Зеленского на Капитолийском холме, грозил продолжаться долго. Тот же раскол в Республиканской партии, из-за которого стал возможен первый в истории США отзыв предыдущего спикера – Кевина Маккарти, не давал избрать нового, а полномочий временного было недостаточно, чтобы принимать важные законы.    

    Опытный функционер Стив Скализ, консервативный трампист Джим Джордан, умеренный представитель элиты Том Эммер – все они не набрали достаточного количества голосов. В главных СМИ Америки взвешивали возможные сценарии дальнейшего вращения этой карусели, но тут Израиль решил провести широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа, что потребовало от Америки дополнительных средств – а значит, и работоспособной Палаты представителей.

    В отличие от поддержки Украины, поддержка Израиля конгрессменов от Республиканской партии не раскалывает, а сплачивает. Этим решили воспользоваться в Белом доме и предложили Палате представителей утвердить единый пакет помощи более чем на 100 млрд долларов – и на Украину, и на Израиль сразу. Даже на укрепление южных границ в свете очередного миграционного кризиса кое-что останется, чтоб республиканцам совсем приятно было.

    Тогда из недр консерваторов поступил другой законопроект – о разделении этих программ, что для Киева означает дальнейшее затягивание с поступлением новых траншей. Но хоть так, хоть эдак, хоть отделяя евреев от украинцев, хоть не отделяя, но утвердить дополнительные расходы может только Палата представителей с настоящим, а не временным спикером. Потому что она примерно для таких целей и была учреждена при отцах-основателях.

    Фраза «Израиль просит помощи» прозвучала как пароль: мало кому известного Джонсона, кандидата номер четыре, утвердили с первой попытки квалифицированным большинством, будто и не было никакого раскола.

    В других обстоятельствах – не бывать Джонсону спикером. У него должны были обнаружиться те же проблемы с голосами, что и у предыдущего фаворита Трампа – Джордана.

    Они похожи не только фамилиями. Оба суровые консерваторы с неприятием ЛГБТ, только новенький еще более религиозен. Оба изоляционисты с навязчивым желанием экономить на всем. Оба верны своему взбалмошному патрону Трампу и отказывались признать его поражение на прошлых выборах. Оба – враги и почти фашисты в глазах американских либералов и левых.

    Однако близкие к глобалистской элите «ястребы» республиканцев прокатили Джордана, а когда трамписты-изоляционисты в ответ точно так же отвергли большого любителя тратить деньги на Украину Тома Эммера, все решили сойтись на Джонсоне, хотя мало кто в Америке способен объяснить, чем кандидат номер четыре принципиально отличается от кандидата номер два.

    Таким образом, это поражение «умеренных», включая лоббистов ВСУ: они отступили, тогда как «трамписты» настояли на своем человеке.

    Президент Украины Владимир Зеленский и ВСУ – это вторая проигравшая сторона от этой лотереи: стрелка остановилась на максимально неудобном для них кандидате. Как бы не сторговались, как бы не попилили в итоге 100 млрд на Капитолийском холме, интересы Украины у нового спикера будут где-то в пятом десятке списка приоритетов. А без принципиального «да» от Палаты представителей госрасходы в США не расходуются: нет одобрения – нет денег.

    Осматривая третьего человека в США, как вынутого из мешка кота, наблюдатели внезапно обнаружили, что он получил самую низкую оценку в рейтинге от группы «Республиканцы за Украину». Иными словами, голосовал против всех байденовских законопроектов о помощи Киеву, кроме так называемого нового ленд-лиза о поставках в долг, который в итоге так и не был задействован.

    Есть и третья проигравшая сторона – демократы, которые теперь разгоняют в своих рядах истерику о «захвате» Палаты представителей «пехотинцем» Трампа. Истерика, надо полагать, искренняя. Предыдущий республиканский спикер Кевин Маккарти был гораздо более умеренным политиком. Формально он погорел на попытке «договорняка» с президентской администрацией на предмет дальнейшей поддержки Украины, но его отставки не было бы, если бы ее не решили поддержать байденовские демократы.

    Резон тогда был – попробовать половить рыбку в мутной воде, воспользоваться расколом в стане оппонентов, дискредитировать республиканцев. Хаос действительно затянулся на несколько недель, но в итоге из мутной воды вынырнул «пехотинец Трампа», забрал спикерский молоток и обещает теперь украинским лоббистам на Капитолийском холме бодрый конец осени с необходимостью отчитаться за каждый потраченный миллиард.

    Другое дело, что долгосрочные интересы спонсоров Республиканской партии, как и Соединенных Шатов, от этого не меняются, а они таковы, что продолжение конфликта на Украине им скорее выгодно, чем нет.

    Поэтому, несмотря на проигрыш Байдена и Зеленского в спикерской лотерее, стоит ожидать того, что в среднесрочной перспективе деньги на ВСУ найдутся. Может быть, в другом месте, может быть, даже в другой стране – через обязательство США в дальнейшем компенсировать расходы, а может быть, и по старинке – у Палаты представителей. Как заметил по этому поводу Илон Маск, дураков там полно.

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